Renault 8 Gordini Concept: Το θρυλικό πισωκίνητο έγινε ηλεκτρικό

Η Renault αναβιώνει το θρυλικό 8 Gordini ως ηλεκτρικό διθέσιο coupé 270 PS, με αγωνιστική σχεδίαση και έντονες αναφορές στο μοντέλο του 1964.

Η Renault επιστρέφει σε ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια της αγωνιστικής της ιστορίας, παρουσιάζοντας το Renault 8 Gordini Concept, μια σύγχρονη και αμιγώς ηλεκτρική επανερμηνεία του θρυλικού πισωκίνητου μοντέλου που έκανε το όνομα Gordini συνώνυμο των προσιτών επιδόσεων τη δεκαετία του 1960.

Δεν πρόκειται για κάποιο restomod πάνω σε υπάρχον αυτοκίνητο ούτε, τουλάχιστον προς το παρόν, για προαναγγελία μοντέλου παραγωγής. Το νέο concept αποτελεί αυτόνομο σχεδιαστικό project της Renault, με ηλεκτροκινητήρα 270 PS, διθέσια διάταξη και αναλογίες που παραπέμπουν περισσότερο σε σύγχρονο rally car παρά σε πιστή αναπαραγωγή του αρχικού Renault 8.

Η δημόσια πρεμιέρα του θα πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, από 12 έως 18 Οκτωβρίου 2026, πριν πάρει στο μέλλον τη θέση του στη συλλογή του νέου μουσείου Renault Collections στο Flins.

Από τους 95 ίππους του 1964 στους 270 ηλεκτρικούς PS

Το αρχικό Renault 8 Gordini παρουσιάστηκε το 1964, με κινητήρα τοποθετημένο πίσω, ισχύ 95 ίππων και κίνηση στους πίσω τροχούς.

Για τα δεδομένα της εποχής αποτελούσε ένα ιδιαίτερα γρήγορο, αλλά και απαιτητικό αυτοκίνητο. Η διάταξη με τον κινητήρα και την κίνηση πίσω απαιτούσε από τον οδηγό σαφώς περισσότερη προσοχή και τεχνική, στοιχείο που βοήθησε το R8 Gordini να αποκτήσει σχεδόν «εκπαιδευτικό» χαρακτήρα για μια ολόκληρη γενιά οδηγών αγώνων. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Jean Ragnotti, ενώ το μοντέλο έγινε ευρύτερα γνωστό ως «la Gorde».

Η σημασία του ήταν όμως μεγαλύτερη από τις ίδιες τις επιδόσεις του. Δίνοντας το όνομα Gordini σε μια γρήγορη έκδοση ενός μοντέλου μαζικής παραγωγής, η Renault έκανε τις σπορ επιδόσεις περισσότερο προσιτές μια δεκαετία πριν από την έκρηξη των GTI.

Σήμερα, το concept αντικαθιστά τον θερμικό κινητήρα με ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης 270 PS. Η Renault δεν έχει ανακοινώσει στοιχεία για μπαταρία, αυτονομία, επιδόσεις, ροπή ή ακόμη και λεπτομερή διάταξη του ηλεκτρικού συστήματος, κάτι που υπογραμμίζει και τον καθαρά σχεδιαστικό χαρακτήρα του project.

Πολύ χαμηλότερο και φαρδύτερο από το αυθεντικό

Το νέο Renault 8 Gordini δεν προσπαθεί να αναπαράγει πιστά τις αναλογίες του αυτοκινήτου του 1964. Το αμάξωμα έχει μήκος 4,12 μέτρα, πλάτος 1,88 μέτρα και ύψος μόλις 1,27 μέτρα, αποκτώντας εξαιρετικά χαμηλή και πλατιά στάση.

Οι τροχοί είναι 19 ιντσών εμπρός και 20 ιντσών πίσω, ενώ αντί για το τετράθυρο αμάξωμα του αρχικού R8, το concept είναι ένα καθαρόαιμο δίθυρο και διθέσιο coupé.

Το εμπρός μέρος αποκτά έντονη σχεδίαση σε σχήμα V και μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή με έξι στρογγυλούς προβολείς, ως σύγχρονη αναφορά στα πρόσθετα φώτα που χρησιμοποιούσαν οι αγωνιστικές εκδόσεις του Renault 8 Gordini.

