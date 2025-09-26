quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Προσφορά SEAT MO: Το οικονομικό scooter τώρα 3.500 ευρώ φθηνότερο!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26.09.2025
Κώστας Γαμβρούλης
prosfora-seat-mo-to-oikonomiko-scooter-tora-3-500-evro-fthinotero-776794

Το αμιγώς ηλεκτρικό scooter της SEAT με εκπληκτική πορωθητική ενέργεια που διαμμορφώνει τελική τιμή 2.799€!

Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε., επίσημος εισαγωγέας SEAT στην Ελλάδα, ανακοινώνει νέο προωθητικό πρόγραμμα για το SEAT MÓ 125, το πλήρως ηλεκτρικό scooter που σχεδιάστηκε για να κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο οικονομική, αθόρυβη και φιλική προς το περιβάλλον.

Με συνδυασμό της έκπτωσης €3.500 σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων μοντέλων και του κρατικού προγράμματος επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τελική τιμή του SEAT MÓ 125 διαμορφώνεται πλέον στα €2.799.

Χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά

Το SEAT MÓ 125 ξεχωρίζει για την ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις, άνεση και λειτουργικότητα. Διαθέτει:

  • Ηλεκτροκινητήρα 7 kW, με μέγιστη ταχύτητα 95 χλμ./ώρα.

  • Αυτονομία έως 137 χλμ., ιδανική για καθημερινές μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης.

  • Τρεις λειτουργίες οδήγησης (Eco, City, Sport) ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές ανάγκες.

  • Αποσπώμενη μπαταρία με ροδάκια και χερούλι για εύκολη μεταφορά και φόρτιση σε κάθε οικιακή πρίζα.

  • Αποθηκευτικό χώρο 50 λίτρων κάτω από τη σέλα, που χωράει δύο full-face κράνη ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Ένα scooter για την πόλη του σήμερα

Με μοντέρνο σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα, το SEAT MÓ 125 συνδυάζει την οικονομία της ηλεκτροκίνησης με την πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να κινούνται στην πόλη με στυλ, χωρίς θόρυβο και με ελάχιστο κόστος χρήσης.

Τι κρατάμε

  • Νέο προωθητικό πρόγραμμα από την ΤΕΧΝΟΚΑΡ για το SEAT MÓ 125

  • Τελική τιμή €2.799 με έκπτωση και συνδυασμό κρατικής επιδότησης

  • Κινητήρας 7 kW, αυτονομία έως 137 χλμ., μέγιστη ταχύτητα 95 χλμ./ώρ.

  • Αποσπώμενη μπαταρία και φόρτιση σε οποιαδήποτε πρίζα

  • Πρακτικός αποθηκευτικός χώρος 50 λίτρων και τρεις επιλογές οδήγησης

Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra

Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε

Πωλήσεις αυτοκινήτων Ευρώπης: Το καύσιμο που κυριαρχεί με 34,7%

