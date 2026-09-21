Στην Ελλάδα το CUPRA Raval – Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός

Το νέο CUPRA Raval είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με έως 226 PS, δύο μπαταρίες και δελεαστική τιμή. Όλες οι εκδόσεις και ο εξοπλισμός.

Το CUPRA Raval έφτασε επίσημα στην ελληνική αγορά, αποτελώντας το τρίτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής μάρκας μετά τα Born και Tavascan. Με μήκος λίγο πάνω από 4 μέτρα, κίνηση στους εμπρός τροχούς και εκδόσεις από 115 έως 226 PS, έρχεται να τοποθετηθεί στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών.

Η ελληνική γκάμα είναι από την αρχή ιδιαίτερα πλούσια, καθώς περιλαμβάνει τέσσερις βασικές εκδόσεις, δύο διαφορετικές μπαταρίες και δύο Launch Pack, ενώ όλες επωφελούνται από προωθητική έκπτωση λανσαρίσματος 2.000 ευρώ. Έτσι, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 25.900 ευρώ, ενώ με την κρατική επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» η βασική έκδοση μπορεί να φτάσει στα 22.900 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές του CUPRA Raval στην Ελλάδα

Η βασική έκδοση Raval με μπαταρία 37 kWh και 115 PS έχει αρχική τιμή καταλόγου 27.900 ευρώ, η οποία μειώνεται στα 25.900 ευρώ με την έκπτωση λανσαρίσματος. Ακριβώς από πάνω βρίσκεται το Raval+ των 135 PS στα 27.400 ευρώ μετά την ίδια εμπορική ενέργεια.

Οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh ξεκινούν από 31.900 ευρώ για την Endurance των 210 PS, ενώ η κορυφαία VZ με 226 PS διαμορφώνεται στα 33.900 ευρώ. Ο ελληνικός τιμοκατάλογος περιλαμβάνει επίσης Launch Pack για τις δύο τελευταίες.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς Τιμή καταλόγου Τιμή με έκπτωση Raval 37 kWh 115 PS 27.900 € 25.900 € Raval+ 37 kWh 135 PS 29.400 € 27.400 € Endurance 52 kWh 210 PS 33.900 € 31.900 € Endurance Launch Pack 52 kWh 210 PS 35.500 € 33.500 € VZ 52 kWh 226 PS 35.900 € 33.900 € VZ Launch Pack 52 kWh 226 PS 37.500 € 35.500 €

Οι παραπάνω μειωμένες τιμές περιλαμβάνουν την έκπτωση λανσαρίσματος των 2.000 ευρώ, όχι την κρατική επιδότηση. Για τη βασική έκδοση, η CUPRA αναφέρει επίσημα τελική τιμή 22.900 ευρώ εφόσον αξιοποιηθεί επιπλέον το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Δύο μπαταρίες και τέσσερα επίπεδα ισχύος

Το Raval βασίζεται στη νέα MEB+ πλατφόρμα του Ομίλου Volkswagen, αλλά σε αντίθεση με μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας MEB, εδώ η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς.

Οι δύο πιο προσιτές εκδόσεις χρησιμοποιούν μπαταρία LFP καθαρής χωρητικότητας 37 kWh. Η βασική αποδίδει 85 kW ή 115 PS, ενώ η Raval+ ανεβαίνει στα 99 kW ή 135 PS.

Οι Endurance και VZ περνούν σε μπαταρία NMC 52 kWh, με ισχύ 155 kW ή 210 PS και 166 kW ή 226 PS αντίστοιχα. Η μέγιστη ανακοινωμένη αυτονομία φτάνει τα 446 km, ανάλογα με την έκδοση.

Το νέο ηλεκτρικό σύστημα χρησιμοποιεί τον κινητήρα APP 290 και μπαταρίες Unified Cell της PowerCo σε διάταξη cell-to-pack, με στόχο χαμηλότερο βάρος και μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα.

Έως 446 km αυτονομίας και φόρτιση σε 24 λεπτά

Στις Endurance και VZ, η φόρτιση DC μπορεί να φτάσει τα 105 kW, με την μπαταρία των 52 kWh να χρειάζεται περίπου 24 λεπτά για το 10-80%.

Σε εναλλασσόμενο ρεύμα υποστηρίζεται φόρτιση έως 11 kW, ενώ υπάρχει και λειτουργία Vehicle-to-Load, μέσω της οποίας η μπαταρία μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με κατάλληλο αντάπτορα. Για τις εκδόσεις των 37 kWh η CUPRA επιβεβαιώνει στάνταρ δυνατότητα ταχυφόρτισης DC με ισχύ έως 88 kW.

Η VZ των 226 PS κάνει το 0-100 σε 6,8 δευτερόλεπτα

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η Raval VZ, η οποία δίνει περισσότερο βάρος στις επιδόσεις. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 226 PS και 290 Nm, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,8 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 km/h. Η αυτονομία της συγκεκριμένης έκδοσης αναφέρεται περίπου στα 440 km.

