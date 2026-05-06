Q-ELECTRIC

Skoda Epiq: Δες πρώτα σχέδια με το εσωτερικό του compact SUV και πότε παρουσιάζεται

ΤΕΤΑΡΤΗ | 06.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
skoda-epiq-des-prota-schedia-me-to-esoteriko-tou-compact-suv-kai-pote-parousiazetai-802177

Μινιμαλισμός, εργονομία και νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Modern Solid» στο πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Skoda, Epiq

Η Skoda αποκαλύπτει τα πρώτα σκίτσα του εσωτερικού του νέου Skoda Epiq, δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα είναι η καμπίνα του πιο προσιτού ηλεκτρικού της SUV. Το μοντέλο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στις 19 Μαΐου 2026 στη Ζυρίχη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση της ηλεκτρικής γκάμας της μάρκας.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα για την ηλεκτρική εποχή

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid στο εσωτερικό. Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση σε καθαρές γραμμές, απλότητα και εύκολη κατανόηση των λειτουργιών, με στόχο μια πιο «ήρεμη» και λειτουργική εμπειρία για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Skoda Epiq

Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από μινιμαλιστικό σχεδιασμό και έντονη γεωμετρία, με την οριζόντια διάταξη να αντικαθιστά το παραδοσιακό ταμπλό. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση χώρου και βελτιώνει την ορατότητα και την εργονομία.

Πρακτικότητα και τεχνολογία σε πρώτο πλάνο

Η φιλοσοφία της Skoda παραμένει σαφώς προσανατολισμένη στη χρηστικότητα. Το εσωτερικό διαθέτει ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους, ενώ η κεντρική κονσόλα έχει σχεδιαστεί ως ανεξάρτητο στοιχείο και ενσωματώνει ασύρματη φόρτιση για κινητά τηλέφωνα.

Skoda Epiq

Η διάταξη των χειριστηρίων έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι άμεσα κατανοητή, μειώνοντας την πολυπλοκότητα που συχνά χαρακτηρίζει τα σύγχρονα infotainment. Παράλληλα, ο ambient φωτισμός συμβάλλει σε μια πιο φιλόξενη και «ζεστή» ατμόσφαιρα στην καμπίνα.

Βιώσιμα υλικά και καθημερινή ευχρηστία

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία Modern Solid, η επιλογή υλικών έχει γίνει με γνώμονα τη βιωσιμότητα, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα ή η αίσθηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα εσωτερικό που συνδυάζει πρακτικότητα και οικολογική προσέγγιση, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του Epiq ως καθημερινού, προσιτού ηλεκτρικού μοντέλου.

Skoda Epiq

Κομβικός ρόλος στην ηλεκτρική στρατηγική

Το Epiq αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα για τη Skoda μέσα στο 2026, χρονιά κατά την οποία η εταιρεία σκοπεύει να διπλασιάσει τη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων. Ως μέλος της οικογένειας «European Urban Car» του ομίλου Volkswagen Group, στοχεύει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου 2026 στη Ζυρίχη, όπου θα αποκαλυφθούν πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η τοποθέτηση του μοντέλου στην αγορά.

Τι κρατάμε

  • Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο με πλήρη εφαρμογή της φιλοσοφίας Modern Solid
  • Μινιμαλιστικό εσωτερικό με έμφαση στην εργονομία και την ευκολία χρήσης
  • Οριζόντια αρχιτεκτονική που ενισχύει την αίσθηση χώρου
  • Ασύρματη φόρτιση και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι
  • Παγκόσμια πρεμιέρα στις 19 Μαΐου 2026 στη Ζυρίχη

#Skoda#Skoda Epiq
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
