Πρώτες εικόνες του πιο προσιτού Hyundai Ioniq

Hyundai Concept Three – Το μέλλον ενός μικρότερου Ioniq με σπορ χαρακτήρα έχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά εσωτερικά που έχεις δει

Η Hyundai αποκάλυψε το Concept Three στο IAA Mobility του Μονάχου

Συμπαγείς διαστάσεις, σπορ σχεδίαση και έντονα στοιχεία από το παρελθόν του Veloster

Μια προεπισκόπηση της επόμενης κίνησης στην οικογένεια Ioniq

Η Hyundai άφησε επίτηδες όλους τους ανταγωνιστές να παρουσιάσουν πρώτα τα νέα τους μοντέλα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility), ώστε να τραβήξει όλη την προσοχή όταν παρουσίασε το δικό της πρωτότυπο: το Concept Three. Πρόκειται για μια προαναγγελία ενός μικρότερου Ioniq, με σπορ διάθεση και φρέσκια σχεδίαση που παραπέμπει –έστω και χωρίς τις ασύμμετρες πόρτες– στο θρυλικό Veloster. Και το σημαντικότερο: δεν είναι crossover.

Συμπαγείς διαστάσεις, «έξυπνο» πάτημα

Το Concept Three ξεχωρίζει για τις αναλογίες του. Με μήκος 4,29 μ., πλάτος 1,97 μ. και ύψος 1,46 μ., είναι ένα χαμηλωμένο hatchback με αεροδυναμικό προφίλ. To μεταξονιο των 2,72 μ. το φέρνει σε επίπεδο μεγαλύτερων θερμικών μοντέλων, χάρη στην ευελιξία της ειδικής πλατφόρμας για ηλεκτρικά οχήματα, που προσφέρει καλύτερη εκμετάλλευση χώρου.

Η εμφάνιση, με τη βαφή Tungsten Grey, εντάσσεται αρμονικά στη σειρά Ioniq: pixel φωτιστικά εμπρός και πίσω, επιθετικό εμπρός μέρος, diffuser, κεντρικά κλειδωμένες ζάντες και λειτουργικές αεροδυναμικές εισαγωγές. Όλα μαζί συνθέτουν μια εικόνα καθαρά σπορ αυτοκινήτου.

Εσωτερικό με έμπνευση από video games

Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα Moonbeam Yellow θυμίζει περισσότερο… κονσόλα παιχνιδιών. Ο σχεδιασμός είναι παιχνιδιάρικος, γεμάτος ενέργεια, ενώ μικρές λεπτομέρειες όπως οι φιγούρες του «Mr. Pix» ενισχύουν την αίσθηση φαντασίας που θέλει να μεταδώσει η Hyundai.

Η πρακτικότητα όμως δεν είναι το δυνατό του σημείο. Η χαμηλή οροφή περιορίζει την ορατότητα, ενώ η πίσω πόρτα με το «aero hatch» δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει τζάμι – στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μικρό γυάλινο τμήμα. Στοιχεία όπως οι αντίθετα ανοιγόμενες πίσω πόρτες δύσκολα θα περάσουν στην παραγωγή.

Η θέση του στην ηλεκτρική γκάμα της Hyundai

Όταν βγει στην παραγωγή, το Concept Three δεν θα είναι το μικρότερο ηλεκτρικό της μάρκας – αυτόν τον ρόλο τον έχει το Inster. Ωστόσο, το Inster βασίζεται σε θερμική πλατφόρμα και δεν ανήκει στην οικογένεια Ioniq, όπως το Concept Three.

Έτσι, το νέο πρωτότυπο έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στα πιο μικρά ηλεκτρικά πόλης και τα μεγαλύτερα Ioniq, με στόχο ένα κοινό που αναζητά σπορτίφ σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πιο compact διαστάσεις.

Τι κρατάμε

Η Hyundai παρουσίασε το Concept Three στο Σαλόνι Μονάχου, με στρατηγική «solo εμφάνισης»

Συμπαγές hatchback με διαστάσεις 4,29 μ. μήκος και 2,72 μ. μεταξόνιο

Εξωτερικό design με pixel φωτιστικά , επιθετική γραμμή και στοιχεία performance

Εσωτερικό σε ύφος video game , με έντονη χρωματική ταυτότητα

Θα αποτελέσει νέο μέλος της οικογένειας Ioniq, κάτω από τα μεγαλύτερα μοντέλα της σειράς

Το Τα SUV της Volvo που έχουν συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα

Ο πιο εντυπωσιακός ανταγωνιστής της Porsche Taycan έρχεται με 884 ίππους

Στην Ελλάδα η φθηνότερη έκδοση του νέου FIAT Grande Panda – Τιμή κάτω από 17.000 ευρώ