Πίσω, οι σχεδιαστές επέλεξαν ένα ιδιαίτερα φαρδύ και μυώδες τελείωμα, το οποίο επιχειρεί να θυμίσει οπτικά την πίσω τοποθέτηση του κινητήρα του ιστορικού μοντέλου, παρότι πλέον μιλάμε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η φιλοσοφία «café racer» περνά από τις μοτοσικλέτες στο αυτοκίνητο

Η Renault περιγράφει τη σχεδιαστική προσέγγιση του concept με τον όρο «café racer». Η λογική προέρχεται από τον κόσμο των custom μοτοσικλετών και βασίζεται στην αφαίρεση περιττών στοιχείων, στην ανάδειξη των υλικών και στη διατήρηση μόνο όσων είναι απαραίτητα για τον χαρακτήρα και τη λειτουργία. Η ίδια φιλοσοφία είχε χρησιμοποιηθεί και στο Renault 5 Turbo 3E.

Στο R8 Gordini Concept, αυτό σημαίνει ότι αρκετές κλασικές αναφορές δεν έχουν απλώς αντιγραφεί, αλλά έχουν ενσωματωθεί στη μορφή του αμαξώματος. Το παλιό χρωμιωμένο πλαϊνό διακοσμητικό, για παράδειγμα, δεν υπάρχει πλέον ως ξεχωριστό εξάρτημα. Η θέση του έχει μετατραπεί σε γραμμή που είναι διαμορφωμένη απευθείας πάνω στο αμάξωμα.

Αντίστοιχα, πολλές γραμμές συναρμογής έχουν εξαφανιστεί, ώστε οι επιφάνειες να παραμείνουν όσο το δυνατόν καθαρότερες. Το εμπρός καπό, μάλιστα, δεν διαθέτει εμφανή γραμμή ανοίγματος και αφαιρείται ως ενιαίο τμήμα, όπως συμβαίνει σε ορισμένα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Η διπλή λευκή λωρίδα παραμένει

Υπάρχει ένα στοιχείο που ένα Gordini δύσκολα θα μπορούσε να αποχωριστεί. Η χαρακτηριστική διπλή λευκή λωρίδα του αυθεντικού μοντέλου επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά δεν λειτουργεί απλώς ως γραφικό πάνω στο αμάξωμα.

Η Renault την έχει χρησιμοποιήσει ως σχεδιαστικό άξονα ολόκληρου του αυτοκινήτου. Η γρίλια στη βάση του παρμπρίζ και τα γραφικά των πίσω φωτιστικών σωμάτων ευθυγραμμίζονται με αυτή, ενώ η λωρίδα συνεχίζεται ακόμη και στο εσωτερικό.

Εκεί αλλάζει από λευκή σε μπλε και διατρέχει το επάνω μέρος του ταμπλό. Παράλληλα, το λογότυπο Gordini έχει επανασχεδιαστεί, διατηρώντας στοιχεία από την αρχική γραμματοσειρά, ενώ ένα νέο έμβλημα «8» αποτελείται από οκτώ διαφορετικά τμήματα.

Οι λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο Renault 8 του 1964

Παρότι οι αναλογίες έχουν αλλάξει δραστικά, οι σχεδιαστές έχουν κρύψει αρκετές αναφορές στο αρχικό μοντέλο. Το ανάγλυφο κατά μήκος της κεντρικής γραμμής του αμαξώματος έχει διατηρηθεί, μόνο που τώρα αποκτά και λειτουργικό ρόλο, κατευθύνοντας τον αέρα προς νέο αεραγωγό. Οι χαρακτηριστικοί ορθογώνιοι θόλοι των τροχών έχουν επίσης επανερμηνευτεί, δίνοντας περισσότερο όγκο στο προφίλ.

Στο εμπρός μέρος δεν υπάρχει παραδοσιακή μάσκα, κάτι αναμενόμενο για ένα EV, αλλά διατηρείται η χαρακτηριστική κεκλιμένη «μύτη». Αναφορές στο παρελθόν αποτελούν επίσης οι καθρέφτες σε σχήμα κελύφους και η γρίλια στη βάση του παρμπρίζ.

Ακόμη και η πίσω γρίλια εξαερισμού παραμένει, αυτή τη φορά τόσο ως αισθητικό στοιχείο όσο και για λειτουργικούς λόγους.

Μινιμαλιστικό εσωτερικό με αλουμίνιο και Alcantara

Η ίδια φιλοσοφία της αφαίρεσης συνεχίζεται και στην καμπίνα. Το ταμπλό δεν κυριαρχείται από μία τεράστια οθόνη, όπως συμβαίνει στα περισσότερα σύγχρονα concepts. Αντίθετα, αποτελείται ουσιαστικά από μια οριζόντια λωρίδα βουρτσισμένου αλουμινίου, πάνω στην οποία βρίσκονται στρογγυλά όργανα.

