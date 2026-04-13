Renault 5 E-Tech: Το πιο όμορφο μοντέλο της μάρκας στην Ελλάδα καίει 2,9 ευρώ/100 km

Το Renault 5 επιστρέφει και το κάνει με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Όχι μόνο γιατί κουβαλά ένα τεράστιο ιστορικό βάρος, αλλά γιατί καταφέρνει να το μεταφράσει σε κάτι σύγχρονο, ηλεκτρικό και –κυρίως– απολύτως relevant για την καθημερινότητα του 2026.

Και κάπου εδώ έρχεται και το πιο «δυνατό» του χαρτί: το κόστος χρήσης. Με δεδομένη μια μέση κατανάλωση 14,5 kWh/100 km και τιμή οικιακού ρεύματος περίπου 0,20 €/kWh, το νέο Renault 5 E-Tech κινείται με μόλις 2,9 ευρώ ανά 100 km. Ένα νούμερο που μέχρι πρόσφατα θα το συζητούσαμε μόνο για μικρά υβριδικά πόλης, όχι για ένα ολοκληρωμένο supermini με χαρακτήρα.

Το πρώτο πράγμα που σε κερδίζει στο Renault 5 είναι η εμφάνιση. Η γαλλική μάρκα δεν προσπάθησε να κάνει απλώς μια «ρετρό αναφορά». Δημιούργησε ένα αυτοκίνητο που πατάει ξεκάθαρα πάνω στο παρελθόν, αλλά δείχνει ταυτόχρονα απολύτως σύγχρονο. Οι αναλογίες είναι συμπαγείς, τα φωτιστικά σώματα έχουν έντονη ταυτότητα και οι λεπτομέρειες, από τα LED μέχρι τα γραφικά στοιχεία, δείχνουν ότι υπάρχει σχεδιαστική αυτοπεποίθηση. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται χρόνο για να σου αρέσουν. Σου τραβάνε το βλέμμα από την πρώτη στιγμή.

Κάτω από το design, το Renault 5 E-Tech βασίζεται σε μια νέα ηλεκτρική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για μικρά και αποδοτικά μοντέλα. Και εδώ βρίσκεται η ουσία του αυτοκινήτου. Η γκάμα περιλαμβάνει δύο βασικές επιλογές μπαταρίας. Η μικρότερη απευθύνεται κυρίως σε αστική χρήση, ενώ η μεγαλύτερη προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως και περίπου 410 km WLTP, καλύπτοντας άνετα και πιο απαιτητικά σενάρια. Η κατανάλωση των 14,5 kWh/100 km είναι το σημείο-κλειδί. Δεν είναι απλώς ένα καλό νούμερο για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι ένα νούμερο που μεταφράζεται σε πραγματικό πλεονέκτημα στην καθημερινότητα, ειδικά σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου το κόστος χρήσης παραμένει κρίσιμο.

Το ενδιαφέρον με το Renault 5 δεν σταματά στην κατανάλωση. Συνεχίζεται στην τοποθέτησή του στην αγορά. Στην Ελλάδα, το μοντέλο ξεκινά από περίπου 25.000 ευρώ (πριν επιδοτήσεις), τοποθετώντας τον εαυτό του στην «καρδιά» της κατηγορίας των ηλεκτρικών supermini. Οι εκδόσεις διαφοροποιούνται τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε αυτονομία. Οι βασικές εκδόσεις δίνουν έμφαση στην προσιτή είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, ενώ οι ανώτερες προσθέτουν μεγαλύτερη μπαταρία, πιο πλούσιο εξοπλισμό και αναβαθμισμένες δυνατότητες φόρτισης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να επιλέξεις ένα Renault 5 που ταιριάζει ακριβώς στο προφίλ χρήσης σου: από καθαρά αστικό, μέχρι πιο «ολοκληρωμένο» για καθημερινές και εκτός πόλης μετακινήσεις.

Εκεί που το Renault 5 E-Tech δείχνει πραγματικά τον χαρακτήρα του είναι στη χρήση. Η αθόρυβη λειτουργία, η άμεση απόκριση και η ευκολία στην πόλη δημιουργούν μια εμπειρία που δύσκολα επιστρέφεις πίσω από ένα συμβατικό θερμικό μοντέλο. Και όταν μπαίνει στο παιχνίδι το κόστος, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη. Με 2,9 ευρώ/100 km, το Renault 5 μετατρέπεται σε ένα από τα πιο οικονομικά αυτοκίνητα που μπορείς να χρησιμοποιείς καθημερινά στην Ελλάδα. Σε αστικές μετακινήσεις, όπου η κατανάλωση παραμένει χαμηλή, το όφελος γίνεται ακόμη πιο έντονο. Αν προστεθούν και τα χαμηλά κόστη συντήρησης ενός ηλεκτρικού, τότε το συνολικό πακέτο αρχίζει να αποκτά πραγματικό νόημα, όχι μόνο ως lifestyle επιλογή αλλά και ως οικονομική.

Το Renault 5 δεν είναι απλώς μια επιστροφή. Είναι μια δήλωση. Δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι προσιτή, όμορφη και πρακτική ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει… βαρετή. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του. Δεν αγοράζεις απλώς ένα οικονομικό αυτοκίνητο. Αγοράζεις ένα μοντέλο που έχει χαρακτήρα, ταυτότητα και καθημερινή χρηστικότητα.

