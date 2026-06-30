Στην Ελλάδα το νέο Renault Twingo (Τιμές και εξοπλισμός)

Το νέο Renault Twingo ήρθε στην Ελλάδα ως ηλεκτρικό πόλης, με 82 PS, αυτονομία έως 263 km και δύο επίπεδα εξοπλισμού.

Το Renault Twingo επιστρέφει και πλέον είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα πόλης των τελευταίων δεκαετιών. Αυτή τη φορά, όμως, το γαλλικό μοντέλο έρχεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό, με ρετρό αναφορές στο αρχικό Twingo του 1992, σύγχρονη τεχνολογία και τιμή που το τοποθετεί ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές προτάσεις για την πόλη.

Η επιστροφή ενός εμβληματικού αυτοκινήτου πόλης

Το Twingo ήταν πάντα κάτι διαφορετικό μέσα στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων. Από την πρώτη γενιά των ‘90s μέχρι σήμερα, η φιλοσοφία του βασιζόταν στην έξυπνη εκμετάλλευση χώρων, στη φιλική εικόνα και στην ευκολία χρήσης μέσα στην πόλη. Το νέο μοντέλο πατά πάνω σε αυτή την κληρονομιά, αλλά την προσαρμόζει στη σημερινή εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Σχεδιαστικά, το νέο Twingo κρατά το χαρακτηριστικό σχήμα και τη funky αισθητική που το κάνουν άμεσα αναγνωρίσιμο. Δεν είναι ένα ακόμη ανώνυμο ηλεκτρικό πόλης. Έχει προσωπικότητα, καθαρές αναφορές στο αρχικό μοντέλο και λεπτομέρειες που δείχνουν ότι η Renault ήθελε να δημιουργήσει κάτι πιο συναισθηματικό από ένα απλό οικονομικό EV.

Οι μικρές εξωτερικές διαστάσεις το κάνουν κατάλληλο για αστική χρήση, όμως το αμάξωμα δείχνει πιο γεμάτο και πληθωρικό στον δρόμο. Ανάλογα με την έκδοση, πατά σε τροχούς 16 ή 18 ιντσών, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το μοντέλο.

Μικρό έξω, πρακτικό μέσα

Το μεγάλο στοίχημα σε ένα αυτοκίνητο πόλης είναι πάντα το ίδιο: να παραμένει μικρό και ευέλικτο εξωτερικά, χωρίς να τιμωρεί τους επιβάτες στο εσωτερικό. Το νέο Twingo δείχνει να έχει δουλέψει σοβαρά σε αυτό το κομμάτι, προσφέροντας χώρους που, σύμφωνα με τη Renault, προσεγγίζουν επίπεδα supermini.

Η καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερις ενήλικες επιβάτες, ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 360 lt, τιμή ιδιαίτερα καλή για ηλεκτρικό πόλης αυτού του μεγέθους. Κομβικό ρόλο παίζουν τα δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα, τα οποία είναι συρόμενα και πλήρως αναδιπλούμενα.

Τα πίσω καθίσματα μετακινούνται κατά 17 cm, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες ή μεγαλύτερη χωρητικότητα αποσκευών. Αυτή είναι η λογική που έκανε ανέκαθεν ξεχωριστό το Twingo: όχι απλώς μικρό μέγεθος, αλλά πραγματική ευελιξία στην καθημερινή χρήση.

Στο εσωτερικό υπάρχουν επίσης αποθηκευτικοί χώροι συνολικής χωρητικότητας 19 lt, ενώ η σχεδίαση παραμένει παιχνιδιάρικη, με έντονα χρώματα, μοντέρνες λεπτομέρειες και το κυλινδρικό σχήμα του ταμπλό να παραπέμπει στην πιο ανέμελη πλευρά της Renault.

Ηλεκτρικό με 82 PS και αυτονομία έως 263 km

Το νέο Renault Twingo έρχεται αποκλειστικά ως ηλεκτρικό. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 82 PS και 175 Nm ροπής, τιμές που ταιριάζουν στον αστικό του χαρακτήρα. Η επιτάχυνση από 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 km/h.

Η μπαταρία είναι τεχνολογίας LFP, με χωρητικότητα 27,5 kWh, και προσφέρει αυτονομία έως 263 km. Για ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί κυρίως για πόλη, το νούμερο είναι απολύτως ικανοποιητικό. Το Twingo δεν προσπαθεί να γίνει ηλεκτρικό ταξιδιού, αλλά να καλύψει καθημερινές διαδρομές, μετακινήσεις στο κέντρο, προάστια, δουλειά, σχολείο και μικρές αποδράσεις χωρίς άγχος.

Σημαντικό είναι ότι στην ελληνική αγορά το Twingo διαθέτει Advanced Charge Pack, με ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, δυνατότητα ταχυφόρτισης DC έως 50 kW, καλώδιο φόρτισης mode 3 έως 22 kW και δυνατότητα V2L, δηλαδή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξωτερικές συσκευές με τον κατάλληλο αντάπτορα.

Με DC ταχυφόρτιση, η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 31 λεπτά, κάτι που αυξάνει αισθητά την πρακτικότητα του μοντέλου σε καθημερινή χρήση.

