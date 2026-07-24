Στην Ελλάδα οι φθηνότερες εκδόσεις της νέας ηλεκτρικής Mercedes-Benz GLC – Τιμές

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Οι Mercedes-Benz GLC 250 electric και GLC 300 4MATIC electric ήρθαν στην Ελλάδα με έως 421 PS, αυτονομία 650 km και τιμή από 65.950 ευρώ.

Η γκάμα της νέας αμιγώς ηλεκτρικής Mercedes-Benz GLC διευρύνεται στην Ελλάδα με δύο πιο προσιτές εκδόσεις, οι οποίες πλαισιώνουν την κορυφαία GLC 400 4MATIC electric των 489 PS.

Η νέα βασική έκδοση είναι πλέον η GLC 250 electric, με κίνηση στους πίσω τροχούς, ισχύ 353 PS και τιμή από 65.950 ευρώ. Ακολουθεί η τετρακίνητη GLC 300 4MATIC electric, η οποία αποδίδει 421 PS και κοστίζει από 69.500 ευρώ.

Στην κορυφή παραμένει η GLC 400 4MATIC electric, με 489 PS, μεγαλύτερη μπαταρία και τιμή 71.950 ευρώ. Έτσι, η διαφορά ανάμεσα στη βασική και στην ισχυρότερη έκδοση περιορίζεται στα 6.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές της ηλεκτρικής Mercedes-Benz GLC

Έκδοση Ισχύς Κίνηση Τιμή Mercedes-Benz GLC 250 electric 353 PS Πίσω 65.950 € Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC electric 421 PS Τετρακίνηση 69.500 € Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC electric 489 PS Τετρακίνηση 71.950 €

Η GLC 300 4MATIC κοστίζει 3.550 ευρώ περισσότερο από τη βασική GLC 250, προσθέτοντας δεύτερο ηλεκτροκινητήρα, τετρακίνηση και 68 επιπλέον ίππους.

Από εκεί, η μετάβαση στην GLC 400 4MATIC απαιτεί ακόμη 2.450 ευρώ. Η κορυφαία έκδοση προσφέρει 68 επιπλέον ίππους, μεγαλύτερη μπαταρία και υψηλότερη μέγιστη αυτονομία.

Mercedes-Benz GLC 250 electric με 353 PS

Η GLC 250 electric αποτελεί τη νέα φθηνότερη επιλογή της γκάμας. Διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 353 PS και 800 Nm.

Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 85 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία από 541 έως 650 km στον κύκλο WLTP, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση.

GLC 250 electric Στοιχεία Ισχύς 353 PS Ροπή 800 Nm Κίνηση Πίσω Μπαταρία 85 kWh Αυτονομία WLTP 541-650 km Κατανάλωση 15,0-18,1 kWh/100 km 0-100 km/h 5,9 δευτερόλεπτα Τελική ταχύτητα 210 km/h Φόρτιση DC Έως 320 kW Τιμή 65.950 €

Σε ταχυφορτιστή κατάλληλης ισχύος μπορεί να ανακτήσει έως 265 km αυτονομίας μέσα σε δέκα λεπτά. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης AC είναι 11 kW, ενώ προαιρετικά μπορεί να φτάσει τα 22 kW.

Παρά τη θέση της στη βάση της γκάμας, η GLC 250 επιταχύνει από 0-100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 210 km/h.

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC electric με 421 PS

Η GLC 300 4MATIC electric διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, και ηλεκτρική τετρακίνηση.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 421 PS, ενώ η μέγιστη ροπή παραμένει στα 800 Nm. Χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία των 85 kWh με τη βασική έκδοση, αλλά η μεγαλύτερη ισχύς και η τετρακίνηση περιορίζουν τη μέγιστη αυτονομία στα 616 km.

GLC 300 4MATIC electric Στοιχεία Ισχύς 421 PS Ροπή 800 Nm Κίνηση Τετρακίνηση Μπαταρία 85 kWh Αυτονομία WLTP 523-616 km Κατανάλωση 15,9-18,8 kWh/100 km 0-100 km/h 4,7 δευτερόλεπτα Τελική ταχύτητα 210 km/h Φόρτιση DC Έως 320 kW Τιμή 69.500 €

Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,7 δευτερόλεπτα, ενώ σε δέκα λεπτά ταχείας φόρτισης μπορεί να ανακτηθεί αυτονομία έως 255 km.

Η GLC 300 4MATIC είναι η ενδιάμεση επιλογή για όποιον θέλει τετρακίνηση και υψηλότερες επιδόσεις, χωρίς να φτάσει στην τιμή της GLC 400.

Τι προσφέρει επιπλέον η GLC 400 4MATIC

Η κορυφαία GLC 400 4MATIC electric αποδίδει 489 PS και 800 Nm, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε 4,3 δευτερόλεπτα.

Σε αντίθεση με τις δύο φθηνότερες εκδόσεις, διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 94 kWh. Η αυτονομία κυμαίνεται από 568 έως 715 km και η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 330 kW.

Με τιμή 71.950 ευρώ, κοστίζει μόλις 2.450 ευρώ περισσότερο από την GLC 300 4MATIC, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική μέσα στην ίδια την γκάμα.

Πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Οι τρεις εκδόσεις έχουν κοινό και ιδιαίτερα πλήρες επίπεδο βασικού εξοπλισμού. Ακόμη και η GLC 250 των 65.950 ευρώ διαθέτει τη γραμμή AVANTGARDE, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών και πανοραμική γυάλινη οροφή.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών

πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή

φωτιστικά σώματα LED High Performance

προσαρμοζόμενη μεγάλη σκάλα φώτων

αυτόματος κλιματισμός THERMATIC

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα

δερμάτινο σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών

ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών

θερμοηχομονωτικά κρύσταλλα

αισθητήρας βροχής

ασύρματη φόρτιση κινητού.

Η αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών είναι επίσης στάνταρ, αξιοποιώντας θερμότητα από το σύστημα κίνησης, την μπαταρία και τον εξωτερικό αέρα για αποδοτικότερη θέρμανση της καμπίνας.

Οθόνη 12,3 ιντσών και MBUX

Οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν κεντρική οθόνη 12,3 ιντσών, σύστημα πλοήγησης MBUX και πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Ο εξοπλισμός συνδεσιμότητας περιλαμβάνει:

Apple CarPlay

Android Auto

μονάδα επικοινωνίας 5G

MBUX Entertainment για τρία χρόνια

MB.CHARGE Public

πρόσθετες θύρες USB

ασύρματη σύνδεση Bluetooth

απομακρυσμένες ενημερώσεις λογισμικού.

Η ενιαία MBUX Hyperscreen των 39,1 ιντσών, η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετήσει η Mercedes-Benz σε αυτοκίνητο παραγωγής, βρίσκεται στον προαιρετικό εξοπλισμό και δεν περιλαμβάνεται στη βασική τιμή.

Στάνταρ DISTRONIC και συστήματα υποβοήθησης

Πλήρης είναι και η βασική σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης.

Κάθε ηλεκτρική GLC περιλαμβάνει:

DISTRONIC Distance Assist

σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

προειδοποίηση ορίου ταχύτητας

σύστημα υποβοήθησης πέδησης

σύστημα PRE-SAFE

πακέτο στάθμευσης

κάμερα οπισθοπορείας

σύστημα προειδοποίησης εξόδου

σύστημα υποβοήθησης ελιγμών.

Τα προαιρετικά πακέτα MB.DRIVE μπορούν να επεκτείνουν τις λειτουργίες έως το επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης SAE Level 2 και να προσθέσουν περιμετρική απεικόνιση 360 μοιρών.

Χώρος αποσκευών 570 lt και frunk 128 lt

Ανεξάρτητα από την έκδοση, ο πίσω χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 570 lt. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 1.740 lt.

Κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος 128 lt, κατάλληλος για καλώδια φόρτισης ή μικρότερες αποσκευές.

Η βασική GLC 250 μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2.200 kg με φρένα, ενώ οι τετρακίνητες GLC 300 και GLC 400 ανεβάζουν το όριο στα 2.400 kg.

Τι κρατάμε;