Στην Ελλάδα η νέα Porsche Cayenne Coupe Electric – Τι τιμή έχει;

Porsche Cayenne Coupe Electric σε τρία επίπεδα ισχύος, με την κορυφαία έκδοση Turbo να κάνει το 0-100 km/h σε χρόνους 911 Turbo S

Η ηλεκτρική Cayenne Coupe έρχεται να προστεθεί δίπλα στις θερμικές και υβριδικές εκδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Porsche για πολλαπλά συστήματα κίνησης. Το νέο μοντέλο διατίθεται με τρία διαφορετικά επίπεδα ισχύος, με την κορυφαία έκδοση να κάνει το 0-100 km/h σε χρόνους Turbo S και να μπορεί να ρυμουλκήσει ακόμα και το σκάφος σου!

Από 442 μέχρι 1.156 ίππους

Περισσότερες επιλογές κινητήρα ζητούσαν οι επίδοξοι αγοραστές και η Porsche φρόντισε να τους εκπληρώσει τις επιθυμίες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της. Η νέα Porsche Cayenne Coupe Electric αποτελεί μια πιο σπορ έκδοση από την κλασσική Cayenne SUV, με γραμμή οροφής εμπνευσμένη από την εμβληματική 911.

Η νέα Cayenne Coupe προφέρεται σε τρεις εκδόσεις, με τη βασική, Cayenne Coupe Electric να διαθέτει ισχύ 442 ίππων, 661 km αυτονομίας και δυνατότητα φόρτισης DC 10-80% σε 16 λεπτά. Το 0-100 km/h έρχεται σε 4,8 δευτερόλεπτα, ενώ η αρχική τιμή της στην Ελλάδα είναι 115.680 ευρώ.

Παράλληλα, η έκδοση Cayenne S Coupe Electric ανεβάζει την απόδοση στους 666 ίππους, με την αυτονομία να ανεβαίνει στα 669 km. Ο χρόνος 0-100 km.h πέφτει στα 3,8 δευτερόλεπτα, ενώ ο χρόνος φόρτισης 10-80% με συνεχές ρεύμα (DC) παραμένει στα 16 λεπτά. Η Porsche Cayenne S Coupe Electric ξεκινά από τα 138.040 ευρώ στη χώρα μας.

Τέλος, η κορυφαία έκδοση Cayenne Turbo Coupe Electric ρίχνει τον χρόνο επιτάχυνσης 0-100 km/h στα μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, δηλαδή σε επίπεδα… 911 Turbo S, χάρη στο αστρονομικό νούμερο ισχύος των 1156 ίππων. Παράλληλα, η αυτονομία πέφτει ελαφρώς στα 637 km, ενώ ο χρόνος φόρτισης 10-80% παραμένει στα 16 λεπτά. Η κορυφαία έκδοση της νέας Cayenne Coupe Electric ξεκινά από τα 178.130 ευρώ στην ελληνική αγορά.

Εκδόσεις για όλα τα γούστα

Η Porsche εμπλουτίζει την γκάμα της Cayenne με τις νέες εκδόσεις Coupe, διατηρώντας ωστόσο τις εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικές. Όλες θα συνεχίσουν να διατίθενται, κάτι που επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της μάρκας να προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τύπο κινητήρα που προτιμούν.

Παράλληλα, οι αγοραστές εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους προσαρμοζόμενη αερανάρτηση και δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 3.500 κιλά. Η λίστα επιλογών διαθέτει επίσης τετραδιεύθυνση, σύστημα torque vectoring και το προηγμένο Active Ride της Porsche.

Υπάρχει και προαιρετικό Off-Road πακέτο, ενώ το Sport Chrono και η πανοραμική γυάλινη οροφή είναι στάνταρ στην Coupe. Στον τομέα της φόρτισης, διαθέτει θύρα NACS στο πίσω αριστερό φτερό και θύρα AC J1772 στη δεξιά πλευρά, ενώ περιλαμβάνεται και αντάπτορας CCS.

Οι πρώτες παραδόσεις της νέας Porsche Cayenne Coupe Electric αναμένονται προς τα τέλη του καλοκαιριού του 2026.

Τι κρατάμε: