Q-ELECTRIC

Στην Ελλάδα η ηλεκτρική έκδοση City του διάσημου van της Ford – Τι πακέτα φέρνει;

ΠΕΜΠΤΗ | 02.04.2026
Autotypos Team
Η Ford δεν σταματά να εξελίσσει τη θρυλική της γκάμα van για να καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών παγκοσμίως

Από το 1965, όταν και λανσαρίστηκε το πρώτο Transit το 1965, η Ford δεν έχει σταματήσει να εξελίσσει τη γκάμα της πλέον θρυλικής οικογένειας van ούτως ώστε να βοηθά όλους τους επαγγελματίες οδηγούς να ανταποκρίνονται σε κάθε πρόκληση της καθημερινότητας. Σήμερα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πόλεις αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις: ζώνες χαμηλών εκπομπών, υψηλότερο κόστος και περιορισμούς κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα πρέπει να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

Το νέο Transit City δημιουργήθηκε από τη Ford Pro ακριβώς για να καλύψει αυτές τις ανάγκες.

Αυτό είναι το νέο Transit City

Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό van σχεδιασμένο για αστική χρήση, που συνδυάζει χαμηλό κόστος, επαρκή αυτονομία και πρακτικότητα χωρίς να χρειάζεται έξτρα εξοπλισμός.

Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις αμαξώματος:

  • L1H1 Van: Με συμπαγή διαμόρφωση αμαξώματος, ιδανική για στενούς δρόμους και πολυσύχναστους χώρους φόρτωσης. Μπορεί να μεταφέρει τρεις ευρωπαλέτες, έχοντας ωφέλιμο φορτίο έως 1.040 kg
  • L2H2 Van: Mε διαθέσιμο χώρο φόρτωσης 8,5 m³ με μήκος πάνω από 3.000 mm 3 και ωφέλιμο φορτίο έως 1.230 kg
  • Chassis Cab: Ιδανικό για μετατροπές, όπως van οχήματα διανομών ή πλατφόρμες με ανοιγόμενα πλαϊνά για δημοτικές υπηρεσίες και εταιρείες κοινής ωφέλειας

To νέο Ford Transit City διαθέτει μπαταρία 56 kWh (τεχνολογίας LFP) με αυτονομία έως 254 km, ενώ το 90% των van αυτής της κατηγορίας διανύουν λιγότερα από 110 km την ημέρα. Προσφέρει γρήγορη φόρτιση 10-80% σε 33 λεπτά με DC και χαμηλό κόστος συντήρησης, περίπου 40% λιγότερο σε σχέση με πετρελαιοκίνητα μοντέλα.

Το Transit City εξοπλίζεται στάνταρ με θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού, εκκίνηση χωρίς κλειδί, οθόνη 12 ιντσών και συστήματα ασφάλειας όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αισθητήρες στάθμευσης και Adaptive Cruise Control. Παράλληλα, έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές ανθεκτικότητας και συνοδεύεται από εγγύηση 8 ετών/160.000 km για τα εξαρτήματα υψηλής τάσης., ενώ υποστηρίζεται από το εκτεταμένο δίκτυο Ford Pro Service σε όλη την Ευρώπη.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το νέο Transit City αποτελεί μια πρακτική και οικονομική ηλεκτρική λύση για τις αστικές επαγγελματικές μεταφορές.

Τα βιβλία παραγγελιών ανοίγουν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται προς το τέλος του έτους.

Τι κρατάμε:

  • Η Ford συνεχίζει να εξελίσσει τη θρυλική της γκάμα επαγγελματικών van
  • Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό van που συνδυάζει χαμηλό κόστος, αυτονομία και πρακτικότητα
  • Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις αμαξώματος: L1H1 Van, L2H2 Van και Chassis Cab
  • Το νέο Transit City αποτελεί μια πρακτική και οικονομική ηλεκτρική λύση για τις αστικές επαγγελματικές μεταφορές
#Ford#Ford Transit#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