Οι τιμές του Renault Twingo στην Ελλάδα

Το νέο Renault Twingo διατίθεται στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού. Η βασική evolution ξεκινά από 16.490 € με την κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά, ενώ η πλουσιότερη techno κοστίζει 19.900 €.

Με αυτά τα δεδομένα, το Twingo τοποθετείται κάτω από το Renault 5 E-Tech Electric και απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα πιο προσιτό, μικρότερο και ακόμη πιο αστικό ηλεκτρικό μοντέλο. Είναι ουσιαστικά η πρόταση της Renault για εκείνους που δεν χρειάζονται μεγάλο αυτοκίνητο, αλλά θέλουν ηλεκτρική μετακίνηση με χαμηλότερο κόστος αγοράς.

Τι περιλαμβάνει η έκδοση evolution

Η έκδοση evolution αποτελεί την εισαγωγική επιλογή, όμως δεν είναι φτωχή. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται στοιχεία που έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητα, ειδικά για ένα ηλεκτρικό πόλης.

Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

τροχοί 16 ιντσών με καλύμματα “domino”,

με καλύμματα “domino”, προβολείς Full LED με λειτουργία Follow me home,

με λειτουργία Follow me home, LED φώτα ημέρας και LED πίσω φώτα,

ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών ,

, σύστημα πολυμέσων openR link 10,1 ιντσών ,

, ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay,

2 θύρες USB-C εμπρός και πρίζα 12V,

ηλεκτρικό χειρόφρενο,

Eco mode,

ηλεκτρικά εμπρός παράθυρα με one touch,

πίσω ανεξάρτητα συρόμενα καθίσματα με διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη 50/50.

Στον τομέα της ασφάλειας, η evolution περιλαμβάνει πλήρη πακέτο βασικών συστημάτων υποβοήθησης, όπως Forward Collision Warning, Emergency Brake Assist, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, e-call, TPMS, ABS, ESC, ASR και αερόσακους εμπρός, πλευρικούς και τύπου κουρτίνας.

Αξίζει επίσης ότι από τη βασική έκδοση υπάρχει το Advanced Charge Pack με AC 11 kW, DC 50 kW και V2L δυνατότητα.

Τι προσθέτει η έκδοση techno

Η έκδοση techno ανεβάζει αισθητά το επίπεδο εξοπλισμού και δίνει στο Twingo πιο πλήρη χαρακτήρα. Εξωτερικά ξεχωρίζει από τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών “reverso”, την κεραία shark fin, τα φιμέ πίσω κρύσταλλα και τις περισσότερες μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες.

Στο εσωτερικό, η techno προσθέτει υφασμάτινες επενδύσεις σε μαύρο/γκρι χρώμα με κόκκινες διακοσμητικές ραφές, τιμόνι σε τεχνητό δέρμα TEP και πιο προσεγμένες διακοσμητικές επιφάνειες.

Στον εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας περιλαμβάνονται επιπλέον:

Renault Card για πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί,

αυτόματος κλιματισμός,

αισθητήρες φώτων και βροχής,

θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,

κάθισμα συνοδηγού με αναδιπλούμενη πλάτη,

θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων,

σύστημα πολυμέσων openR link 10,1 ιντσών με πλοήγηση,

Google built-in,

ηχοσύστημα Arkamys Classic με 6 ηχεία,

Virtual Assistant με φωνητικές εντολές και ChatGPT μέσω reno avatar,

ενημερώσεις λογισμικού over-the-air.

Στα συστήματα υποβοήθησης, η techno προσθέτει Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop&Go, λειτουργία one pedal, paddles για ρύθμιση ανάκτησης ενέργειας σε 4 επίπεδα, digital κάμερα οπισθοπορείας και High Beam Assist για αυτόματη εναλλαγή μεγάλης και μεσαίας σκάλας.

Τεχνολογία που δεν περιμένεις σε αυτοκίνητο πόλης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου Twingo είναι ότι δεν περιορίζεται στη λογική «φθηνό ηλεκτρικό πόλης». Η Renault το εξοπλίζει με τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα έβλεπες σε μεγαλύτερα και ακριβότερα αυτοκίνητα.

Το σύστημα openR link με οθόνη 10,1 ιντσών, η δυνατότητα Google built-in στην έκδοση techno, οι ασύρματες λειτουργίες Android Auto και Apple CarPlay, οι over-the-air ενημερώσεις και ο ψηφιακός βοηθός με ChatGPT δείχνουν ότι η Renault θέλει να δώσει στο Twingo σύγχρονο ψηφιακό χαρακτήρα.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η παρουσία πολλών συστημάτων υποβοήθησης. Το νέο Twingo μπορεί να εξοπλιστεί με έως και 24 συστήματα ADAS, κάτι που το φέρνει πιο κοντά στα δεδομένα μεγαλύτερων κατηγοριών. Σε ένα αυτοκίνητο πόλης, συστήματα όπως αυτόματο φρενάρισμα, Lane Keeping Assist, αναγνώριση σημάτων, Adaptive Cruise Control και κάμερα οπισθοπορείας έχουν πραγματική αξία, γιατί η καθημερινή χρήση γίνεται μέσα σε περιβάλλον με πεζούς, ποδήλατα, δίκυκλα και συνεχείς ελιγμούς.

Τι κρατάμε;