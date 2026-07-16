Στην Ελλάδα η νέα έκδοση του Hyundai Inster – Τι αλλάζει στο crossover πόλης;

Το Hyundai Inster Lounge ήρθε στην Ελλάδα με 115 PS, αυτονομία 360 km, αναβαθμισμένη καμπίνα και πολλά ακόμη.

Η γκάμα του αμιγώς ηλεκτρικού Hyundai Inster διευρύνεται στην ελληνική αγορά με μια νέα κορυφαία έκδοση, η οποία δεν εστιάζει στον περιπετειώδη χαρακτήρα του Cross αλλά στην άνεση, στα υλικά και στη συνολική αίσθηση της καμπίνας.

Το νέο Inster Lounge είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με μπαταρία 49 kWh, ηλεκτροκινητήρα 115 PS και προτεινόμενη λιανική τιμή 30.990 ευρώ, πριν από ενδεχόμενη κρατική επιδότηση.

Η Lounge τοποθετείται στην κορυφή της οικογένειας Inster, πάνω από τις Style, Premium, Distinctive και Cross. Δεν αλλάζει τη βασική αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου, αλλά προσθέτει ξεχωριστή σχεδίαση, πλουσιότερα υλικά, ειδικά χρώματα και περισσότερες δυνατότητες διαμόρφωσης του εσωτερικού.

Πόσο κοστίζει το Hyundai Inster στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο της Hyundai, η έκδοση Inster 49 kWh 115 PS Lounge κοστίζει 30.990 ευρώ. Είναι κατά 400 ευρώ ακριβότερη από την Inster Cross και κατά 1.500 ευρώ από την Distinctive με το ίδιο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Έκδοση Hyundai Inster Μπαταρία και ισχύς Τιμή Style 42 kWh, 97 PS 25.390 € Premium 42 kWh, 97 PS 26.090 € Premium 49 kWh, 115 PS 27.690 € Distinctive 49 kWh, 115 PS 29.490 € Cross 49 kWh, 115 PS 30.590 € Lounge 49 kWh, 115 PS 30.990 €

Οι παραπάνω τιμές είναι εκείνες του επίσημου τιμοκαταλόγου και δεν συνυπολογίζουν την ενίσχυση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Εφόσον ο αγοραστής δικαιούται τη βασική κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, το θεωρητικό κόστος της Lounge μπορεί να περιοριστεί στις 27.990 ευρώ, πριν από τυχόν πρόσθετες ενισχύσεις ή εμπορικές ενέργειες.

Τι είναι η νέα έκδοση Lounge;

Η Lounge αποτελεί την περισσότερο προσανατολισμένη στην άνεση και στην ποιότητα έκδοση του μικρού ηλεκτρικού Hyundai.

Το απλό Inster εστιάζει στην προσιτή και πρακτική ηλεκτρική μετακίνηση, ενώ το Cross χρησιμοποιεί πιο έντονα προστατευτικά, ράγες οροφής και ειδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες για να αποκτήσει πιο περιπετειώδη εικόνα. Η Lounge ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση, δίνοντας προτεραιότητα στην καμπίνα, στην ατμόσφαιρα και σε μια περισσότερο εκλεπτυσμένη εμπειρία καθημερινής χρήσης.

Οι βασικές αλλαγές εντοπίζονται σε τέσσερις τομείς:

στα αναβαθμισμένα υλικά της καμπίνας,

στη μεγαλύτερη ευελιξία των καθισμάτων,

στις αποκλειστικές εξωτερικές λεπτομέρειες,

στον πλουσιότερο εξοπλισμό άνεσης και ψυχαγωγίας.

Πώς αλλάζει το εσωτερικό;

Η Hyundai περιγράφει την καμπίνα ως έναν πιο προσωπικό χώρο, με σχεδιασμό εμπνευσμένο από μοντέλα μεγαλύτερων και ακριβότερων κατηγοριών.

Η Lounge διαθέτει συνδυασμό υφασμάτινων και δερμάτινων επενδύσεων, πλεκτής υφής επένδυση οροφής και ειδικό χρωματικό συνδυασμό Dark Grey και Mint Green. Λεπτομέρειες στην απόχρωση Glow Mint χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένα σημεία ώστε το εσωτερικό να διαφοροποιείται άμεσα από τις υπόλοιπες εκδόσεις.

Στον εξοπλισμό της έκδοσης αναφέρονται επίσης premium ηχεία με μεμβράνες Kevlar, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για βελτιωμένη ποιότητα ήχου. Η ακριβής σύνθεση των επενδύσεων και του ηχοσυστήματος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την αγορά και την τοπική διαμόρφωση, όπως διευκρινίζει η Hyundai στην ευρωπαϊκή παρουσίαση του μοντέλου.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του Inster παραμένει η δυνατότητα μεταβολής της καμπίνας ανάλογα με τις ανάγκες των επιβατών. Στη Lounge, τα εμπρός καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν πλήρως, ενώ τα δύο πίσω είναι συρόμενα και διαθέτουν ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης. Ο οδηγός μπορεί έτσι να δώσει προτεραιότητα είτε στον χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών είτε στη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ.

