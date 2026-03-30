Skoda Peaq: Όλα όσα ξέρουμε για το νέο 7θέσιο οικογενειακό SUV

Η Skoda ετοιμάζει το νέο ηλεκτρικό Peaq, ένα μεγάλο 7θέσιο SUV με έως 600+ km αυτονομίας, χώρο αποσκευών έως 1.010 lt και λανσάρισμα μέσα στο 2026.

To Skoda Peaq είναι το επόμενο μεγάλο βήμα της τσεχικής μάρκας στην ηλεκτροκίνηση και μπαίνει κατευθείαν στην κορυφή της γκάμας ως η νέα ηλεκτρικής ναυαρχίδα της εταιρείας. Πρόκειται για ένα μεγάλο οικογενειακό SUV, μήκους σχεδόν 4,9 μέτρων, που θα προσφέρεται με πέντε ή επτά θέσεις, θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB του ομίλου Volkswagen και θα στοχεύει ξεκάθαρα στο κοινό που θέλει χώρους, πρακτικότητα και μεγάλη αυτονομία.

Το λανσάρισμά του τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 2026, ενώ η Skoda το παρουσιάζει ως ένα από τα δύο μοντέλα που θα τη βοηθήσουν να διπλασιάσει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών της αυτοκινήτων μέσα στο 2026. Αυτό από μόνο του δείχνει τη σημασία του Peaq για τη στρατηγική της μάρκας. Δεν είναι απλώς άλλο ένα νέο EV, αλλά το μοντέλο που καλείται να δώσει στη Skoda παρουσία στο άνω άκρο των ηλεκτρικών SUV.

Η παραγωγή του θα γίνεται στη Mladá Boleslav, δηλαδή στο βασικό εργοστάσιο της μάρκας στην Τσεχία. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία έναρξης πωλήσεων στην Ελλάδα ούτε τιμοκατάλογος. Άρα, στο κομμάτι της ελληνικής αγοράς, αυτό που ξέρουμε σήμερα με βεβαιότητα είναι μόνο το ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα του μοντέλου.

Είναι το μεγαλύτερο Skoda που έχουμε δει μέχρι σήμερα

Η Skoda περιγράφει το Peaq ως το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο που έχει στην τρέχουσα γκάμα της. Οι βασικές διαστάσεις που ανακοινώθηκαν είναι: μήκος σχεδόν 4,9 μέτρα, ύψος περίπου 1,7 μέτρα και μεταξόνιο 2.965 mm.

Αυτό το μέγεθος το τοποθετεί καθαρά στην κατηγορία των μεγάλων οικογενειακών SUV. Δεν μιλάμε για έναν διάδοχο κάποιου compact μοντέλου, αλλά για ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε για όσους θέλουν μεγάλους χώρους και πραγματική ευχρηστία σε οικογενειακή χρήση.

Θα βγαίνει 5θέσιο ή 7θέσιο

Το πιο βασικό εμπορικό στοιχείο του Peaq είναι ότι θα προσφέρεται σε δύο διατάξεις καμπίνας με 5 ή 7 θέσεις. Η 7θέσια διάταξη είναι ένα από τα στοιχεία που το διαφοροποιούν πιο ξεκάθαρα από τα σημερινά ηλεκτρικά Skoda, αλλά και από αρκετούς ανταγωνιστές στην κατηγορία. Η Skoda τονίζει ότι ακόμη και η τρίτη σειρά προσφέρει καλό χώρο για το κεφάλι, ενώ οι επιβάτες στις δεύτερη και τρίτη σειρά θα έχουν αυξημένο χώρο για τα πόδια χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο.

Για οικογένειες που θέλουν πρακτικά ένα ηλεκτρικό εναλλακτικό σε παραδοσιακά 7θέσια SUV ή MPV, αυτό είναι ίσως το πιο καθοριστικό σημείο.

Χώροι αποσκευών που βάζουν τον πήχη ψηλά

Η Skoda έχει χτίσει όνομα γύρω από την πρακτικότητα και στο Peaq δείχνει ότι θέλει να το πάει ακόμη παραπέρα. Στην 5θέσια έκδοση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.010 λίτρα, που σύμφωνα με τη μάρκα είναι ο μεγαλύτερος σε οποιοδήποτε Skoda παραγωγής σήμερα. Στην 7θέσια έκδοση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 299 λίτρα. Υπάρχει επιπλέον και frunk 37 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό.

Για ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV, αυτοί οι αριθμοί έχουν ουσία. Δείχνουν ότι το Peaq δεν σχεδιάστηκε απλώς για να δείχνει μεγάλο, αλλά για να προσφέρει πραγματική χρηστικότητα σε ταξίδι, μετακινήσεις με παιδιά και καθημερινές ανάγκες.

Αυτονομία πάνω από 600 km και τρεις εκδόσεις ισχύος

Στο μηχανικό κομμάτι, η Skoda ανακοίνωσε ότι το Peaq θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις: 60, 90 και 90x.

