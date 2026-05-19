Stellantis «E-Car»: νέο μικρό ηλεκτρικό πόλης με στόχο τα 15.000 ευρώ

Η Stellantis προχωρά στο επόμενο μεγάλο της βήμα στη μικρή κατηγορία, με το σχέδιο για ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης, το οποίο φέρει την εσωτερική ονομασία E-Car

Πρόκειται για μια νέα οικογένεια μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που έχει στόχο να επαναφέρει την προσιτή μετακίνηση στην ευρωπαϊκή αγορά, σε μια εποχή όπου οι τιμές των μικρών αυτοκινήτων έχουν εκτοξευθεί.

Παραγωγή στην Ιταλία από το 2028

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παραγωγή της E-Car αναμένεται να ξεκινήσει το 2028 στο εργοστάσιο της Pomigliano d’Arco στην Ιταλία, εκεί όπου ήδη κατασκευάζεται και το Fiat Panda.

Η επιλογή της συγκεκριμένης μονάδας έχει και στρατηγική σημασία, καθώς η Stellantis θέλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή παραγωγή μικρών αυτοκινήτων.

Στόχος: ηλεκτρικό αυτοκίνητο γύρω στα 15.000 ευρώ

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του σχεδίου είναι η τιμή-στόχος. Η εταιρεία μιλά για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα μπορεί να ξεκινά περίπου από τα 15.000 ευρώ, κάτι που σήμερα θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι οριακό, για την τεχνολογία των EVs. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Stellantis προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία entry-level ηλεκτρικών, με όσο το δυνατόν πιο απλή και οικονομική δομή.

Το E-Car δεν θα είναι ένα μεμονωμένο μοντέλο αλλά μια κοινή πλατφόρμα πάνω στην οποία θα βασιστούν διαφορετικά μικρά αυτοκίνητα για αστική χρήση. Η λογική είναι ξεκάθαρη: ενοποίηση τεχνολογίας, μείωση κόστους παραγωγής και διάδοση πολλών παραλλαγών με κοινή βάση, ώστε να καλυφθούν διαφορετικές ανάγκες σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Με λίγα λόγια, πάνω στη νέα αυτή πλατφόρμα θα μπορούν να αναπτυχθούν προσιτά μικρά ηλεκτρικά από τις εταιρείες που βρίσκονται υπό την σκέπη του ομίλου Stellantis, όπως FIAT, Citroen, Peugeot, Opel.

Στρατηγική κίνηση

Στρατηγικά, το project στοχεύει στην αναβίωση της κατηγορίας των μικρών αυτοκινήτων, η οποία έχει συρρικνωθεί σημαντικά στην Ευρώπη. Η Stellantis επιχειρεί να ξαναδώσει νόημα στα city cars, σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση έχει κάνει τα μικρά αυτοκίνητα ακριβά και λιγότερο ελκυστικά για το ευρύ κοινό.

Αν το πλάνο πετύχει, το E-Car μπορεί να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά χαρτιά της Stellantis στην ευρωπαϊκή αγορά, όχι μόνο για εμπορικούς λόγους αλλά και για τη διατήρηση της παραγωγής μικρών αυτοκινήτων εντός Ευρώπης, σε ανταγωνισμό με τις φθηνότερες λύσεις που έρχονται κυρίως από την Κίνα.

Ανάλογες κινήσεις έχουν ήδη κάνει και προγραμματίζουν η VW αλλά και η Renault με το Twingo.

*Οι εικόνες αποτελούν προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα