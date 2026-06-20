Πρώτη τιμή για το νέο Peugeot E-208 GTi: Πόσο κοστίζει το hot hatch των 281 ίππων;

Το νέο Peugeot E-208 GTi σηματοδοτεί την επιστροφή του θρυλικού σήματος GTi στη νέα αμιγώς ηλεκτρική εποχή

Η Peugeot αποκάλυψε το νέο E-208 GTi στο Le Mans, εν μέσω εορτασμών για τα 100 χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή στον θρυλικό 24ωρο αγώνα αντοχής. Πρόκειται για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της γαλλικής μάρκας, με το θρυλικό σήμα να μπαίνει σε μια εντελώς νέα εποχή.

Παράλληλα, η Peugeot άνοιξε τα βιβλία παραγγελιών στην γαλλική αγορά, με το νέο E-208 GTi να ξεκινά από τις 42.900 ευρώ.

Με «αέρα» Peugeot Sport

Η εξέλιξη του μοντέλου έγινε από την Peugeot Sport, το αγωνιστικό τμήμα της εταιρείας που βρίσκεται πίσω και από το πρόγραμμα του hypercar, Peugeot 9X8, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής. Στόχος των μηχανικών ήταν να μεταφέρουν όλη τη φιλοσοφία των GTi στη νέα ηλεκτρική εποχή χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις ή στην οδηγική απόλαυση.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 281 ίππων με ροπή 345 Nm, ο οποίος χρησιμοποιεί λογισμικό και ηλεκτρονικά συστήματα εμπνευσμένα από τους αγώνες. Χάρη σε αυτή τη διάταξη, η E-208 GTi επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, επίδοση που την τοποθετεί στην κορυφή της κατηγορίας. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Ο Christophe Auriault, υπεύθυνος του προγράμματος στην Peugeot Sport, δήλωσε: «Θέλαμε να αποδείξουμε ότι όλο το DNA των Peugeot GTi μπορεί να υπάρξει και σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και τα καταφέραμε».

Αυτονομία έως και 375 χλμ.

Η μπαταρία έχει μικτή χωρητικότητα 54 kWh (51 kWh ωφέλιμη) και διαθέτει ειδικά εξελιγμένο σύστημα ψύξης ώστε να διατηρεί σταθερές επιδόσεις ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Ανάλογα με τα ελαστικά που θα επιλέξει ο πελάτης, η αυτονομία φτάνει έως και τα 375 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP.

Παράλληλα, η Peugeot δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην καθημερινή χρήση. Η φόρτιση από 20% έως 80% σε ταχυφορτιστή DC 100 kW ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά, ενώ το μοντέλο υποστηρίζει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Σπορ στήσιμο και σχεδιασμός

Σχεδιαστικά, το νέο GTi ξεχωρίζει από τις φουσκωμένες καμάρες, τις ειδικές ζάντες 18 ιντσών που παραπέμπουν στο εμβληματικό Peugeot 205 GTi και τις χαρακτηριστικές κόκκινες λεπτομέρειες σε αμάξωμα και καμπίνα. Στο εσωτερικό συναντάμε σπορ καθίσματα, κόκκινες ραφές, Alcantara στο τιμόνι και ειδικές ψηφιακές ενδείξεις αποκλειστικά για την έκδοση GTi.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στο στήσιμο: το Peugeot E-208 GTi είναι χαμηλότερο κατά 25 χιλιοστά, διαθέτει φαρδύτερα μετατρόχια, μηχανικό μπλοκέ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ειδικά αμορτισέρ με υδραυλικά στοπ και μεγαλύτερα εμπρός φρένα 355 χιλιοστών με τετραπίστονες δαγκάνες.

Το νέο Peugeot E-208 GTi συνοδεύεται από εγγύηση έως 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα τόσο για το αυτοκίνητο όσο και για τη μπαταρία, αποτελώντας τη νέα ηλεκτρική εκδοχή ενός εκ των πιο ιστορικών σημάτων στην ευρωπαϊκή αυτοκίνηση.

Τι κρατάμε: