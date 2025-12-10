Suzuki eVitara: Πρώτες τιμές για το νέο B-SUV

Η Suzuki μπαίνει δυναμικά στη νέα εποχή, παρουσιάζοντας το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της ιστορίας της. Το όνομα δεν είναι άγνωστο: Vitara.

Μόνο που τώρα γίνεται eVitara και αλλάζει πίστα, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας που το έχουν καθιερώσει στην ελληνική αγορά εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται για ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη ρεαλιστική, προσιτή πρόταση ηλεκτρικού SUV για την καθημερινότητα της οικογένειας. Με τις παραδόσεις του στην Ελλάδα να αναμένονται εντός του 2026, το eVitara φτάνει σε μια κατηγορία που εξελίσσεται ραγδαία, αλλά εξακολουθεί να έχει ανάγκη από πραγματικές, όχι θεωρητικές, λύσεις. Και η Suzuki πιστεύει ότι έχει βρει τη χρυσή τομή.

Δύο επιλογές μπαταρίας για κάθε ανάγκη

Το eVitara θα προσφέρεται με δύο διαφορετικά πακέτα μπαταρίας, ώστε να καλύπτει διαφορετικά προφίλ χρήσης:

• 49 kWh: η πιο οικονομική επιλογή, ιδανική για καθημερινή αστική χρήση, με αυτονομία περίπου 345 χιλιομέτρων

• 61 kWh: η προτεινόμενη έκδοση για όσους ταξιδεύουν συχνότερα, με αυτονομία έως περίπου 426 χιλιομέτρων

Και οι δύο χρησιμοποιούν μπαταρίες LFP, γνωστές για τη μακροζωία τους και την ενεργειακή σταθερότητα ακόμη και μετά από χρόνια χρήσης. Η βασική έκδοση απευθύνεται κυρίως σε αγοραστές που θέλουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τη φόρτιση στο σπίτι, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία δίνει μεγαλύτερη ελευθερία για ταξίδια. Η Suzuki έχει σχεδιάσει το eVitara ώστε να μην απαιτεί εξωπραγματικές υποδομές φόρτισης. Στον στάνταρ φορτιστή 11 kW AC, η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 6,5 ώρες. Με ταχυφόρτιση DC έως 70 kW, η φόρτιση από 10% στο 80% ολοκληρώνεται σε κάτω από μία ώρα, χρόνος που επιτρέπει στάσεις-ανάσες σε ταξίδια χωρίς άγχος.

Διαστάσεις κομμένες και ραμμένες για τον αστικό ιστό

Το eVitara διατηρεί λογικές διαστάσεις, ιδανικές για το ελληνικό περιβάλλον: μήκος 4,27 m, πλάτος 1,80 m, ύψος 1,63 m και μεταξόνιο 2,70 m. Το μέγεθός του επιτρέπει εύκολους ελιγμούς στην πόλη και άνεση στο ταξίδι. Παράλληλα, το αυξημένο μεταξόνιο υπόσχεται επαρκείς χώρους για όλους τους επιβάτες. Το σχέδιο είναι γνώριμο Suzuki: αυστηρές γραμμές, χωρίς υπερβολές, με μια πιο ηλεκτρική αισθητική και σύγχρονα φωτιστικά στοιχεία.

Εσωτερικό: απλό, λειτουργικό, με σύγχρονη τεχνολογία

Η καμπίνα παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της εταιρείας: εργονομία, πρακτικότητα και σωστές λύσεις. Μεγάλες αποθηκευτικές θήκες, καλή ορατότητα, νέα ψηφιακή διάταξη οθονών και ταυτόχρονα ρεαλιστική ποιότητα υλικών. Το infotainment υποστηρίζει συνδεσιμότητα με όλα τα σύγχρονα συστήματα τηλεφωνίας, ενώ η συνολική σχεδιαστική προσέγγιση είναι πιο μίνιμαλ από ότι έχουμε συνηθίσει στη Vitara. Το πορτμπαγκάζ παραμένει ανταγωνιστικό για την κατηγορία, ακόμη και με τις μπαταρίες στο πάτωμα.

Κίνηση και τετρακίνηση: AllGrip-e

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι το eVitara δεν περιορίζεται σε δικίνητες εκδόσεις. Θα διατίθεται και σε τετρακίνητη έκδοση AllGrip-e, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για όσους μένουν σε περιοχές με δύσκολες καιρικές συνθήκες ή κάνουν συχνά εξορμήσεις πέρα από την άσφαλτο. Η τετρακίνηση πλαισιώνεται από διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης, που προσαρμόζουν την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα ανάλογα με το έδαφος. Το παραδοσιακό off-road DNA του Vitara, λοιπόν, δεν χάνεται. Απλώς μεταφράζεται στη γλώσσα της ηλεκτροκίνησης.

Τιμές: ένα προσιτό ηλεκτρικό SUV

Οι πρώτες τιμές που έχουν ανακοινωθεί στην Ευρώπη ξεκινούν λίγο πάνω από τις 30.000 ευρώ για την έκδοση με τη μικρή μπαταρία. Στην Ολλανδία, οι τιμές ξεκινούν από τις 31.995 ευρώ για τη δικίνητη έκδοση με τη μικρή μπαταρία, και φτάνουν τις 36.995€ για τη τετρακίνητη έκδοση με μπαταρία 61 kWh. Αυτό είναι ίσως το αποφασιστικό χαρτί της Suzuki: ένα ηλεκτρικό SUV, σε λογική τιμή, χωρίς να στερείται τα απαραίτητα.

Το Suzuki eVitara είναι η πιο ουσιαστική κίνηση της εταιρείας στη νέα εποχή. Φέρνει την ηλεκτροκίνηση σε επίπεδο προσιτό, πρακτικό και ξεκάθαρο. Δεν υπόσχεται υπερβολές, αλλά καλύπτει τις ανάγκες του μέσου οδηγού που ζητά ελευθερία κινήσεων και οικονομία. Με δύο εκδόσεις μπαταρίας, δυνατότητα τετρακίνησης, καλούς χώρους και εξαιρετικά λογικές τιμές, το eVitara έχει όλα τα εφόδια για να διεκδικήσει υψηλή θέση στην ελληνική αγορά των ηλεκτρικών B-SUV. Τώρα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις τιμών στη χώρα μας. Αν όλα επιβεβαιωθούν, η Suzuki φαίνεται πως κατάφερε να κάνει την ηλεκτροκίνηση ακόμη πιο προσιτή, πιο απλή και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του οδηγού.

Τι κρατάμε;

• Η Suzuki περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με μια πρόταση που απευθύνεται στον πραγματικό χρήστη, όχι μόνο στον «early adopter»

• Δύο επιλογές μπαταρίας, με αυτονομία έως περίπου 426 χλμ, για διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης

• Πρακτικότητα, χώροι και δυνατότητα τετρακίνησης AllGrip-e σε compact διαστάσεις

• Τιμές εκκίνησης σε σαφώς πιο προσιτό επίπεδο σε σχέση με τον μέσο όρο των ηλεκτρικών SUV

