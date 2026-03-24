quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Skoda Elroq και Enyaq: Τι αλλαγές έχουν στην ανανέωση τους

ΤΡΙΤΗ | 24.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
skoda-elroq-kai-enyaq-ti-allages-echoun-stin-ananeosi-tous-797497

Η Skoda αναδιοργανώνει πλήρως τη γκάμα των ηλεκτρικών της SUV, απλοποιώντας εκδόσεις, ενισχύοντας τον βασικό εξοπλισμό και φέρνοντας πιο καθαρή λογική επιλογής για τον αγοραστή

Το βασικό στοιχείο της ανανέωσης είναι η μετάβαση σε προκαθορισμένες «Design Selections» εκδόσεις. Οι εκδόσεις δεν βασίζονται πλέον σε δεκάδες μεμονωμένα options, αλλά σε ολοκληρωμένα πακέτα με συγκεκριμένο χαρακτήρα (υλικά, χρώματα, εξοπλισμό).

Αυτό μειώνει δραστικά την πολυπλοκότητα στη διαμόρφωση του αυτοκινήτου και επιταχύνει τη διαδικασία αγοράς.

Πιο πλούσιος βασικός εξοπλισμός

Από τα σημαντικότερα σημεία του update είναι η ενίσχυση του στάνταρ εξοπλισμού:

  • περισσότερα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης περνούν στη βάση
  • βελτιώνεται ο εξοπλισμός άνεσης στην καμπίνα
  • ενισχύονται οι ψηφιακές λειτουργίες και η συνδεσιμότητα

Η Skoda ουσιαστικά μεταφέρει εξοπλισμό από τα προαιρετικά πακέτα στις βασικές εκδόσεις.

Ξεκάθαρη αντιστοίχιση εκδόσεων – ισχύος

Η νέα γκάμα οργανώνεται πιο λογικά, με σαφή σύνδεση μεταξύ:

  • ισχύος
  • μπαταρίας
  • επιπέδου εξοπλισμού

Έτσι, ο αγοραστής μπορεί πιο εύκολα να καταλάβει τι αγοράζει, χωρίς να χρειάζεται να «ψάχνει» μέσα σε περίπλοκους καταλόγους.


Καμία αλλαγή στη βάση των μοντέλων

Σε αντίθεση με άλλα facelift, εδώ δεν έχουμε σημαντικές τεχνικές αλλαγές:

  • οι επιλογές κινητήρων παραμένουν ίδιες
  • οι μπαταρίες δεν διαφοροποιούνται
  • η πλατφόρμα παραμένει γνωστή

Η έμφαση είναι καθαρά εμπορική και λειτουργική, όχι μηχανολογική.

Στόχος: απλοποίηση της εμπειρίας EV

Η Skoda απαντά σε ένα πραγματικό πρόβλημα της αγοράς EV: την πολυπλοκότητα.

Με το νέο setup:

  • λιγότερες αποφάσεις για τον πελάτη
  • πιο ξεκάθαρη τιμολόγηση
  • καλύτερη σχέση εξοπλισμού/τιμής

Κεντρικός ρόλος για Elroq & Enyaq

Τα δύο μοντέλα αποτελούν τη βάση της ηλεκτρικής στρατηγικής της Skoda στην Ευρώπη. Με τις αλλαγές αυτές, η εταιρεία στοχεύει να διατηρήσει την εμπορική δυναμική τους σε μια αγορά με ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

Τι κρατάμε

  • Νέα λογική “Design Selections” αντί για πολύπλοκα options
  • Σημαντική αύξηση βασικού εξοπλισμού
  • Πιο καθαρή δομή εκδόσεων
  • Καμία ουσιαστική αλλαγή σε κινητήρες και μπαταρίες
  • Στόχος η απλοποίηση της αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου
car-prices
google-news
Tags
#Skoda#Skoda Elroq#Skoda Enyaq
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις