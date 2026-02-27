Στην Ελλάδα το 7θέσιο Tesla Model Y – Δες τιμή και αυτονομία

Η Tesla λανσάρει την επταθέσια έκδοση του Model Y στην ελληνική αγορά, με τις παραδόσεις να ξεκινούν παραδόσεις από τον Απρίλιο – Εδώ όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Το ερώτημα δεν ήταν αν η Tesla θα έφερνε επταθέσια έκδοση του Model Y, ήταν το «πότε;» και η απάντηση είναι… σήμερα. Η νέα επταθέσια έκδοση δεν είναι ξεχωριστό μοντέλο αλλά η κορυφαία έκδοση του ίδιου αυτοκινήτου, με μια επιπλέον σειρά καθισμάτων ενσωματωμένη στο πλαίσιο.

Η τρίτη σειρά έρχεται με το πλήρες πακέτο

Η Tesla δεν έδωσε επιλογή: η τρίτη σειρά καθισμάτων είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην Premium Long Range AWD έκδοση. Όποιος θέλει επτά θέσεις, παίρνει αυτόματα και 16ιντση κεντρική οθόνη, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα εμπρός, σύστημα ήχου 15 ηχείων και πανοραμική γυάλινη οροφή. Δεν υπάρχει entry-level επταθέσια επιλογή και αυτό είναι συνειδητή επιλογή από την εταιρεία.

Η δεύτερη σειρά αποκτά αυτόνομη οθόνη 8 ιντσών, με τους επιβάτες της μέσης σειράς να μπορούν να επιλέγουν μουσική, να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία ή να παρακολουθούν σειρές και ταινίες χωρίς να εξαρτώνται από τον οδηγό. Ι

Η πρόσβαση στην τρίτη σειρά λύνεται έξυπνα, με ένα κουμπί στον ώμο κάθε εξωτερικού καθίσματος της μέσης σειράς να αναδιπλώνει και να σπρώχνει αυτόματα το κάθισμα μπροστά.

Επτά επιβάτες; Και πού βάζεις τις βαλίτσες;

Αυτή είναι η ερώτηση που κάνει κάθε αγοραστής επταθέσιου. Το Model Y έχει ένα ατού που δεν έχουν τα περισσότερα ανταγωνιστικά SUV: το frunk. Πίσω από την τρίτη σειρά υπάρχουν 381 λίτρα, και μπροστά στο καπό άλλα 116 λίτρα που οι άλλοι κατασκευαστές συνήθως χάνουν σε κινητήρα βενζίνης. Αυτή η λύση δεν λύνει το πρόβλημα εντελώς, αλλά κάνει τη διαφορά.

Μόλις «πέσει» η τρίτη σειρά, ο χώρος αυξάνεται από 381 σε 894 λίτρα, ενώ αν οι ρίξει κανείς καις πλάτες των καθισμάτων στην δεύτερη σειρά, το αυτοκίνητο μετατρέπεται πρακτικά σε… βαν, με 2.094 λίτρα, αποθηκευτικού χώρου.

Αυτονομία και επιδόσεις

Παρά την προσθήκη καθισμάτων, η αυτονομία παραμένει στα 600 χλμ. WLTP, ίδια με αυτή της πενταθέσιας AWD έκδοση. Οι επιδόσεις ακολουθούν το ίδιο μοτίβο: 0-100 χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα και τελική 201 χλμ./ώρα. Αυτοί οι αριθμοί ανήκουν σε sport εκδόσεις SUV μεγαλύτερου κόστους ενώ αναφέρουμε και πάλι ότι ητετρακίνηση είναι μόνιμος εξοπλισμός χωρίς παραλλαγή μονοκίνητης επταθέσιας έκδοσης.

Το λογισμικό συμπεριλαμβάνει το Autopilot επιπέδου 2 ως βασικό. Η υποδομή για το Full Self-Driving (Supervised) είναι ήδη εκεί και η ενεργοποίηση (αν λύθει το νομικό κανονιστικό πλαίσιο) θα έρθει μέσω over-the-air αναβάθμισης, χωρίς επίσκεψη στο service.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό Tesla Model Y Premium Long Range AWD 7 θέσεων Κινητήριο σύστημα Ηλεκτρικό — Τετρακίνηση (AWD) Αυτονομία (WLTP) 600 χλμ. 0–100 χλμ./ώρα 5,6 δευτερόλεπτα Μέγιστη ταχύτητα 201 χλμ./ώρα Χωρητικότητα αποσκευών (7 επιβάτες) 381 λίτρα Χωρητικότητα (με αναδιπλωμένη 3η σειρά) 894 λίτρα Χωρητικότητα (αναδιπλωμένη 2η + 3η σειρά) 2.094 λίτρα Frunk (εμπρός αποθήκη) 116 λίτρα Κεντρική οθόνη 16 ιντσών αφής Οθόνη 2ης σειράς 8 ιντσών αφής Σύστημα ήχου 15 ηχεία Υποστήριξη αυτόνομης οδήγησης Autopilot + προετοιμασία FSD (Supervised) Εργοστάσιο κατασκευής Gigafactory Berlin-Brandenburg Έναρξη παραδόσεων Απρίλιος 2026

Τιμές στην ελληνική αγορά και σε ποιους απευθύνεται

Το 7θέσιο Model Y Premium Long Range AWD διατίθεται στην Ελλάδα στα 55.490 ευρώ, ενώ οι παραγγελίες είναι ανοιχτές από σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της Tesla, με παραδόσεις που ξεκινούν τον Απρίλιο του 2026. Το αυτοκίνητο κατασκευάζεται στο Gigafactory Berlin-Brandenburg, επομένως δεν υπόκειται σε δασμούς από την ΕΕ.

Το 7θέσιο Model Y έχει σαφή προφίλ αγοραστή, δηλαδή οικογένειες που χρειάζονται ευελιξία χωρίς να θέλουν να αλλάξουν κατηγορία οχήματος. Αν αρκεί ένα πενταθέσιο για την καθημερινότητα αλλά τα Χριστούγεννα ή οι καλοκαιρινές αποδράσεις απαιτούν έξτρα θέσεις, η τρίτη σειρά λύνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα.

Στα 55.490 ευρώ, το Model Y 7 θέσεων δεν έχει άμεσο ανταγωνιστή που να συνδυάζει ηλεκτρική αυτονομία 600 χλμ., ευρωπαϊκή κατασκευή και τρίτη σειρά καθισμάτων.