Η VZ διαφοροποιείται όμως και στο πλαίσιο. Διαθέτει DCC Sport, δυνατότητα απενεργοποίησης του ESC, τροχούς 19 ιντσών με ελαστικά πλάτους 235 mm και ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης e-LSD. Η ανάρτηση είναι χαμηλωμένη κατά 15 mm σε σχέση με τη βασική αρχιτεκτονική, ενώ έχει γίνει ειδική ρύθμιση και στον εμπρός άξονα.

Τι εξοπλισμό προσφέρει το Raval

Η CUPRA δεν έχει συμπεριλάβει στα διαθέσιμα ελληνικά έγγραφα έναν πλήρη πίνακα που να αντιστοιχίζει κάθε στοιχείο στάνταρ εξοπλισμού ξεχωριστά στις Raval, Raval+, Endurance και VZ. Έχει όμως ανακοινώσει αναλυτικά τις τεχνολογίες και τις επιλογές που θα είναι διαθέσιμες στη γκάμα.

Μεταξύ αυτών συναντάμε Matrix LED προβολείς, κρυφές φωτιζόμενες χειρολαβές και φωτιζόμενα λογότυπα CUPRA εμπρός και πίσω. Οι τροχοί διατίθενται σε διαστάσεις 17, 18 και 19 ιντσών, με συνολικά έως οκτώ διαφορετικά σχέδια.

Στην καμπίνα δεσπόζει infotainment 12,9 ιντσών με νέο λειτουργικό βασισμένο σε Android, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών.

Η CUPRA έχει διατηρήσει φυσικά πλήκτρα πάνω στο τιμόνι, ενώ υπάρχουν paddles για τη ρύθμιση της ανάκτησης ενέργειας. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη ασύρματη φόρτιση smartphone 15 W, USB-C υψηλής ισχύος, εφαρμογή MyCUPRA και δυνατότητα χρήσης smartphone ως ψηφιακό κλειδί μέσω Mobile Device Key.

Στον εξοπλισμό άνεσης και πρακτικότητας συναντάμε επίσης, ανάλογα με την έκδοση και τα πακέτα, διζωνικό Climatronic, ηλεκτροχρωματικό καθρέπτη, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω και κάμερα οπισθοπορείας. Προαιρετικά διατίθεται ηχοσύστημα Sennheiser με 12 ηχεία και ισχύ 475 W.

Travel Assist, 7 αερόσακοι και απομακρυσμένο παρκάρισμα

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στα συστήματα υποβοήθησης. Η γκάμα περιλαμβάνει 7 αερόσακους, σύστημα παρακολούθησης οδηγού και νέα γενιά Travel Assist με Traffic Jam Assist, Lane Assist και Predictive Adaptive Cruise Control.

Το Emergency Assist μπορεί, εφόσον ο οδηγός δεν αντιδρά, να αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο, να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους οδηγούς και να κατευθύνει το όχημα προς την άκρη του δρόμου. Διαθέσιμα είναι επίσης Intelligent Park Assist, Remote Park Assist μέσω smartphone, Rear Traffic Alert και σύστημα κάμερας 360 μοιρών.

Μόλις 4,05 μέτρα, αλλά πορτμπαγκάζ 441 λίτρων

Με μήκος 4.046 mm, πλάτος 1.784 mm και ύψος 1.514 mm, το Raval παραμένει ξεκάθαρα ένα compact αυτοκίνητο. Το μεταξόνιο όμως φτάνει τα 2.599 mm, ενώ το πορτμπαγκάζ έχει ιδιαίτερα μεγάλη για τις εξωτερικές διαστάσεις χωρητικότητα 441 λίτρων.

Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί, εξελιχθεί και κατασκευάζεται στο Martorell της Βαρκελώνης, αποτελώντας ένα από τα πρώτα μοντέλα της νέας γενιάς μικρών ηλεκτρικών του Ομίλου Volkswagen πάνω στην MEB+.

Ήδη στις εκθέσεις στην Ελλάδα

Το νέο CUPRA Raval βρίσκεται ήδη στα CUPRA Garages του ελληνικού δικτύου, ενώ η πρώτη δημόσια εμφάνισή του στη χώρα έχει προγραμματιστεί για την Auto Athina 2026 στο Metropolitan Expo, από 3 έως 11 Οκτωβρίου.

Με τιμή από 25.900 ευρώ πριν από την κρατική επιδότηση, η CUPRA επιχειρεί να τοποθετήσει το Raval όχι απλώς ως μικρό ηλεκτρικό πόλης, αλλά ως ένα αρκετά ολοκληρωμένο EV με τέσσερις διαφορετικές βαθμίδες ισχύος, αυτονομία που στις μεγαλύτερες εκδόσεις ξεπερνά τα 440 km και μία VZ που προσθέτει ξεκάθαρο performance χαρακτήρα.

Τι κρατάμε;