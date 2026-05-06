Skoda Epiq: Δες πρώτα σχέδια με το εσωτερικό του compact SUV και πότε παρουσιάζεται

Μινιμαλισμός, εργονομία και νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Modern Solid» στο πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Skoda, Epiq

Η Skoda αποκαλύπτει τα πρώτα σκίτσα του εσωτερικού του νέου Skoda Epiq, δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα είναι η καμπίνα του πιο προσιτού ηλεκτρικού της SUV. Το μοντέλο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στις 19 Μαΐου 2026 στη Ζυρίχη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση της ηλεκτρικής γκάμας της μάρκας.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα για την ηλεκτρική εποχή

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid στο εσωτερικό. Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση σε καθαρές γραμμές, απλότητα και εύκολη κατανόηση των λειτουργιών, με στόχο μια πιο «ήρεμη» και λειτουργική εμπειρία για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από μινιμαλιστικό σχεδιασμό και έντονη γεωμετρία, με την οριζόντια διάταξη να αντικαθιστά το παραδοσιακό ταμπλό. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση χώρου και βελτιώνει την ορατότητα και την εργονομία.

Πρακτικότητα και τεχνολογία σε πρώτο πλάνο

Η φιλοσοφία της Skoda παραμένει σαφώς προσανατολισμένη στη χρηστικότητα. Το εσωτερικό διαθέτει ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους, ενώ η κεντρική κονσόλα έχει σχεδιαστεί ως ανεξάρτητο στοιχείο και ενσωματώνει ασύρματη φόρτιση για κινητά τηλέφωνα.

Η διάταξη των χειριστηρίων έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι άμεσα κατανοητή, μειώνοντας την πολυπλοκότητα που συχνά χαρακτηρίζει τα σύγχρονα infotainment. Παράλληλα, ο ambient φωτισμός συμβάλλει σε μια πιο φιλόξενη και «ζεστή» ατμόσφαιρα στην καμπίνα.

Βιώσιμα υλικά και καθημερινή ευχρηστία

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία Modern Solid, η επιλογή υλικών έχει γίνει με γνώμονα τη βιωσιμότητα, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα ή η αίσθηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα εσωτερικό που συνδυάζει πρακτικότητα και οικολογική προσέγγιση, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του Epiq ως καθημερινού, προσιτού ηλεκτρικού μοντέλου.

Κομβικός ρόλος στην ηλεκτρική στρατηγική

Το Epiq αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα για τη Skoda μέσα στο 2026, χρονιά κατά την οποία η εταιρεία σκοπεύει να διπλασιάσει τη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων. Ως μέλος της οικογένειας «European Urban Car» του ομίλου Volkswagen Group, στοχεύει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου 2026 στη Ζυρίχη, όπου θα αποκαλυφθούν πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η τοποθέτηση του μοντέλου στην αγορά.