Η δυνατότητα αναδίπλωσης και των εμπρός καθισμάτων επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους ή τη δημιουργία μιας σχεδόν ενιαίας επίπεδης επιφάνειας. Αυτή η ευελιξία αποτελεί βασικό μέρος της φιλοσοφίας Lounge και όχι απλώς μία αισθητική αναβάθμιση.

Τι αλλάζει εξωτερικά;

Οι αλλαγές στο αμάξωμα είναι διακριτές, χωρίς να μεταβάλλουν τη γνώριμη σιλουέτα και τα pixel φωτιστικά σώματα του Inster.

Η Lounge ξεχωρίζει από:

τη νέα σχεδίαση της μάσκας και του εμπρός προφυλακτήρα,

τις αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών,

τα ασημί προστατευτικά χαμηλά στο αμάξωμα,

τις ειδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες,

τη νέα απόχρωση Glow Mint.

Το Glow Mint παρουσιάζεται μαζί με τη νέα έκδοση και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό της χρώμα. Στην Ελλάδα χρεώνεται με 440 ευρώ, όπως και οι αποχρώσεις Tomboy Khaki και Abyss Black Pearl. Το Unbleached Ivory προσφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ το Atlas White κοστίζει 262 ευρώ.

Διαθέσιμο χρώμα Πρόσθετη χρέωση Unbleached Ivory 0 € Atlas White 262 € Tomboy Khaki 440 € Abyss Black Pearl 440 € Glow Mint 440 €

Μπαταρία 49 kWh και 115 PS στην Ελλάδα

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Hyundai παρουσιάζει τη Lounge με δύο πιθανούς συνδυασμούς. Ο πρώτος χρησιμοποιεί μπαταρία 42 kWh και ηλεκτροκινητήρα 97 PS, ενώ ο δεύτερος διαθέτει μπαταρία 49 kWh και ισχύ 115 PS.

Στην Ελλάδα, ο τιμοκατάλογος περιλαμβάνει μόνο την ισχυρότερη διαμόρφωση των 49 kWh και 115 PS. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος εμπρός και μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Hyundai Inster Lounge Ελλάδας Τεχνικά στοιχεία Ωφέλιμη μπαταρία 49 kWh Ισχύς 115 PS Κίνηση Εμπρός Αυτονομία πόλης 493 km Συνδυασμένη αυτονομία Περίπου 360 km WLTP Κατανάλωση 15,1 kWh/100 km WLTP Φόρτιση 10-80% Περίπου 30 λεπτά Ζάντες 17 ίντσες

Φόρτιση 10-80% σε περίπου 30 λεπτά

Η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% σε περίπου 30 λεπτά, όταν το αυτοκίνητο συνδεθεί με κατάλληλο ταχυφορτιστή και επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας.

Το Inster υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία Vehicle-to-Load, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών με ισχύ έως 3,6 kW. Μέσω του κατάλληλου αντάπτορα ή της εσωτερικής πρίζας μπορούν να φορτιστούν φορητοί υπολογιστές, ηλεκτρικά ποδήλατα, εργαλεία ή εξοπλισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Δύο οθόνες 10,25 ιντσών

Στο ταμπλό διατηρείται η ψηφιακή διάταξη του Inster με δύο οθόνες ίδιου μεγέθους.

Η μία λειτουργεί ως ψηφιακός πίνακας οργάνων και η δεύτερη ως κεντρικό σύστημα infotainment. Αμφότερες έχουν διαγώνιο 10,25 ιντσών, ενώ περιλαμβάνονται τα σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης οδηγού της Hyundai.

Ανάλογα με την τελική ελληνική διαμόρφωση, διατίθεται επίσης ασύρματη φόρτιση smartphone, μαζί με γνήσια αξεσουάρ όπως πρόσθετες λύσεις αποθήκευσης και σχάρες οροφής.

Lounge ή Cross;

Οι δύο κορυφαίες εκδόσεις κοστίζουν σχεδόν το ίδιο, αλλά απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό.

Inster Lounge Inster Cross Έμφαση στην άνεση και στα υλικά Έμφαση στην outdoor αισθητική Ειδική καμπίνα Dark Grey και Mint Green Εσωτερικό με σπορ λεπτομέρειες Χρώμα Glow Mint Χρώμα Amazonas Green Matte Ασημί πλαϊνά προστατευτικά Έντονα μαύρα προστατευτικά Πλεκτή επένδυση οροφής Ράγες και διαθέσιμη σχάρα οροφής Τιμή 30.990 € Τιμή 30.590 €

Η Lounge είναι η καταλληλότερη επιλογή για εκείνον που ενδιαφέρεται περισσότερο για την ατμόσφαιρα της καμπίνας και την αίσθηση ποιότητας. Η Cross διατηρεί πιο εξωστρεφή εμφάνιση και είναι περισσότερο προσανατολισμένη σε δραστηριότητες αναψυχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαθέτει τετρακίνηση ή ουσιαστικά διαφορετικές εκτός δρόμου δυνατότητες. Οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα των 115 PS και την ίδια μπαταρία των 49 kWh.

Τι κρατάμε;