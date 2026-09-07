Range Rover Electric: Πόσο φθηνότερο είναι από το θερμικό; – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Το Range Rover Electric ξεκινά από 175.804 ευρώ και κοστίζει έως 69.214 ευρώ λιγότερο από αντίστοιχο V8. Όλες οι τιμές.

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Range Rover είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά και ο αναλυτικός τιμοκατάλογος αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Σε αρκετές περιπτώσεις το Electric είναι φθηνότερο από τις αντίστοιχες εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης, παρότι η τιμή του πριν από φόρους είναι υψηλότερη.

Η γκάμα ξεκινά από τα 175.804 ευρώ για το Range Rover Electric 450PS SE, όταν το diesel D300 SE κοστίζει 185.497 ευρώ, το βενζινοκίνητο P380 SE 191.652 ευρώ και το plug-in hybrid P460e SE 186.529 ευρώ.

Όσο ανεβαίνουμε προς τις ισχυρότερες εκδόσεις των 550 PS, η ψαλίδα απέναντι στον βενζινοκίνητο V8 μεγαλώνει θεαματικά. Στην περίπτωση της SV Ultra, για παράδειγμα, το ηλεκτρικό κοστίζει 69.214 ευρώ λιγότερο από το αντίστοιχο Range Rover με τον V8 των 540 PS.

Από 175.804 ευρώ το Range Rover Electric στην Ελλάδα

Η ηλεκτρική γκάμα χωρίζεται σε εκδόσεις 450 PS και 550 PS, ενώ στην κορυφή υπάρχουν οι ιδιαίτερα πολυτελείς SV, SV Black και SV Ultra. Για τις τελευταίες προσφέρεται και αμάξωμα με μακρύ μεταξόνιο LWB.

Οι τελικές τιμές στην Ελλάδα διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Range Rover Electric Ισχύς Τελική τιμή SE 450 PS 175.804 € HSE 450 PS 184.471 € Autobiography 450 PS 201.804 € HSE 550 PS 192.730 € Autobiography 550 PS 209.961 € First Edition 550 PS 214.549 € SV 550 PS 258.188 € SV Black 550 PS 276.031 € SV Ultra 550 PS 298.259 € LWB SV 550 PS 296.628 € LWB SV Black 550 PS 309.371 € LWB SV Ultra 550 PS 331.701 €

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες τιμές είναι οι κανονικές τιμές λιανικής και δεν προκύπτουν από κάποια κρατική επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Πόσο φθηνότερο είναι από diesel και βενζίνη

Η πιο άμεση σύγκριση γίνεται στις κοινές εκδόσεις εξοπλισμού SE, HSE και Autobiography. Το βασικό Electric των 450 PS στα 175.804 ευρώ κοστίζει 9.693 ευρώ λιγότερο από το diesel D300 SE και 15.848 ευρώ λιγότερο από το βενζινοκίνητο P380 SE.

Έκδοση Electric 450 PS Diesel Βενζίνη PHEV SE 175.804 € D300: 185.497 € P380: 191.652 € P460e: 186.529 € HSE 184.471 € D300: 196.003 € P380: 202.744 € P460e: 196.646 € Autobiography 201.804 € D300: 218.540 € P380: 225.282 € P460e: 217.336 €

Στην HSE, το Electric είναι 11.532 ευρώ φθηνότερο από το diesel και 18.273 ευρώ από το βενζινοκίνητο, ενώ στην Autobiography η διαφορά ανεβαίνει στα 16.736 και 23.478 ευρώ αντίστοιχα.

Ακόμη και απέναντι στα PHEV, τα οποία επιβαρύνονται λιγότερο φορολογικά από τις συμβατικές εκδόσεις, το ηλεκτρικό διατηρεί χαμηλότερη τελική τιμή. Η διαφορά κυμαίνεται από 10.725 ευρώ στην SE έως 15.532 ευρώ στην Autobiography, όταν συγκρίνουμε το EV450 με το P460e.