Μοιάζουν με κλασικά αναλογικά όργανα, όμως στην πραγματικότητα είναι ψηφιακές οθόνες. Βουρτσισμένο αλουμίνιο χρησιμοποιείται επίσης στα χειριστήρια και σε μεγάλες επιφάνειες της καμπίνας, σε συνδυασμό με Alcantara.

Η Renault έχει αποφύγει συνειδητά τη χρήση ανθρακονήματος στο εσωτερικό, παρότι το υλικό υπάρχει στο αμάξωμα. Στο κέντρο του ταμπλό ξεχωρίζει ένα κουμπί χρονομέτρου με κόκκινη ένδειξη, μια ακόμη ξεκάθαρη σύνδεση με τον αγωνιστικό χαρακτήρα.

Bucket καθίσματα με αναφορά στα παλιά Gordini

Τα δύο bucket καθίσματα έχουν σχεδιαστεί με μια ακόμη ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο παλιό και το νέο. Το κέντρο του καθίσματος και της πλάτης είναι επενδυμένο με μπλε κοτλέ ύφασμα, ως αναφορά στα πολύ πιο απλά, επίπεδα καθίσματα του ιστορικού μοντέλου.

Το υπόλοιπο κάθισμα είναι μαύρο και σαφώς πιο σύγχρονο, με την αγωνιστική φιλοσοφία να συνεχίζεται στα πάνελ των θυρών. Εκεί, οι ραφές πάνω στην Alcantara θυμίζουν kerbs αγωνιστικής πίστας.

Η Renault θέλει έτσι η καμπίνα να δείχνει τεχνολογικά σύγχρονη, χωρίς όμως να χάνει τη μηχανική και αναλογική αισθητική που χαρακτήριζε τα αυτοκίνητα της εποχής του αυθεντικού Gordini.

Προέκυψε από περισσότερα από 300 σχέδια

Το ενδιαφέρον είναι ότι το τελικό αυτοκίνητο δεν ξεκίνησε από ένα συγκεκριμένο εξωτερικό design studio. Το Renault 8 Gordini Concept αποτελεί 100% εσωτερικό project της Renault Design. Η εταιρεία διοργάνωσε έναν εσωτερικό διαγωνισμό μεταξύ των σχεδιαστών της και συγκέντρωσε περισσότερα από 300 διαφορετικά σκίτσα. Οι προτάσεις κάλυπταν ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος, από πιστές retro προσεγγίσεις μέχρι ακραία φουτουριστικά σχέδια και GT concepts.

Από αυτές επιλέχθηκαν δύο προτάσεις, οι οποίες μετατράπηκαν σε μακέτες κλίμακας 2:5. Τα ισχυρότερα στοιχεία των δύο ενώθηκαν τελικά για να δημιουργηθεί το αυτοκίνητο που βλέπουμε σήμερα.

Ποιος ήταν ο Amédée Gordini

Πίσω από το όνομα βρίσκεται φυσικά ο Amédée Gordini, ένας από τους ανθρώπους που συνέδεσαν όσο λίγοι το όνομά τους με τις γαλλικές αγωνιστικές κατασκευές. Η συνεργασία του με τη Renault ξεκίνησε το 1957 με το Dauphine Gordini, όταν κατάφερε να αυξήσει την ισχύ του κινητήρα από 32 σε 37 ίππους. Aκολούθησε το Renault 8 Gordini και μαζί του η δημιουργία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα αγωνιστικά σύμβολα της Renault.

Ο Gordini απέκτησε το προσωνύμιο «ο μάγος», λόγω της ικανότητάς του να μετατρέπει απλούς κινητήρες παραγωγής σε ιδιαίτερα αποδοτικά αγωνιστικά σύνολα.

Θα μπει στην παραγωγή;

Προς το παρόν, η Renault δεν ανακοινώνει κανένα σχέδιο παραγωγής για το 8 Gordini Concept. Δεν έχουν δοθεί επίσης στοιχεία για μπαταρία, αυτονομία, επιτάχυνση, τελική ταχύτητα ή δυνατότητα φόρτισης.

Το αυτοκίνητο είναι πρωτίστως ένα σχεδιαστικό και ιστορικό project, μέρος της προσπάθειας της Renault να επανεξετάσει τα σημαντικότερα μοντέλα των 128 ετών ιστορίας της. Μετά τα Renault 5 Diamant και R17 x Ora Ïto, το R8 Gordini είναι το επόμενο κεφάλαιο αυτής της προσπάθειας.

Μετά την παρουσίασή του στο Παρίσι, το concept αναμένεται να ενταχθεί στη συλλογή του μελλοντικού Renault Collections στο Flins, το οποίο προγραμματίζεται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό σε περίπου 15 μήνες.

Τι κρατάμε;