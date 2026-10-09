Πρώτη τιμή για το Volkswagen ID. Polo GTI στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει;

Το Volkswagen ID. Polo GTI ανοίγει τις παραγγελίες του με 226 ίππους, αυτονομία έως 431 χιλιόμετρα και πλούσιο εξοπλισμό. Ποια είναι η πρώτη τιμή του ηλεκτρικού GTI;

Τα τρία γράμματα που συνδέθηκαν με μερικά από τα πιο αγαπημένα σπορ hatchback περνούν πλέον στην ηλεκτρική εποχή. Το Volkswagen ID. Polo GTI είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της γερμανικής μάρκας με το συγκεκριμένο σήμα και η έναρξη των προπαραγγελιών του αποκαλύπτει πόσο κοστίζει αυτή η νέα εκδοχή της συνταγής GTI. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 39.995 ευρώ στη γερμανική αγορά, με τη Volkswagen να συνοδεύει το μοντέλο με εκτενή βασικό εξοπλισμό. Πρόκειται για τη γερμανική τιμή, ενώ το συγκεκριμένο δελτίο Τύπου δεν περιλαμβάνει τιμή για την Ελλάδα. Αντίστοιχα, οι αναφορές στον στάνταρ εξοπλισμό αφορούν τη Γερμανία και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Με 226 ίππους και κίνηση εμπρός

Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο Golf GTI του 1976, η Volkswagen επιχειρεί να μεταφέρει τον χαρακτήρα του σε ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το ID. Polo GTI αποδίδει 166 kW, δηλαδή 226 ίππους, με τη μέγιστη ροπή να φτάνει τα 290 Nm. Η ισχύς μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, διατηρώντας ένα βασικό στοιχείο της παράδοσης των GTI. Η επιτάχυνση 0 έως 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 190 χλμ./ώρα. Η Volkswagen επισημαίνει ότι η επίτευξη της μέγιστης ισχύος εξαρτάται από τη φόρτιση και τη θερμοκρασία της μπαταρίας, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και τον χρόνο επιτάχυνσης. Για να υποστηρίξει τον σπορ χαρακτήρα του, το ηλεκτρικό Polo διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό στον εμπρός άξονα, το οποίο κατανέμει στοχευμένα τη δύναμη στους κινητήριους τροχούς, ιδιαίτερα στις στροφές. Στον βασικό εξοπλισμό της γερμανικής έκδοσης περιλαμβάνονται επίσης προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης με ειδική ρύθμιση και προσαρμοζόμενη σπορ ανάρτηση DCC.

To πλήκτρο GTI

Ξεχωριστή θέση έχει το νέο πρόγραμμα οδήγησης GTI, το οποίο ενεργοποιείται από κουμπί στο σπορ τιμόνι. Με μία κίνηση, αλλάζουν οι ρυθμίσεις του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, της διεύθυνσης και της ανάρτησης, με στόχο την πιο δυναμική απόκριση. Παράλληλα, ενεργοποιείται ένας ειδικά εξελιγμένος ήχος GTI, ενώ το ψηφιακό περιβάλλον του cockpit αποκτά διαφορετικά χρώματα και γραφικά. Η Volkswagen συνδυάζει έτσι τις αλλαγές στη λειτουργία του αυτοκινήτου με μια αντίστοιχη οπτική και ηχητική εμπειρία. Τον ίδιο χαρακτήρα υπογραμμίζει η εμφάνιση. Η κόκκινη λωρίδα στο εμπρός μέρος, το χαρακτηριστικό κυψελωτό μοτίβο και οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών παραπέμπουν στην ιστορία των GTI. Το σύνολο συμπληρώνουν οι προβολείς IQ.LIGHT LED matrix, τα φωτιζόμενα λογότυπα Volkswagen εμπρός και πίσω και η διαιρούμενη αεροτομή στην άκρη της οροφής. Στο εσωτερικό συναντάμε σπορ καθίσματα με καρό επενδύσεις, κόκκινες ραφές και κόκκινη ένδειξη στη θέση «12» του τιμονιού.

Αυτονομία έως 431 χιλιόμετρα

Το ID. Polo GTI χρησιμοποιεί μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 52 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 431 χιλιόμετρα κατά WLTP. Η ακριβής τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με τον εξοπλισμό, ενώ η πραγματική αυτονομία επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από την ταχύτητα, τη θερμοκρασία και τον τρόπο οδήγησης. Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος υποστηρίζει ισχύ έως 105 kW, με τη φόρτιση από 10% έως 80% να απαιτεί περίπου 24 λεπτά, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Το σύστημα πλοήγησης διαθέτει επίσης σχεδιασμό διαδρομής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εντάσσοντας αυτόματα τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης. Πρόκειται για μια χρήσιμη λειτουργία στα μεγαλύτερα ταξίδια, καθώς η φόρτιση γίνεται μέρος του προγραμματισμού της διαδρομής.

Ψηφιακό cockpit με αναφορές στο πρώτο Golf

Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη του infotainment έχει διαγώνιο 12,9 ιντσών. Οι δύο οθόνες τοποθετούνται στον ίδιο οπτικό άξονα, δημιουργώντας μια οργανωμένη διάταξη. Η πιο ιδιαίτερη λεπτομέρεια είναι η δυνατότητα επιλογής ρετρό γραφικών, εμπνευσμένων από τα όργανα του Golf πρώτης γενιάς. Ακόμη και η αναπαραγωγή μουσικής μπορεί να εμφανίζει το τρέχον κομμάτι με τη μορφή κασέτας, προσθέτοντας μια αναφορά στην αισθητική της δεκαετίας του 1980.

Περισσότερος χώρος για την καθημερινότητα

Παρά τον προσανατολισμό του στις επιδόσεις, το ID. Polo GTI δίνει έμφαση και στην πρακτικότητα. Σύμφωνα με τη Volkswagen, τα συμπαγή εξαρτήματα του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης επιτρέπουν περισσότερο χώρο για τους επιβάτες σε σχέση με το βενζινοκίνητο Polo GTI. Το πορτμπαγκάζ αυξάνεται από τα 351 στα 441 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα φτάνει τα 1.240 λίτρα. Προαιρετικά διατίθεται αποσπώμενος κοτσαδόρος, με επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο 75 κιλών, κατάλληλος και για σχάρα μεταφοράς δύο ηλεκτρικών ποδηλάτων. Στις επιλογές εξοπλισμού περιλαμβάνονται πανοραμική γυάλινη οροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα 12 κατευθύνσεων με λειτουργία μασάζ και ηχοσύστημα Harman Kardon 425 Watt. Προαιρετικό είναι και το νέο Connected Travel Assist, το οποίο, εντός των ορίων λειτουργίας του, μπορεί να αναγνωρίζει κόκκινα φανάρια και να φρενάρει το αυτοκίνητο μέχρι την ακινητοποίηση. Με πρώτη τιμή 39.995 ευρώ στη Γερμανία, το ηλεκτρικό GTI παρουσιάζεται με σαφώς σπορ προδιαγραφές και πλούσιο εξοπλισμό. Το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση της τοπικής τιμής και της τελικής διαμόρφωσης εξοπλισμού.