Στην Ελλάδα το LinkTour ALUMI: Το ηλεκτρικό πόλης από 8.700 ευρώ

Το LinkTour ALUMI παρουσιάστηκε επίσημα στην Ελλάδα, αμιγώς ηλεκτρικό, με τιμή από 8.700 € και εκδόσεις L6e και L7e.

Το LinkTour ALUMI παρουσιάστηκε επίσημα στην ελληνική αγορά, με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Bungalow 7 στη Γλυφάδα. Βρεθήκαμε στην εκδήλωση για να δούμε από κοντά το νέο ηλεκτρικό όχημα πόλης, το οποίο έρχεται να τοποθετηθεί ανάμεσα στα δίκυκλα, τα microcars και τα συμβατικά αυτοκίνητα, με βασικό όπλο την προσιτή τιμή, τις μικρές διαστάσεις και το χαμηλό κόστος χρήσης.

Η εμπορική διάθεση του LinkTour ALUMI στην Ελλάδα ξεκινά το προσεχές διάστημα από τη FMS Group, η οποία αναλαμβάνει την εισαγωγή, την τεχνική υποστήριξη και το after sales του μοντέλου. Οι πωλήσεις θα γίνουν αρχικά μέσα από επιλεγμένα σημεία του δικτύου μαρκών του Ομίλου Συγγελίδη, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη σταδιακή επέκταση σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ένα μικρό ηλεκτρικό για την πόλη

Το LinkTour ALUMI δεν έρχεται να ανταγωνιστεί τα κλασικά αυτοκίνητα πόλης με την παραδοσιακή έννοια. Είναι μια διαφορετική πρόταση μικροκινητικότητας, σχεδιασμένη για καθημερινές αστικές μετακινήσεις, μικρές αποστάσεις, εύκολο παρκάρισμα και χαμηλό κόστος χρήσης.

Με μήκος μόλις 2.685 mm, πλάτος 1.500 mm και ύψος 1.590 mm, έχει διαστάσεις που το κάνουν ιδανικό για στενούς δρόμους και περιορισμένους χώρους στάθμευσης. Το μεταξόνιο των 1.800 mm είναι από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία και βοηθά ώστε η καμπίνα να μη δείχνει τόσο περιορισμένη όσο θα περίμενε κανείς από ένα όχημα αυτού του μεγέθους.

Η εικόνα του από κοντά είναι σαφώς πιο προσεγμένη από αυτό που συνήθως περιμένεις από ένα τόσο μικρό και οικονομικό ηλεκτρικό. Η σχεδίαση είναι μοντέρνα, με καθαρές γραμμές, frameless πόρτες, γυάλινη πανοραμική οροφή και αρκετά στοιχεία που δίνουν στο ALUMI πιο ολοκληρωμένη αίσθηση προϊόντος.

Δύο βασικές κατηγορίες: L6e και L7e

Η γκάμα του LinkTour ALUMI χωρίζεται σε δύο βασικές σειρές. Η πρώτη είναι η L6e, με τελική ταχύτητα έως 45 km/h, που απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν ένα πολύ οικονομικό ηλεκτρικό όχημα για καθαρά αστικές μετακινήσεις. Η δεύτερη είναι η L7e, με τελική ταχύτητα έως 90 km/h, μεγαλύτερη μπαταρία και αυτονομία έως 180 km WMTC.

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, γιατί αλλάζει ουσιαστικά τον χαρακτήρα του οχήματος. Οι εκδόσεις L6e είναι πιο κοντά στη λογική ενός αστικού microcar περιορισμένης ταχύτητας, ενώ οι L7e μπορούν να καλύψουν πιο άνετα μετακινήσεις σε μεγαλύτερους αστικούς άξονες ή περιφερειακές διαδρομές χαμηλής και μεσαίας ταχύτητας.

Τιμές LinkTour ALUMI στην Ελλάδα

Το LinkTour ALUMI διατίθεται στην Ελλάδα σε πέντε εκδόσεις, με τελικές τιμές που περιλαμβάνουν κρατική επιδότηση 1.500 €. Για οδηγούς κάτω των 29 ετών προβλέπεται επιπλέον όφελος 500 €.

