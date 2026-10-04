Στην Ελλάδα το Geely E2: Το premium μικρό με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το νέο Geely E2 ήρθε στην Ελλάδα με αυτονομία έως 345 km, πίσω κίνηση, 5 αστέρια Euro NCAP και τιμή από 19.990 ευρώ.

Η Geely διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο E2, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο που επιχειρεί να συνδυάσει μικρές εξωτερικές διαστάσεις με χώρους, εξοπλισμό και ποιότητα που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Από 19.990 ευρώ στην Ελλάδα

Η βασική προτεινόμενη λιανική τιμή του Geely E2 PRO είναι 21.990 ευρώ, όμως μέσω του προγράμματος FREEDOM Bonus παρέχεται άμεσο οικονομικό όφελος 2.000 ευρώ. Έτσι, η τιμή διαμορφώνεται στα 19.990 ευρώ.

Αναλυτικά:

Έκδοση Μπαταρία Τιμή καταλόγου Με FREEDOM Bonus E2 PRO 35,35 kWh 21.990 € 19.990 € E2 TECH 47,14 kWh 23.990 € 21.990 € E2 ULTRA 47,14 kWh 25.990 € 23.990 €

Με την επιπλέον αξιοποίηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά III», η τιμή του E2 μπορεί να ξεκινήσει από 16.990 ευρώ.

Η Geely προσφέρει επίσης το πρόγραμμα FREEDOM Finance, με επιλογές χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν 0% επιτόκιο για 60 μήνες ή 3,9% για 72 μήνες, με δόση από 186 ευρώ τον μήνα. Τα FREEDOM Bonus και FREEDOM Finance δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.

Μικρό εξωτερικά, μεγαλύτερο μέσα

Το E2 έχει μήκος 4.135 mm, πλάτος 1.805 mm και ύψος 1.580 mm, επομένως παραμένει αρκετά compact ώστε να ταιριάζει στην καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη. Το μεταξόνιο όμως φτάνει τα 2.650 mm, κάτι που επιτρέπει στη Geely να εκμεταλλευτεί καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό.

Διαστάσεις Geely E2 Μήκος 4.135 mm Πλάτος 1.805 mm Ύψος 1.580 mm Μεταξόνιο 2.650 mm Κύκλος στροφής 4,95 m Πορτμπαγκάζ 375 lt Frunk 70 lt

Στη δεύτερη σειρά, ο χώρος για τα γόνατα φτάνει τα 890 mm, ενώ το επίπεδο δάπεδο βοηθά ακόμη περισσότερο την άνεση των πίσω επιβατών.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από έναν εμπρός χώρο αποσκευών 70 λίτρων, συρτάρι 10 λίτρων κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού και επιπλέον χώρο 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει 375 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των καθισμάτων η χωρητικότητα φτάνει έως τα 1.320 λίτρα.

Πίσω κίνηση και ανεξάρτητη ανάρτηση

Το μοντέλο βασίζεται στην αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης GEA της Geely και συνδυάζει την πίσω κίνηση με ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Η εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει ένα ιδιαίτερα συμπαγές ηλεκτρικό σύστημα κίνησης «11 σε 1», το οποίο ενσωματώνει σε μία μονάδα στοιχεία όπως:

ηλεκτροκινητήρα

μετάδοση

inverter

σύστημα διαχείρισης μπαταρίας

ενσωματωμένο φορτιστή

σύστημα θερμικής διαχείρισης

Το συνολικό βάρος αυτής της μονάδας είναι 79,8 kg, με στόχο τη μείωση του απαιτούμενου χώρου και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Δύο επίπεδα ισχύος και έως 345 km αυτονομίας

Η έκδοση PRO συνδυάζεται με τη μικρότερη μπαταρία 35,35 kWh, ενώ οι TECH και ULTRA χρησιμοποιούν μεγαλύτερη μονάδα 47,14 kWh. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Geely, η PRO προσφέρει αυτονομία έως 252 km WLTP, ενώ οι TECH και ULTRA φτάνουν τα 345 km.

PRO TECH / ULTRA Μπαταρία 35,35 kWh 47,14 kWh Αυτονομία WLTP 252 km 345 km Κατανάλωση 15,9 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km Ροπή 150 Nm 150 Nm 0-100 km/h 14,2 sec 11,5 sec Τελική ταχύτητα 130 km/h 130 km/h DC φόρτιση 60 kW 80 kW

Οι μπαταρίες είναι τεχνολογίας LFP και προέρχονται από την CATL, ενώ διαθέτουν υδρόψυξη σε ολόκληρη τη γκάμα.

Η έκδοση PRO υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 60 kW, ενώ στις TECH και ULTRA η μέγιστη ισχύς αυξάνεται στα 80 kW. Η φόρτιση από 20% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε 23 λεπτά, υπό κατάλληλες συνθήκες. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα, η μέγιστη ισχύς φόρτισης είναι 6,6 kW. Για την PRO, η φόρτιση 10-100% απαιτεί περίπου 5,3 ώρες, ενώ για τη μεγαλύτερη μπαταρία των TECH και ULTRA χρειάζονται περίπου 7,1 ώρες.

