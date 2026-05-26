Renault 4: Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές του στην Ελλάδα

Η Renault συνεχίζει δυναμικά την ηλεκτρική της αντεπίθεση και μετά το Renault 5, φέρνει πλέον και το ολοκαίνουργιο Renault 4 Electric E-Tech στην ελληνική αγορά.

Ένα μοντέλο που πατάει πάνω στο τεράστιο ιστορικό βάρος του αυθεντικού “4L”, αλλά το μεταφράζει σε ένα σύγχρονο, compact ηλεκτρικό SUV με έντονο lifestyle χαρακτήρα, μεγάλη πρακτικότητα και αρκετά premium τεχνολογικό υπόβαθρο. Το νέο Renault 4 δεν προσπαθεί απλώς να είναι “ρετρό”. Αντίθετα, συνδυάζει τη νοσταλγία με ένα αρκετά μοντέρνο design, φωτιζόμενη μάσκα, ιδιαίτερες λεπτομέρειες και crossover αναλογίες που το κάνουν να ξεχωρίζει αμέσως στον δρόμο. Ταυτόχρονα, έρχεται με δύο διαφορετικές μπαταρίες, έως 409 km αυτονομίας WLTP, δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 100 kW και πλήρη γκάμα εκδόσεων που ξεκινά από τις 28.900 ευρώ.

Kινητήρες και οι αυτονομία

Η ελληνική γκάμα του Renault 4 Electric E-Tech χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο εκδόσεις μπαταρίας και ισχύος. Η βασική έκδοση ονομάζεται E-Tech 120 urban range και χρησιμοποιεί μπαταρία 40 kWh με ηλεκτροκινητήρα 120 ίππων και 225 Nm ροπής. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει αυτονομία 308 km WLTP, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 9,2 δευτερόλεπτα και DC φόρτιση έως 80 kW. Πάνω από αυτή βρίσκεται η E-Tech 150 comfort range, με μεγαλύτερη μπαταρία 52 kWh, ισχύ 150 ίππων, 245 Nm ροπής και αυτονομία που φτάνει έως τα 409 km WLTP. Παράλληλα, η ισχυρότερη έκδοση ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 8,2 δευτερόλεπτα και υποστηρίζει DC φόρτιση έως 100 kW. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι όλες οι εκδόσεις διαθέτουν αντλία θερμότητας, καλώδιο φόρτισης mode 3 έως 22 kW και δυνατότητα one-pedal driving στις μεγαλύτερες εκδόσεις.

Οι τιμές του Renault 4 στην Ελλάδα

Αναλυτικά, οι εκδόσεις και οι τιμές του νέου Renault 4 Electric E-Tech στην ελληνική αγορά διαμορφώνονται ως εξής:

Renault 4 Electric E-Tech 40kWh 120 evolution: 28.900 ευρώ

Renault 4 Electric E-Tech 52kWh 150 evolution: 33.500 ευρώ

Renault 4 Electric E-Tech 52kWh 150 techno: 35.500 ευρώ

Renault 4 Electric E-Tech 52kWh 150 techno canvas roof: 36.700 ευρώ

Renault 4 Electric E-Tech 52kWh 150 iconic: 37.500 ευρώ

Renault 4 Electric E-Tech 52kWh 150 iconic canvas roof: 38.700 ευρώ

Η Renault συνοδεύει το μοντέλο με εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, καθώς και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

Evolution: Η εισαγωγική έκδοση που δεν είναι …βασική

Η έκδοση evolution είναι αυτή που ανοίγει τη γκάμα και ουσιαστικά δείχνει πόσο έχει αλλάξει η λογική των σύγχρονων ηλεκτρικών Renault. Από πλευράς εξοπλισμού, το Renault 4 evolution διαθέτει ήδη Full LED φωτιστικά σώματα, αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη πολυμέσων openR link 10,1 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας, cruise control, keyless entry και σειρά προηγμένων συστημάτων ασφαλείας.

Παράλληλα, υπάρχουν συστήματα όπως:

αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης,

υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας,

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας,

driver monitoring,

e-call,

πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

Ακόμη και αισθητικά, το evolution δεν μοιάζει φτωχό, καθώς διαθέτει τους τροχούς 18 ιντσών “Jogging”, μαύρους καθρέπτες και χαρακτηριστικά διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από το αυθεντικό Renault 4.

Techno: Η πιο ισορροπημένη επιλογή

Η έκδοση techno είναι πιθανότατα αυτή που θα συγκεντρώσει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά. Εδώ το Renault 4 αποκτά μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,3 ιντσών, ενσωματωμένο Google built-in, πλοήγηση, ambient φωτισμό, προηγμένο Multi-Sense, επιπλέον USB θύρες, επαγωγική φόρτιση κινητού και πιο premium εσωτερικό με επενδύσεις από ανακυκλωμένο ύφασμα/τζιν. Εξωτερικά ξεχωρίζει από τις όμορφες ζάντες 18 ιντσών “Sixties” black diamond cut, ενώ προσφέρεται και στην ιδιαίτερη έκδοση canvas roof με ηλεκτρικά ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή.

Στην techno συναντάμε επίσης:

adaptive cruise control με Stop & Go,

αυτόματη μεγάλη σκάλα,

ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες,

auto-hold,

virtual assistant με ChatGPT integration μέσω του “reno avatar”.

Iconic: Το Renault 4 γίνεται premium

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση iconic, η οποία αλλάζει ξεκάθαρα χαρακτήρα. Το εσωτερικό αποκτά επενδύσεις από ανακυκλωμένο ύφασμα και τεχνητό δέρμα TEP, ειδικές κίτρινες ραφές, πιο premium διακοσμητικά, θερμαινόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, λειτουργία μασάζ για τον οδηγό και ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό άνεσης. Εξωτερικά, η iconic ξεχωρίζει από τις ζάντες “Parisienne” 18 ιντσών, τη φωτιζόμενη μάσκα με φωτιζόμενο λογότυπο Renault και την πιο premium διχρωμία αμαξώματος. Υπάρχει επίσης δυνατότητα επιλογής πολλών εξατομικευμένων stickers, ειδικών διακοσμητικών και χρωματικών συνδυασμών που δίνουν στο Renault 4 αρκετό lifestyle χαρακτήρα.

Πρακτικότητα και χώροι

Παρά τον compact χαρακτήρα του, το R4 δίνει μεγάλη έμφαση στην καθημερινή πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 420 λίτρα, ενώ με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα αγγίζει τα 1.405 λίτρα. Επιπλέον, το μήκος φόρτωσης μπορεί να φτάσει τα 2,20 μέτρα όταν πέσει και το κάθισμα του συνοδηγού. Το μήκος του αμαξώματος είναι 4,14 μέτρα, το πλάτος 1,80 m και το ύψος περίπου 1,57 m, κάτι που το τοποθετεί ξεκάθαρα στην “καρδιά” της B-SUV κατηγορίας.

Τι κρατάμε;