Έκδοση Κατηγορία Αυτονομία WMTC Τελική ταχύτητα Τελική τιμή με επιδότηση ALUMI L6e 120 km 45 km/h 8.700 € ALUMI PLUS L6e 120 km 45 km/h 9.900 € ALUMI PRO L6e 120 km 45 km/h 10.750 € ALUMI ELITE L7e 180 km 90 km/h 11.900 € ALUMI ELITE+ L7e 180 km 90 km/h 13.950 €

Εκδόσεις L6e: από 8.700 ευρώ

Οι εκδόσεις ALUMI, ALUMI PLUS και ALUMI PRO ανήκουν στη σειρά L6e. Χρησιμοποιούν μπαταρία LFP χωρητικότητας 7,2 kWh, ηλεκτροκινητήρα με ονομαστική ισχύ 6 kW, μέγιστη ισχύ 12 kW και ροπή 65 Nm. Η αυτονομία φτάνει τα 120 km WMTC, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 45 km/h.

Η φόρτιση γίνεται με AC ισχύ έως 2 kW, με πλήρη φόρτιση 0-100% σε περίπου 4 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι το ALUMI μπορεί να φορτίζει εύκολα σε οικιακό περιβάλλον, χωρίς ανάγκη για σύνθετη εγκατάσταση ή ταχυφορτιστή.

Η βασική έκδοση ALUMI ξεκινά από 8.700 € με την κρατική επιδότηση. Παρά την εισαγωγική τιμή, διαθέτει πανοραμική γυάλινη οροφή, LED φώτα ημέρας και πίσω φώτα, πίνακα οργάνων 5 ιντσών, βάση κινητού τηλεφώνου, μονό σύστημα θέρμανσης και ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού.

Η έκδοση ALUMI PLUS, στα 9.900 €, προσθέτει οθόνη πολυμέσων 10,25 ιντσών, CarPlay και Android Auto, USB και κάμερα οπισθοπορείας. Η ALUMI PRO, στα 10.750 €, ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο εξοπλισμού με κλιματισμό θέρμανσης και ψύξης, δερμάτινο και πολυλειτουργικό τιμόνι, φόρτιση Type-C 60W και οικιακό καλώδιο φόρτισης.

Εκδόσεις L7e: έως 90 km/h και 180 km αυτονομίας

Οι εκδόσεις ALUMI ELITE και ALUMI ELITE+ είναι οι πιο ενδιαφέρουσες για όσους θέλουν κάτι περισσότερο από ένα πολύ βασικό αστικό όχημα. Ανήκουν στην κατηγορία L7e, έχουν τελική ταχύτητα έως 90 km/h στη λειτουργία Sport και αυτονομία έως 180 km WMTC.

Η μπαταρία είναι επίσης τύπου LFP, αλλά με χωρητικότητα 12,96 kWh. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει ονομαστικά 10 kW, με μέγιστη ισχύ 23 kW και ροπή 110 Nm. Υπάρχουν δύο προγράμματα οδήγησης, Normal και Sport, με τελική ταχύτητα 80 km/h στη θέση D και 90 km/h στη θέση S.

Η φόρτιση γίνεται μέσω AC έως 3,3 kW, με χρόνο πλήρους φόρτισης περίπου 4,5 ώρες. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι εκδόσεις L7e δείχνουν πιο ολοκληρωμένες για καθημερινή χρήση στην πόλη, αλλά και για διαδρομές που απαιτούν μεγαλύτερη ταχύτητα ή μεγαλύτερη αυτονομία.

Η ALUMI ELITE κοστίζει 11.900 € με την κρατική επιδότηση, ενώ η πιο πλούσια ALUMI ELITE+ φτάνει τα 13.950 €. Η ELITE+ προσθέτει στοιχεία όπως οθόνη 10,25 ιντσών, CarPlay/Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας, κλιματισμό θέρμανσης και ψύξης, Type-C φόρτιση 60W, δερμάτινο τιμόνι, πολυλειτουργικό τιμόνι και οικιακό καλώδιο φόρτισης.

