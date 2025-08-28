Πρώτες εικόνες του νέου προσιτού compact crossover της Hyundai

Το ενδιαφέρον στην αγορά των μικρών ηλεκτρικών crossover κορυφώνεται, και η Hyundai δείχνει τις προθέσεις της με ένα concept που θα παρουσιαστεί στο Μόναχο.

Νέο compact crossover concept από τη Hyundai, με νεανική σχεδίαση και premium λεπτομέρειες

Αναμένεται να εξελιχθεί στο Ioniq 2, το πιο προσιτό ηλεκτρικό crossover της μάρκας

Σχεδίαση fastback με full-width LED φωτιστικά και έντονα αεροδυναμικά στοιχεία

Επίσημη πρεμιέρα στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, με παραγωγή το 2026

Η κατηγορία των compact crossover είναι ίσως η πιο δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς, με νέες αφίξεις που στοχεύουν να προσφέρουν ηλεκτροκίνηση σε προσιτό πακέτο. Μέχρι σήμερα, η Hyundai είχε το Inster EV και το μεγαλύτερο Kona Electric, αλλά ανάμεσά τους υπήρχε χώρος για ένα πιο νεανικό και πιο «φρέσκο» μοντέλο. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ένα νέο concept, το οποίο θα δούμε για πρώτη φορά στο Μόναχο.

Το νέο Hyundai Ioniq 2 Concept αποτελεί την πρώτη γεύση από το μικρότερο μέλος της ηλεκτρικής οικογένειας Ioniq. Πρόκειται για ένα compact crossover που στοχεύει να συνδυάσει τιμή προσιτή με σχεδίαση που ξεχωρίζει, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραγωγή μέσα στο 2026.

Σχεδίαση με ξεχωριστή ταυτότητα

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν ένα αυτοκίνητο με fastback σιλουέτα, κεκλιμένη γραμμή οροφής και μυώδη πίσω φτερά. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει με full-width LED φωτιστικό σώμα, μια υπογραφή σχεδίασης που θα χαρακτηρίζει και τα επόμενα Ioniq. Στο πίσω μέρος, η προσοχή πέφτει στο ducktail spoiler που δίνει σπορ αέρα αλλά και αεροδυναμική λειτουργία.

Οι τροχοί μεγάλων διαστάσεων και τα έντονα νεύρα στο αμάξωμα δίνουν την αίσθηση ενός μικρού SUV με στυλ μεγαλύτερης κατηγορίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα crossover που δεν δείχνει «βασικό», αλλά μελετημένο ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον ενός πιο νεανικού κοινού.

Προσιτή ηλεκτροκίνηση

Η Hyundai τοποθετεί το νέο μοντέλο ανάμεσα στο Bayon και το Inster EV, δημιουργώντας έτσι μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών. Η παραγωγή του Ioniq 2 αναμένεται να βασιστεί σε πλατφόρμα E-GMP με αρχιτεκτονική 400V. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για μπαταρία περίπου 58 kWh, ισχύ γύρω στα 150 kW (204 ίπποι) και αυτονομία 400–430 km.

Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί γύρω στις 30.000 ευρώ, ώστε να μπορεί να σταθεί απέναντι σε προσιτά EV όπως το Renault 4 Electric και το Citroën ë-C3. Έτσι, η Hyundai θέλει να κερδίσει μερίδιο σε μια κατηγορία που αναμένεται να εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Παρότι το concept δεν αποκαλύπτει πλήρως το εσωτερικό, η λογική λέει ότι θα ακολουθήσει τη σχεδίαση των μεγαλύτερων Ioniq. Δηλαδή: διπλή ψηφιακή οθόνη, μινιμαλιστικός πίνακας οργάνων και χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Η έμφαση θα δοθεί στη συνδεσιμότητα και στις over-the-air αναβαθμίσεις, κάτι που πλέον θεωρείται δεδομένο στα EV.

Το μικρότερο μέγεθος δεν σημαίνει και λιγότερη πρακτικότητα. Το crossover αμάξωμα υπόσχεται χώρο για τέσσερις ενήλικες και πορτμπαγκάζ αρκετό για καθημερινές ανάγκες ή ακόμα και για μικρές εκδρομές.

Γιατί έχει σημασία το νέο crossover

Η Hyundai γνωρίζει ότι η επιτυχία στην κατηγορία των προσιτών EV δεν κρίνεται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από το σχεδιαστικό «δέλεαρ». Με το Ioniq 2, θέλει να προσφέρει ένα αυτοκίνητο που δεν θα μοιάζει με «συμβιβασμό», αλλά με μια ολοκληρωμένη πρόταση για νέους οδηγούς και οικογένειες που θέλουν να μπουν στον κόσμο των ηλεκτρικών.

Η πρεμιέρα στην IAA Mobility 2025 θα δώσει το στίγμα για το πώς βλέπει η Hyundai το μέλλον της προσιτής ηλεκτροκίνησης. Και, αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, η παραγωγή το 2026 θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τη μάρκα.

Τι κρατάμε;

Νέο compact crossover concept που προαναγγέλλει το Hyundai Ioniq 2

Σχεδίαση fastback με full-width LED και ducktail spoiler

Αυτονομία 400 km, ισχύς 150 kW και τιμή γύρω στις 30.000 ευρώ

Επίσημη πρεμιέρα στο Μόναχο και παραγωγή το 2026

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