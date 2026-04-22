Πρώτη τιμή για την ηλεκτρική Ferrari Luce – Κοστίζει όσο 5 βασικές Porsche Cayenne Electric

Η αμιγώς ηλεκτρική Ferrari Luce αναμένεται να τοποθετηθεί σε μια κατηγορία τιμής που την καθιστά απρόσιτη για τους περισσότερους

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η τιμή εκκίνησης θα αγγίζει τα περίπου 550.000 ευρώ, με μια πιθανή απόκλιση γύρω στο 10%. Αυτό σημαίνει ότι θα κοστίζει σημαντικά περισσότερο από την Purosangue με τον V12 κινητήρα, η οποία ξεκινά από περίπου 390.000 ευρώ στην Ιταλία.

Η Luce, λοιπόν, δεν αποτελεί απλώς ένα νέο μοντέλο, αλλά μια ξεκάθαρη τοποθέτηση της Ferrari στην κορυφή της ηλεκτρικής premium κατηγορίας.

Το ρίσκο της Ferrari

Το εγχείρημα αυτό αποτελεί και ένα ενδιαφέρον «τεστ» για το κοινό της Ferrari, ειδικά σε μια εποχή όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν φημίζονται για τη διατήρηση της αξίας τους. Παράλληλα, το εσωτερικό, στο οποίο φέρεται να έχει συμβάλει ο Jony Ive, αναμένεται να εξεταστεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όσους μπορούν να αποκτήσουν το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο με το διάσημο «cavallino rampante».

Η Ferrari είναι γνωστή για τα υψηλά περιθώρια κέρδους της, με απόδοση ανά αυτοκίνητο που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της βιομηχανίας. Η στρατηγική αυτή φαίνεται πως θα συνεχιστεί και με τη Luce, καθώς η εταιρεία επιλέγει περιορισμένη παραγωγή αντί για μεγάλους όγκους.

Άλλωστε, κάτι αντίστοιχο έγινε και με την Purosangue, η οποία έφερε νέους πελάτες στη μάρκα, αλλά η παραγωγή της περιορίστηκε σε περίπου 20% της συνολικής δυναμικότητας της εταιρείας. Παράλληλα, η Ferrari έχει ξεκαθαρίσει ότι η στροφή σε διαφορετικά συστήματα κίνησης γίνεται για να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους πελάτες, χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της.

Ο ανταγωνισμός

Αν και οι παραδοσιακοί πελάτες της Ferrari δύσκολα θα κοιτάξουν αλλού, η αγορά πλέον προσφέρει αρκετές εναλλακτικές και μάλιστα σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Η Porsche, για παράδειγμα, έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή της ηλεκτρικής Cayenne Turbo Electric, με ισχύ 1156 ίππων και τιμή εκκίνησης 169.545 ευρώ, δηλαδή πάνω από τρεις φορές χαμηλότερη από τη Luce.

Παράλληλα, η βασική Cayenne Electric κοστίζει μόλις 108.922 ευρώ στη γειτονική χώρα, δηλαδή… 5 φορές λιγότερο από τη Luce!

Που ποντάρoυν οι Ιταλοί

Παρά τον ανταγωνισμό, οι Ιταλοί ποντάρουν στον χαρακτήρα περιορισμένης παραγωγής και το ειδικό βάρος που συνοδεύει την πρώτη ηλεκτρική Ferrari. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η ιταλική εταιρεία μπορεί να ζητήσει πάνω από μισό εκατ. ευρώ για ένα τετραθέσιο ηλεκτρικό μοντέλο και παρ’ όλα αυτά να βρει αγοραστές που θα το θεωρούν απολύτως δικαιολογημένο, ειδικά με τη συμμετοχή ακόμη και της NASA σε πτυχές της εξέλιξής του.

Η πλήρης αποκάλυψη της Ferrari Luce έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου 2026. Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα υψηλό για το πώς η Ferrari θα μεταφέρει την ταυτότητά της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