Πλούσιος εξοπλισμός για τα δεδομένα της κατηγορίας

Το LinkTour ALUMI προσπαθεί να ξεχωρίσει όχι μόνο με την τιμή του, αλλά και με τον εξοπλισμό που προσφέρει. Ανάλογα με την έκδοση, διαθέτει στοιχεία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν αυτονόητα σε τόσο μικρά οχήματα.

Στον διαθέσιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

κλιματισμός θέρμανσης και ψύξης,

ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικοί καθρέφτες,

μεγάλη γυάλινη πανοραμική οροφή,

οθόνη πολυμέσων έως 10,25 ίντσες ,

, CarPlay και Android Auto,

σύστημα PEPS για είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί,

απομακρυσμένος έλεγχος οχήματος,

κάμερα οπισθοπορείας,

θύρα Type-C 60W,

LED φώτα ημέρας και πίσω φώτα.

Στις εκδόσεις L7e υπάρχει επίσης ABS & EBD, στοιχείο σημαντικό για ένα όχημα που μπορεί να κινηθεί έως 90 km/h. Η γενική εικόνα είναι ότι η LinkTour προσπάθησε να δώσει στο ALUMI αίσθηση μικρού αυτοκινήτου και όχι απλώς ενός κλειστού ηλεκτρικού τετράτροχου.

Αλουμινένιο αμάξωμα και LFP μπαταρία

Ένα από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ALUMI είναι το αλουμινένιο αμάξωμα. Η επιλογή αυτή βοηθά στη μείωση του βάρους, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην ανθεκτικότητα, στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία σε ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα.

Η μπαταρία είναι τύπου LFP, δηλαδή λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού. Η συγκεκριμένη χημεία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε ηλεκτρικά οχήματα, κυρίως λόγω αντοχής, διάρκειας ζωής και σταθερότητας. Για ένα αστικό όχημα που θα φορτίζει συχνά και θα κινείται καθημερινά σε μικρές διαδρομές, αυτή η επιλογή έχει λογική.

Σε ποιους απευθύνεται

Το LinkTour ALUMI απευθύνεται σε ένα κοινό που μεγαλώνει συνεχώς. Δεν αφορά μόνο ιδιώτες που θέλουν ένα φθηνό ηλεκτρικό για την πόλη, αλλά και επαγγελματίες που αναζητούν οικονομική μετακίνηση με χαμηλό κόστος χρήσης.

Μπορεί να έχει ενδιαφέρον για:

νέους οδηγούς,

κατοίκους μεγάλων αστικών κέντρων,

επαγγελματίες delivery και service,

εταιρικούς στόλους,

ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις,

όσους θέλουν δεύτερο όχημα για καθημερινές μικρές διαδρομές.

Η τιμή από 8.700 € το φέρνει σε επίπεδα που το καθιστούν εναλλακτική απέναντι σε ένα ακριβό δίκυκλο, με το πλεονέκτημα της κλειστής καμπίνας, της ηλεκτρικής κίνησης και της μεγαλύτερης προστασίας από τις καιρικές συνθήκες.

Η σημασία του δικτύου και του after sales

Σε τέτοιου είδους οχήματα, η τιμή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Εξίσου σημαντικό είναι ποιος τα υποστηρίζει, πού θα γίνεται το service και αν υπάρχει πραγματικό δίκτυο ανταλλακτικών και after sales.

Η FMS Group αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα και διασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη του LinkTour ALUMI στην Ελλάδα. Η εμπορική διάθεση θα ξεκινήσει από επιλεγμένα σημεία πώλησης του δικτύου μαρκών του Ομίλου Συγγελίδη σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με προοπτική επέκτασης.

Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί η κατηγορία των micro EV χρειάζεται αξιοπιστία όχι μόνο στο προϊόν, αλλά και στην υποστήριξη μετά την αγορά. Η ύπαρξη οργανωμένου δικτύου μπορεί να κάνει τη διαφορά για τον ιδιώτη αλλά και για τον επαγγελματία που θέλει να βασιστεί στο όχημα καθημερινά.

Τι κρατάμε;