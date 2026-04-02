Στην Ελλάδα το AION UT: Supermini με 204 ίππους, αυτονομία 430 km από 22.400 ευρώ – 8 χρόνια εγγύηση

Η AION ανοίγει τις προ-παραγγελίες του νέου UT στην Ελλάδα, φέρνοντας στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών ένα hatchback με ισχυρό πακέτο σε χώρους, εξοπλισμό και απόδοση. Το νέο μοντέλο αποδίδει 204 PS, υπόσχεται αυτονομία έως 430 km κατά WLTP και ξεκινά από 22.400 €, τιμή που περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Τι είναι το AION UT και πού στοχεύει

Το νέο AION UT είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback με προσανατολισμό στην πόλη και στις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά με διαστάσεις και λύσεις που θέλουν να το ανεβάσουν πρακτικά πάνω από το τυπικό supermini. Η Inchcape Hellas ανακοινώνει την έναρξη των προ-παραγγελιών του στην ελληνική αγορά, με το μοντέλο να τοποθετείται με δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Premium και Luxury.

Σχεδίαση με ευρωπαϊκή κατεύθυνση

Σχεδιαστικά, το UT φέρει την υπογραφή του GAC Milan Design Center, κάτι που η μάρκα χρησιμοποιεί για να δείξει και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του μοντέλου. Το αμάξωμα κινείται σε σύγχρονη hatchback λογική, με καθαρές επιφάνειες, LED φωτιστικά σώματα εμπρός με χαρακτηριστική υπογραφή τύπου “eyebrow” και πίσω φώτα με πιο ψηφιακό ύφος. Σημαντικό στοιχείο είναι και οι δυνατότητες εξατομίκευσης, καθώς η AION μιλά για 7 εξωτερικά χρώματα, 2 επιλογές διχρωμίας και 3 επιλογές εσωτερικού.

Χώροι και πρακτικότητα

Εκεί όπου το AION UT δείχνει να επενδύει περισσότερο είναι η εκμετάλλευση χώρων. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.750 mm είναι από τα βασικά του χαρτιά, με τη μάρκα να υποστηρίζει ότι εξασφαλίζει αυξημένο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών και δυνατότητα άνετης φιλοξενίας ακόμη και τριών ενηλίκων στο πίσω κάθισμα.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 440 λίτρα, τιμή πολύ καλή για την κατηγορία, ενώ το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και η δυνατότητα δημιουργίας επίπεδης επιφάνειας ενισχύουν την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Η AION αναφέρει επίσης 24 αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Για ένα μικρό ηλεκτρικό, πρόκειται για σύνολο που ξεφεύγει από τα απολύτως βασικά.

Μπαταρία, αυτονομία και φόρτιση

Στον πυρήνα του μοντέλου βρίσκεται η νέα μπαταρία Magazine Battery 2.0, με την AION να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και στη θερμική διαχείριση. Η αυτονομία φτάνει έως τα 430 km, ενώ η φόρτιση σε DC φτάνει έως 87 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά. Υποστηρίζεται επίσης φόρτιση AC έως 11 kW, κάτι που είναι σημαντικό για wallbox και καθημερινή οικιακή χρήση.

204 PS και 0-100 km/h σε 7,3 sec

Το AION UT εξοπλίζεται με μπαταρία 60 kWh και ηλεκτροκινητήρα 204 PS, με ροπή 210 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ανακοινώνεται στα 7,3 sec, επίδοση που για τα δεδομένα της κατηγορίας είναι απολύτως ανταγωνιστική.

Η AION αναφέρει ότι το σύστημα κίνησης δίνει άμεση απόκριση, γραμμική επιτάχυνση και αποδοτική ανάκτηση ενέργειας, ενώ υπάρχουν και τρία προγράμματα οδήγησης, Comfort, Sport και ECO.

Ψηφιακή καμπίνα και συνδεσιμότητα

Το εσωτερικό ακολουθεί σύγχρονη, πλήρως ψηφιακή λογική. Στο κέντρο βρίσκεται οθόνη αφής 14,6 ιντσών, ενώ μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,88 ιντσών. Το infotainment βασίζεται στον επεξεργαστή Qualcomm SA8155, με 16 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικού χώρου. Υποστηρίζει Apple CarPlay, Android Auto, online navigation και φωνητικό βοηθό.

Τι περιλαμβάνουν οι δύο εκδόσεις

Η γκάμα στην Ελλάδα θα αποτελείται από τις Premium και Luxury.

Η Premium , με τιμή από 22.400 € με την κρατική επιδότηση, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες 17 ιντσών, LED προβολείς, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός-πίσω, κάμερα Surround View, θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, οθόνη 14,6 ιντσών, online navigation, 6 ηχεία, αντλία θερμότητας και φίλτρο αέρα PM2.5.

Η Luxury, με τιμή από 24.400 € με επιδότηση, προσθέτει πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών, αεριζόμενο κάθισμα οδηγού, αυτόματο αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη και ασύρματη φόρτιση smartphone.

Εγγύηση

Η AION συνοδεύει το UT με 8 χρόνια εγγύηση για το όχημα ή 160.000 km, καθώς και 8 χρόνια για τη μπαταρία ή 200.000 km. Προσφέρεται επίσης 3 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Αυτά είναι στοιχεία που ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας για έναν αγοραστή που μπορεί να μην έχει ακόμη προηγούμενη εμπειρία από τη μάρκα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ότι το μοντέλο θα παράγεται στην Αυστρία, στις εγκαταστάσεις της Magna, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Rooted in Europe, Serving Europe”. Αυτό δεν έχει μόνο επικοινωνιακή αξία. Για αρκετούς αγοραστές λειτουργεί και ως ένδειξη καλύτερης προσαρμογής στα ευρωπαϊκά standards ποιότητας και χρήσης.

Τι κρατάμε;