Skoda Epiq: Αναλυτικά οι εκδόσεις του νέου SUV που θα έρθουν στην Ελλάδα

Skoda Epiq 35, 40 και 55 με μπαταρίες LFP ή NMC, αυτονομία έως 430 km, φόρτιση DC έως 125 kW και πορτμπαγκάζ 475 λίτρων.

Η Skoda ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Epiq, ένα city SUV crossover που τοποθετείται ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας. Στόχος είναι να προσφέρει τιμολόγηση αντίστοιχη ενός θερμικού compact SUV, συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό, τεχνολογία και πρακτικότητα που μέχρι σήμερα βλέπαμε συχνότερα σε ακριβότερες κατηγορίες.

Modern Solid, η νέα σχεδιαστική γλώσσα της Skoda

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Το αποτέλεσμα περιγράφεται ως καθαρά SUV σε χαρακτήρα, με «καθαρές» γραμμές και νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ, ενώ ο σχεδιασμός συνδέεται και με τη λειτουργικότητα, χάρη στη βελτιστοποιημένη αεροδυναμική που συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και στη μεγαλύτερη αυτονομία.

Νέα πλατφόρμα MEB+, με έμφαση σε χώρους

Το Epiq βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Οι συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις αξιοποιούνται ώστε να προκύπτει ευρύχωρο εσωτερικό και ένας από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών της κατηγορίας, στα 475 λίτρα. Με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, ο διαθέσιμος όγκος φτάνει τα 1.344 λίτρα.

Καμπίνα με μινιμαλιστική αισθητική και Simply Clever λύσεις

Στο εσωτερικό βρίσκουμε μινιμαλιστική αισθητική, χρήση βιώσιμων υλικών και «έξυπνες» Simply Clever λύσεις που στοχεύουν στην καθημερινή πρακτικότητα. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη, να λειτουργεί ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης που καλύπτει πόλη και μετακινήσεις εκτός αυτής.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Το Epiq εξοπλίζεται με τεχνολογίες που, σύμφωνα με τη Skoda, παραπέμπουν σε ανώτερες κατηγορίες. Ξεχωρίζει το Travel Assist 3.0, με υποστήριξη διαμήκους και εγκάρσιας κίνησης σε όλο το φάσμα ταχυτήτων, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και online ενημέρωση δεδομένων.

Για ευκολία στους ελιγμούς, προβλέπεται Top View με 3D απεικόνιση, ενώ το Cross Assist 2.0 στοχεύει στην υποβοήθηση σε τυφλές διασταυρώσεις, με προειδοποιήσεις για οχήματα και ποδηλάτες. Αναφέρεται επίσης δυνατότητα εξοπλισμού με έως εννέα αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού αερόσακου.

Οι εκδόσεις Epiq 35, Epiq 40 και Epiq 55

Η γκάμα του νέου Epiq περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις, με διαφοροποίηση σε ισχύ, μπαταρία, φόρτιση και επιδόσεις.

Epiq 35

Η έκδοση Epiq 35 χρησιμοποιεί μπαταρία LFP με ωφέλιμη χωρητικότητα 37 kWh και αποδίδει 85 kW(115 PS), με ροπή 267 Nm. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης είναι 11 kW AC και 50 kW DC, ενώ η αυτονομία (WLTP) αναφέρεται στα 315 km. Το 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 11,0 δλ. και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 150 km/h.

Epiq 40

Και το Epiq 40 χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία LFP των 37 kWh, με ισχύ 99 kW (135 PS) και ροπή 267 Nm. Η φόρτιση φτάνει έως 11 kW AC και 90 kW DC, με χρόνο φόρτισης 10–80% στα 28 λεπτά. Η αυτονομία (WLTP) παραμένει 315 km, με 0–100 km/h σε 9,8 δλ. και τελική 150 km/h.

Epiq 55

Η κορυφαία έκδοση Epiq 55 περνά σε μπαταρία NMC χωρητικότητας 51,7 kWh υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας και ανεβάζει την ισχύ στα 155 kW(210 PS), με ροπή 290 Nm. Η μέγιστη φόρτιση είναι 11 kW AC και έως 125 kW σε DC, με χρόνο 10–80% στα 23 λεπτά. Η αυτονομία (WLTP) φτάνει έως 430 km, η επιτάχυνση 0–100 km/h πέφτει στα 7,4 δλ., ενώ η τελική είναι 160 km/h.

Πίνακας εκδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών

Epiq 35: 85 kW, 267 Nm, LFP, 38,5/37,0 kWh, 11/50 kW (AC/DC), 10–80% θα ανακοινωθεί, 0–100 11,0 δλ., 150 km/h, 13,0 kWh/100 km, 315 km

Epiq 40: 99 kW, 267 Nm, LFP, 38,5/37,0 kWh, 11/90 kW (AC/DC), 10–80% 28 λεπτά, 0–100 9,8 δλ., 150 km/h, 13,0 kWh/100 km, 315 km

Epiq 55: 155 kW, 290 Nm, NMC, 55,0/51,7 kWh, 11/125 kW (AC/DC), 10–80% 23 λεπτά, 0–100 7,4 δλ., 160 km/h, 13,1 kWh/100 km, 430 km

Κοινά στοιχεία και για τις τρεις εκδόσεις: διαστάσεις 4171 × 1798 × 1620 mm, μεταξόνιο 2601 mm, χώρος αποσκευών 475 / 1344 λίτρα και βάρος με οδηγό 1542–1544 kg.

Πού τοποθετείται στην ηλεκτρική γκάμα της Skoda

Το Epiq εντάσσεται στο πλάνο της Skoda για επέκταση της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας έως το 2026 και τοποθετείται ως το πιο προσιτό σημείο εισόδου στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης της μάρκας, δίπλα στα Elroq και Enyaq.

Τι κρατάμε;