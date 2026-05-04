Renault 4 E-Tech electric Plein Sud: Πρώτη τιμή στην Ευρώπη για την ανοιχτή έκδοση

Η Renault αποκάλυψε την ανοιχτή έκδοση του 4 E-Tech electric, Plein Sud. Δες την πρώτη τιμή στην Ευρώπη και τι αλλάζει σε σχεδίαση, άνεση και φόρτιση.

Η Renault συνεχίζει να «χτίζει» πάνω στο νέο 4 E-Tech electric, προσθέτοντας τώρα μια έκδοση με πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα και σαφές lifestyle προφίλ. Η νέα Plein Sud είναι η ανοιχτή εκδοχή του ηλεκτρικού crossover της γαλλικής μάρκας και ξεχωρίζει χάρη στην υφασμάτινη ανοιγόμενη οροφή της, η οποία αλλάζει αισθητά την εμπειρία χρήσης χωρίς να αλλοιώνει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Το σημαντικό νέο είναι ότι η Renault ανακοίνωσε ήδη και τις πρώτες τιμές της έκδοσης αυτής στην Ευρώπη, με το Renault 4 E-Tech electric Plein Sud να ξεκινά από 37.290 ευρώ στην έκδοση Techno και από 39.290 ευρώ στην Iconic, ανάλογα πάντα με την αγορά και πριν από τυχόν κρατικά κίνητρα.

Μια ανοιχτή εκδοχή με σαφή αναφορά στο παρελθόν

Η ονομασία Plein Sud δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η Renault θέλει να συνδέσει τη νέα αυτή έκδοση με την παλιότερη πιο «ανοιχτή» και πιο carefree λογική του ιστορικού Renault 4, χωρίς όμως να πάει σε μια ακραία ρετρό αναβίωση. Αντί για πλήρως αφαιρούμενη οροφή ή μια πιο σπαρτιάτικη προσέγγιση, η σύγχρονη εκδοχή χρησιμοποιεί μια ηλεκτρικά ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή, η οποία φέρνει περισσότερο φως στην καμπίνα και προσφέρει πιο έντονη αίσθηση ελευθερίας σε οδηγό και επιβάτες.

Σχεδιαστικά, η μαύρη οροφή δίνει στο αυτοκίνητο πιο ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ η Renault έχει αναπροσαρμόσει ορισμένα στοιχεία ώστε η λύση αυτή να δείχνει οργανικά ενταγμένη στο αμάξωμα. Οι μπάρες οροφής αφαιρούνται για να μεγιστοποιηθεί το άνοιγμα, ενώ και η κεραία έχει μετακινηθεί στο πίσω τζάμι.

Πόσο μεγάλη είναι η ανοιγόμενη οροφή

Εδώ βρίσκεται και το βασικό πλεονέκτημα της έκδοσης. Η οροφή έχει διαστάσεις 92 cm σε μήκος και 80 cm σε πλάτος, κάτι που σημαίνει ότι δεν απολαμβάνουν μόνο οι εμπρός επιβάτες την ανοιχτή αίσθηση, αλλά και οι πίσω. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί σε αρκετές αντίστοιχες εφαρμογές της αγοράς το άνοιγμα αφορά κυρίως την πρώτη σειρά καθισμάτων, με τους πίσω να μένουν ουσιαστικά έξω από την εμπειρία.

Η οροφή μπορεί να ανοίξει σε διαφορετικές ενδιάμεσες θέσεις, είτε από σχετικό χειριστήριο στην καμπίνα, είτε από το κλειδί, είτε ακόμη και μέσω φωνητικής εντολής, με τη βοήθεια του ψηφιακού συστήματος της Renault.

Χωρίς ουσιαστικό συμβιβασμό στους χώρους

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που γεννά μια τέτοια έκδοση είναι αν η υφασμάτινη οροφή επηρεάζει αρνητικά τους εσωτερικούς χώρους. Η Renault υποστηρίζει ότι το Renault 4 E-Tech electric είχε σχεδιαστεί εξαρχής και για αυτή την εκδοχή, γι’ αυτό και η λύση δεν έχει ορατό αρνητικό αποτύπωμα στα βασικά του χαρακτηριστικά.

Ο χώρος για το κεφάλι παραμένει πρακτικά αμετάβλητος μπροστά (886mm με κανονική οροφή, 906mm με την ανοιγόμενη) και πίσω (853mm και 813 mm, αντίστοιχα), κάτι που έχει σημασία για ένα αυτοκίνητο που δεν θέλει να λειτουργεί μόνο ως image πρόταση, αλλά να διατηρεί την καθημερινή του χρηστικότητα.

Προσοχή και στην ηχομόνωση

Η Renault αναφέρει ότι δούλεψε το σύστημα της οροφής μαζί με εξειδικευμένους συνεργάτες όπως οι Webasto και Haartz, ώστε να μην υπάρχει ουσιαστικός συμβιβασμός στην ηχομόνωση και στη στεγανότητα. Το υλικό της οροφής είναι ενισχυμένο, ενώ η κατασκευή βασίζεται σε ελαφρύτερα δομικά μέρη (πλαστικό αντί για μέταλλο), με στόχο να περιοριστεί το επιπλέον βάρος.

Σημειώνεται επίσης ότι η οροφή διπλώνει σε τρία και όχι σε τέσσερα τμήματα, κάτι που βοηθά τόσο στη διαχείριση του βάρους όσο και στην απόδοση του ίδιου του μηχανισμού. Παράλληλα, υπάρχει και deflector για τη μείωση του θορύβου όταν η οροφή είναι ανοικτή.

Δεν έρχεται μόνη της η νέα έκδοση

Η ανακοίνωση της Plein Sud συνδυάζεται και με μια μικρή αλλά ουσιαστική αναβάθμιση για ολόκληρη τη γκάμα του Renault 4 E-Tech electric. Η Renault προσθέτει νέα χαρακτηριστικά στον εξοπλισμό και στο πακέτο υποβοήθησης, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των διαθέσιμων βοηθημάτων οδήγησης στα 28.

Ανάμεσα στις νέες προσθήκες περιλαμβάνεται σύστημα παρακολούθησης οδηγού μέσω εσωτερικής κάμερας, το οποίο μπορεί να εντοπίζει σημάδια κόπωσης ή απροσεξίας. Επίσης, προστίθεται λειτουργία emergency stop assist, η οποία, σε συνεργασία με το active driver assist, μπορεί να επιβραδύνει και να ακινητοποιήσει το όχημα αν ο οδηγός δεν αντιδρά.

Παράλληλα, το σύστημα οικολογικής οδήγησης γίνεται πιο «προνοητικό», καθώς χρησιμοποιεί τους χάρτες του αυτοκινήτου για να διαβάζει τη διαδρομή μπροστά και να ειδοποιεί τον οδηγό για επερχόμενες στροφές, κυκλικούς κόμβους και άλλα σημεία όπου είναι προτιμότερο να σηκώσει νωρίτερα το πόδι από το γκάζι.

Βελτιώσεις και στη φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες

Ένα ακόμη τεχνικό σημείο που έχει ενδιαφέρον αφορά τη φόρτιση σε κρύες συνθήκες. Η Renault προσθέτει νέο water-to-water heat exchanger στο κύκλωμα θέρμανσης της μπαταρίας, με στόχο τη βελτίωση των χρόνων φόρτισης όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή ή πολύ χαμηλή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η μάρκα, σε θερμοκρασίες γύρω στους 0°C, η φόρτιση της μπαταρίας από 15% σε 80% μπορεί πλέον να ολοκληρώνεται σε περίπου 50 λεπτά, αντί για μία ώρα, όταν το αυτοκίνητο έχει κινηθεί για λιγότερο από 10 λεπτά. Σε πιο ακραίο ψύχος, γύρω στους -20°C, ο χρόνος πέφτει σε 1 ώρα και 10 λεπτά από 1 ώρα και 45 στο ίδιο σενάριο.

Αν το αυτοκίνητο έχει ήδη κινηθεί για πάνω από μία ώρα, οι χρόνοι μειώνονται ακόμη περισσότερο, κάτι που δείχνει ότι η Renault προσπαθεί να περιορίσει ένα από τα κλασικά μειονεκτήματα των EV σε χειμερινές συνθήκες.

Πρώτη τιμή στην Ευρώπη, αλλά όχι ακόμη για Ελλάδα

Για την ώρα, η ανακοίνωση αφορά τις ευρωπαϊκές αγορές όπου η Plein Sud ανοίγει ήδη για παραγγελίες. Η τιμή, όπως ανακοινώθηκε, ξεκινά από 37.290 ευρώ για την Techno και από 39.290 ευρώ για την Iconic, πριν από επιδοτήσεις ή άλλα κρατικά κίνητρα.

Τι κρατάμε;