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Q-ELECTRIC

Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό Jeep Compass: Έως 660 km αυτονομία και 375 PS – Τιμές

ΠΕΜΠΤΗ | 03.09.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η ηλεκτρική γκάμα του νέου Jeep Compass διευρύνεται σημαντικά, με νέες εκδόσεις Long Range και 4xe, αυτονομία έως 660 km και ισχύ που φτάνει τους 375 ίππους. Η εισαγωγική τιμή για την έκδοση των 213 ίππων με μπαταρία 74 kWh διαμορφώνεται πλέον στις 37.990 € με την κρατική επιδότηση

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Jeep Compass αποκτά πλέον πληρέστερη γκάμα, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος αναγκών σε επίπεδο αυτονομίας, ισχύος αλλά και εκτός δρόμου δυνατοτήτων.

Η σημαντικότερη είδηση αφορά την τιμή εισόδου. Με τις νέες προωθητικές ενέργειες και την κρατική επιδότηση, το Compass των 213 ίππων με μπαταρία 74 kWh και αυτονομία 500 km ξεκινά από 37.990 στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude.

Παράλληλα, διαθέσιμη είναι πλέον και η νέα έκδοση Long Range, η οποία χρησιμοποιεί μεγαλύτερη μπαταρία 96 kWh, αποδίδει 231 ίππους και ανεβάζει την αυτονομία έως τα 660 km. Η τιμή της στην έκδοση Altitude διαμορφώνεται στις 43.990 .

Πλούσιος εξοπλισμός από την έκδοση Altitude

Ο βασικός εξοπλισμός της Altitude περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, LED προβολείς με αυτόματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης σκάλας, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω.

Στην καμπίνα υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών, με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto καθώς και σύστημα πλοήγησης.

Στάνταρ περιλαμβάνονται επίσης τεχνολογίες υποβοήθησης που επιτρέπουν αυτοματοποιημένη οδήγηση Επιπέδου 2, αλλά και το Selec-Terrain, μέσω του οποίου προσαρμόζεται η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων ανάλογα με το έδαφος.

Για όσους επιθυμούν υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού, η έκδοση Summit κοστίζει 40.990 € με την μπαταρία των 74 kWh και 46.990 € με εκείνη των 96 kWh.

Προσθέτει μεταξύ άλλων ζάντες 20 ιντσών, ενεργούς προβολείς LED Matrix, φωτιζόμενη γρίλια και πίσω λογότυπο Jeep, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, τιμόνι και παρμπρίζ, καθώς και ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Compass 4xe με 375 PS και δύο ηλεκτροκινητήρες

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το νέο Jeep Compass 4xe, το οποίο απευθύνεται σε όσους θέλουν να συνδυάσουν την ηλεκτροκίνηση με ουσιαστικές δυνατότητες εκτός δρόμου.

Χρησιμοποιεί αποκλειστικά την μπαταρία των 96 kWh και δύο ηλεκτροκινητήρες, με τη συνολική ισχύ να φτάνει τους 375 PS.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πίσω ηλεκτρικό μοτέρ ισχύος 132 kW, το οποίο εξελίχθηκε ειδικά για την Jeep και μεταδίδει τη δύναμή του μέσω μειωτήρα με σχέση 14:1.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την Jeep, η διαθέσιμη ροπή στους πίσω τροχούς μπορεί να φτάσει έως και τα 3.100 Nm, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινηθεί σε ανηφορική κλίση 20% ακόμη και στην περίπτωση που οι εμπρός τροχοί δεν διαθέτουν καθόλου πρόσφυση.

Από 48.990  το ηλεκτρικό 4xe

Το Compass 4xe προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού.

Η έκδοση Upland ξεκινά από €48.990 με την κρατική επιδότηση και διαθέτει ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά M&S, ειδικά σχεδιασμένους off-road προφυλακτήρες, πίσω γάντζο ρυμούλκησης, προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής και το σύστημα Selec-Terrain.

Η κορυφαία έκδοση Overland κοστίζει 51.990 , επίσης με την κρατική επιδότηση.

Στον εξοπλισμό της προστίθενται ενεργοί προβολείς LED Matrix, φωτιζόμενη γρίλια και λογότυπο Jeep, ειδικά διακοσμητικά στοιχεία στο καπό, επενδύσεις καθισμάτων υψηλής αντοχής, ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού και θερμαινόμενα καθίσματα, τιμόνι και παρμπρίζ.

Πραγματικές off-road προδιαγραφές

Το τετρακίνητο Compass 4xe δεν διαφοροποιείται μόνο από το σύστημα κίνησης. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 21 cm, αυξημένη κατά ένα εκατοστό σε σχέση με τις προσθιοκίνητες εκδόσεις.

Οι ειδικοί προφυλακτήρες εξασφαλίζουν γωνία προσέγγισης 28 μοιρών, γωνία ράμπας 16 μοιρών και γωνία αναχώρησης 31 μοιρών. Παράλληλα, μπορεί να κινηθεί μέσα από υδάτινο πέρασμα βάθους έως 470 mm, χαρακτηριστικό που υπογραμμίζει τον πιο σκληροτράχηλο χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκδοσης.

Φόρτιση έως 160 kW

Όλες οι ηλεκτρικές εκδόσεις του Compass διαθέτουν στάνταρ ενσωματωμένο φορτιστή AC ισχύος 11 kW, ενώ προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα φόρτισης 22 kW. Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος, η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 160 kW, επιτρέποντας φόρτιση της μπαταρίας από το 20% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Η Jeep συνοδεύει όλες τις εκδόσεις του νέου Compass με εργοστασιακή και μεταβιβάσιμη εγγύηση 8 ετών.

Οι τιμές του ηλεκτρικού Jeep Compass

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς Αυτονομία Τιμή*
Altitude 74 kWh 213 PS 500 km €37.990
Summit 74 kWh 213 PS 500 km €40.990
Long Range Altitude 96 kWh 231 PS 660 km €43.990
Long Range Summit 96 kWh 231 PS 660 km €46.990
4xe Upland 96 kWh 375 PS έως 600 km €48.990
4xe Overland 96 kWh 375 PS έως 600 km €51.990

*Οι τιμές περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση όπου αυτή αναφέρεται.

Τι κρατάμε

  • Το ηλεκτρικό Jeep Compass ξεκινά πλέον από €37.990.
  • Η νέα έκδοση Long Range προσφέρει έως 660 km αυτονομίας.
  • Το τετρακίνητο Compass 4xe αποδίδει 375 HP με δύο ηλεκτροκινητήρες.
  • Η κορυφαία έκδοση διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος και δυνατότητα διέλευσης νερού έως 470 mm.
  • Όλα τα νέα Compass συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών.

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Tags
#Jeep#Jeep Compass EV#Αγορά#Τιμές
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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