5 αστέρια στο νέο Euro NCAP

Η ασφάλεια αποτελεί ένα ακόμη δυνατό σημείο του νέου E2. Το μοντέλο απέσπασε 5 αστέρια στο Euro NCAP του 2026, στο πλαίσιο του νέου πρωτοκόλλου αξιολόγησης.

Οι επιμέρους επιδόσεις ήταν:

79% στην ασφαλή οδήγηση

στην ασφαλή οδήγηση 72% στην αποφυγή σύγκρουσης

στην αποφυγή σύγκρουσης 86% στην προστασία κατά τη σύγκρουση

στην προστασία κατά τη σύγκρουση 95% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση

Η καμπίνα προστατεύεται από επτά αερόσακους, ενώ το αμάξωμα χρησιμοποιεί ενισχυμένη δομή με πολλαπλές διαμήκεις και εγκάρσιες δοκούς.

Η μπαταρία διαθέτει επιπλέον θωράκιση στο κάτω μέρος, 18 αισθητήρες θερμοκρασίας και σύστημα αυτόματης απομόνωσης του κυκλώματος υψηλής τάσης σε περίπτωση σοβαρής σύγκρουσης.

Πλούσια ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης

Η λίστα των ADAS είναι επίσης μεγάλη. Ανάλογα με την έκδοση, περιλαμβάνονται συστήματα όπως:

Adaptive Cruise Control

αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

Lane Departure Warning

Lane Keeping Assist

Lane Change Assist

Emergency Lane Keeping Assist

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

Blind Spot Detection

Rear Cross Traffic Alert

Door Opening Warning

Driver Monitoring System

Παράλληλα υπάρχουν ESC, Hill Start Assist, Hill Descent Control και σύστημα αποτροπής ανατροπής.

Οθόνη 14,6 ιντσών και Flyme Auto

Στο εσωτερικό δεσπόζει η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, με ανάλυση 1.920 x 1.080 pixels. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει δεύτερη ψηφιακή οθόνη 8,8 ιντσών. Το σύστημα Flyme Auto περιλαμβάνει online πλοήγηση, ενώ υποστηρίζει ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto.

Υπάρχει επίσης φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη για τον χειρισμό της πλοήγησης, του κλιματισμού, της ψυχαγωγίας και άλλων λειτουργιών. Οι εφαρμογές Spotify, Audible, Amazon Music και TuneIn είναι επίσης διαθέσιμες, ενώ υποστηρίζονται OTA αναβαθμίσεις λογισμικού.

Τι περιλαμβάνει η βασική PRO

Ένα από τα σημεία στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Geely είναι ο εξοπλισμός ήδη από τη βασική έκδοση.

Η PRO διαθέτει μεταξύ άλλων:

αυτόματους full LED προβολείς

ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα

επενδύσεις από vegan δέρμα

keyless entry & start

κλιματισμό με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου

online πλοήγηση

ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto

πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη και στη βασική έκδοση τα εμπρός καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, στοιχείο που δεν θεωρείται αυτονόητο σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Τι προσθέτει η TECH

Η TECH αποτελεί ουσιαστικά το σημείο στο οποίο το E2 αποκτά το ισχυρότερο ηλεκτρικό σύστημα και τη μεγαλύτερη μπαταρία. Η αυτονομία αυξάνεται από 252 στα 345 km, η επιτάχυνση 0-100 km/h μειώνεται από 14,2 σε 11,5 sec και η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης ανεβαίνει από 60 σε 80 kW. Παράλληλα διατηρεί τον ήδη πλούσιο βασικό εξοπλισμό της PRO.

ULTRA με ακόμη περισσότερο εξοπλισμό

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η ULTRA. Χρησιμοποιεί το ίδιο κινητήριο σύστημα και την ίδια μπαταρία με την TECH, αλλά προσθέτει περισσότερα στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται:

ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών

αισθητήρας βροχής

θερμαινόμενο τιμόνι

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων

ηχοσύστημα έξι ηχείων

ασύρματη φόρτιση smartphone

κάμερα περιμετρικής θέασης 540°

Προαιρετικά μπορούν να προστεθούν ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και διχρωμία αμαξώματος.

6 χρόνια εγγύηση

Το Geely E2 καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km. Για την μπαταρία υψηλής τάσης ισχύει κάλυψη 8 ετών ή 150.000 km, ενώ παρέχεται και δωρεάν οδική βοήθεια για έξι χρόνια με mobile service.

Με τιμή από 19.990 ευρώ πριν ακόμη υπολογιστεί η κρατική επιδότηση, η Geely τοποθετεί το E2 στην καρδιά της κατηγορίας των προσιτών ηλεκτρικών.

Η διαφορά είναι ότι επιχειρεί να το κάνει όχι μόνο μέσω της χαμηλής τιμής, αλλά με πίσω κίνηση, 5 αστέρια Euro NCAP, ηλεκτρικά καθίσματα από τη βασική έκδοση, μεγάλη οθόνη 14,6 ιντσών και έως 345 km αυτονομίας, δημιουργώντας μια πρόταση με σαφώς πιο premium προσανατολισμό από όσο υποδηλώνουν οι διαστάσεις και η τιμή του.

Τι κρατάμε;