Έως 69.214 ευρώ κάτω από τον V8

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά όταν το ισχυρότερο Range Rover Electric των 550 PS συγκρίνεται με τον βενζινοκίνητο V8 των 540 PS, έναν συνδυασμό σαφώς πιο κοντινό και ως προς τις επιδόσεις.

Έκδοση Electric 550 PS V8 540 PS Διαφορά HSE 192.730 € 242.735 € 50.005 € Autobiography 209.961 € 266.710 € 56.749 € SV 258.188 € 325.853 € 67.665 € SV Black 276.031 € 345.082 € 69.051 € SV Ultra 298.259 € 367.473 € 69.214 €

Εδώ η διαφορά δεν είναι πλέον μικρή. Το Electric HSE γλιτώνει περίπου 50.000 ευρώ στην αγορά, ενώ στις κορυφαίες SV το οικονομικό πλεονέκτημα πλησιάζει ή ξεπερνά τις 70.000 ευρώ.

Σε σχέση με το P550e, το οποίο αποδίδει επίσης 550 PS, η διαφορά είναι μικρότερη αλλά παραμένει υπέρ του αμιγώς ηλεκτρικού. Το Electric HSE κοστίζει 18.070 ευρώ λιγότερο, το Autobiography 20.506 ευρώ λιγότερο και το SV Ultra 23.149 ευρώ λιγότερο.

Γιατί το ηλεκτρικό καταλήγει φθηνότερο

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ηλεκτρική έκδοση δεν είναι απαραίτητα φθηνότερη πριν από τη φορολογία. Το Range Rover Electric 450PS SE, για παράδειγμα, έχει τιμή χωρίς φόρους 141.777 ευρώ. Το αντίστοιχο diesel D300 SE βρίσκεται στα 130.387 ευρώ και το βενζινοκίνητο P380 SE στα 133.293 ευρώ.

Η εικόνα ανατρέπεται στην τελική λιανική, καθώς στον νέο τιμοκατάλογο το Range Rover Electric εμφανίζει μηδενικό τέλος ταξινόμησης.

Στο D300 SE το τέλος ταξινόμησης φτάνει τα 23.818 ευρώ και στο P380 SE τα 26.369 ευρώ. Ακόμη και το P460e SE επιβαρύνεται με 19.473 ευρώ. Έτσι, το φορολογικό πλεονέκτημα του αμιγώς ηλεκτρικού υπερκαλύπτει την υψηλότερη αρχική τιμή του.

Στις ακριβότερες θερμικές εκδόσεις η επίδραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Το Range Rover V8 SV Ultra, για παράδειγμα, επιβαρύνεται με 59.979 ευρώ τέλος ταξινόμησης, γεγονός που εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τη διαφορά των σχεδόν 70.000 ευρώ από το Electric SV Ultra.

Τι προσφέρει το νέο Range Rover Electric

Το πρώτο ηλεκτρικό Range Rover βασίζεται στην ίδια ευέλικτη αρχιτεκτονική MLA με τις θερμικές και plug-in hybrid εκδόσεις και διατηρεί τετρακίνηση. Η γκάμα περιλαμβάνει τα EV450 των 450 PS και EV550 των 550 PS, με το ισχυρότερο να φτάνει τα 850 Nm ροπής.

Η μπαταρία έχει 118,5 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 800 V και η επίσημη αυτονομία φτάνει έως τα 600 km WLTP. Σε κατάλληλο ταχυφορτιστή 350 kW, η JLR αναφέρει φόρτιση 10-80% σε περίπου 22 λεπτά και ανάκτηση έως 220 km αυτονομίας μέσα σε 10 λεπτά.

Το EV550 χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη, έναν σε κάθε άξονα, και επιταχύνει από 0-100 km/h σε 4,5 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η JLR έχει διατηρήσει τις εκτός δρόμου δυνατότητες που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του Range Rover, με δυνατότητα διέλευσης νερού βάθους έως 900 mm.

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