Η ισχύς θα κυμαίνεται από 150 kW έως 220 kW, δηλαδή από 204 PS έως 300 PS. Οι εκδόσεις 90 και 90x θα προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 km, ενώ η τετρακίνητη 90x θα κάνει το 0-100 km/h σε 6,7 δευτερόλεπτα. Η φόρτιση από 10% έως 80% θα απαιτεί 28 λεπτά για τις εκδόσεις 90 και 90x και 27 λεπτά για την έκδοση 60.

Design με πιο ώριμη εκδοχή της γλώσσας Modern Solid

Εμφανισιακά, το Peaq είναι η πιο εξελιγμένη μέχρι σήμερα εφαρμογή της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid της Skoda. Η μάρκα μιλά για καθαρές επιφάνειες, απλές γραμμές και έμφαση στη λειτουργικότητα, χωρίς περιττές φλυαρίες.

Μπροστά ξεχωρίζει το νέο Tech-Deck Face, ένα γυαλιστερό μαύρο εμπρός πάνελ με φωτισμό LED και κάθετες λεπτομέρειες. Το Peaq θα διατίθεται με ζάντες 19 έως 21 ιντσών και σε δέκα χρώματα αμαξώματος.

Από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν περισσότερο, ένα είναι η μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Skoda παραγωγής. Μάλιστα, θα διαθέτει και τεχνολογία Dynamic Shade Control, ηλεκτροχρωμική τεχνολογία και εννέα επιμέρους τμήματα, τα οποία ο χρήστης θα μπορεί να ρυθμίζει μέσω της οθόνης infotainment.

Εσωτερικό με έμφαση στην άνεση και στην οικογενειακή χρήση

Η καμπίνα θα προσφέρεται σε πέντε διαφορετικές θεματικές διαμορφώσεις, ανάμεσά τους και Sportline, ενώ η Skoda αναφέρει χρήση ανακυκλωμένων υλικών άνω των 50 kg σε επιλεγμένες εκδόσεις, καθώς και animal-free επιλογές. Όλες οι εκδόσεις θα έχουν στάνταρ ambient lighting και θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι.

Η μάρκα δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στο νέο Relax Package, που θα είναι προαιρετικό και θα περιλαμβάνει:

καθίσματα AGR με λειτουργία μασάζ

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα υποπόδια

μαξιλάρια εμπρός

πτυσσόμενο τραπεζάκι

εφαρμογή wellness με έξι προγράμματα

Μαζί με αυτό έρχεται και το premium ηχοσύστημα Sonos, το πρώτο που έχει εξελιχθεί σε συνεργασία της Sonos με τη Skoda για χρήση σε αυτοκίνητο παραγωγής.

Νέο infotainment με κάθετη οθόνη 13,6 ιντσών και digital key

Στον ψηφιακό τομέα, το Peaq θα φέρει νέο infotainment βασισμένο σε Android, με πρόσβαση τόσο σε εφαρμογές της Skoda όσο και σε τρίτες υπηρεσίες, όπως Spotify, YouTube και Google Maps. Το βασικό setup περιλαμβάνει:

οθόνη οδηγού 10 ιντσών

κάθετη κεντρική οθόνη 13,6 ιντσών

διαθέσιμο head-up display επαυξημένης πραγματικότητας

Θα κάνει επίσης ντεμπούτο το νέο digital mobile key, που θα επιτρέπει το ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του αυτοκινήτου από smartphone ή smartwatch.

V2L, V2H και νέα Simply Clever στοιχεία

Το Peaq θα υποστηρίζει Vehicle-to-Load (V2L), δηλαδή τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών από τη μπαταρία του αυτοκινήτου, αλλά και Vehicle-to-Home (V2H) μέσω του Ambibox DC Wallbox της MOON POWER. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί, θεωρητικά, να επιστρέφει ενέργεια σε ένα σπίτι ή επαγγελματικό χώρο.

Η Skoda προσθέτει και νέα Simply Clever στοιχεία, όπως:

υαλοκαθαριστήρες με ενσωματωμένους ψεκαστήρες

Dual Phonebox με ασύρματη φόρτιση έως 25 W

ηλεκτρικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

USB θύρα στην τρίτη σειρά

QR code στο πορτμπαγκάζ που δείχνει σε βίντεο τις λύσεις αποθήκευσης

Θα υπάρξει και Sportline από το λανσάρισμα

Η Skoda έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το Peaq θα διατίθεται από την αρχή και σε Sportline έκδοση. Αυτή θα ξεχωρίζει με:

γυαλιστερές μαύρες εξωτερικές λεπτομέρειες

στάνταρ ζάντες 20 ιντσών ( προαιρετικές 21 ιντσών)

πιο σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα

τριάκτινο σπορ τιμόνι

αλουμινένια πεντάλ

