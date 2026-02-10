Τα 2 ηλεκτρικά SUV της Ford που κάνουν εύκολα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη χωρίς στάση για φόρτιση

Δύο σύγχρονα ηλεκτρικά SUV της Ford που έχουν κοινό παρονομαστή την αποδοτικότητα, με αυτονομία έως 627 χλμ.

Η Ford παραμένει πιστή στην δέσμευσή της να εξελίσσει διαρκώς τα προϊόντα της, με τα αμιγώς ηλεκτρικά Explorer και Capri να πρωταγωνιστούν στη μετάβαση της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση. Τα δύο ηλεκτρικά SUV της Ford διαθέτουν τον δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα, προσφέροντας στους πελάτες δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ανταγωνιστικές προτάσεις στην ηλεκτροκίνηση

Τα νέα Ford Explorer και Capri δίνουν στους οδηγούς τη δυνατότητα να επιλέξουν την έκδοση που ταιριάζει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες τους, με κοινό πάντα παρονομαστή την κορυφαία αποδοτικότητα.

Το Ford Explorer είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με επιρροές από την αμερικανική παράδοση της μάρκας, το οποίο προσφέρει πρακτικότητα και άνεση. Η ηλεκτρική ταυτότητά του ενισχύεται από την προηγμένη συνδεσιμότητα, η οποία υποστηρίζεται από το σύστημα SYNC Move της Ford και μια ρυθμιζόμενη οθόνη 14,6 ιντσών, καθώς και από τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε μόλις 25 λεπτά.

Παράλληλα, το Ford Capri επαναφέρει στο προσκήνιο ένα θρυλικό όνομα του παρελθόντος σε μια σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Πρόκειται για ένα οικογενειακό Crossover με σπορ χαρακτήρα, δυναμικές γραμμές και έμφαση στην τεχνολογία. Το νέο Capri συνδυάζει μοναδικό στυλ και πρακτικότητα για όλους τους επιβάτες, απευθυνόμενο σε αυτούς που θέλουν κάτι περισσότερο από ένα απλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Γκάμα για κάθε απαίτηση

Στην πλούσια γκάμα εκδόσεων των Ford Explorer και Capri συμπεριλαμβάνονται οι εκδόσεις Extended Range, που τροφοδοτούνται με μπαταρίες υψηλής τάσης με χημεία νικελίου‑κοβαλτίου‑μαγγανίου (NMC) με χωρητικότητα 77 ή 79 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία έως 602 km για το Explorer και έως 627 km για το Capri.

Οι εκδόσεις αυτές διαθέτουν έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 286 PS και ροπή 545 Nm στην πισωκίνητη διαμόρφωση RWD, ενώ οι τετρακίνητες AWD αυξάνουν την ισχύ στα 340 PS και τη ροπή στα 679 Nm, εξασφαλίζοντας μια πιο σπορ οδηγική εμπειρία.

Παράλληλα, στις εκδόσεις Standard Range, η Ford προσφέρει τώρα μία νέα μπαταρία με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πελάτες να την φορτίζουν τακτικά στο 100% της χωρητικότητάς της, χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της.

Με τη νέα μπαταρία, οι εκδόσεις Standard Range των δύο αμιγώς ηλεκτρικών SUV της Ford προφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με πριν, φτάνοντας έως και 444 km στην περίπτωση του Explorer και έως 464 km σε εκείνη του Capri με μία φόρτιση.

Ταυτόχρονα, η νέα διαμόρφωση στις εκδόσεις Standard Range των Ford Explorer και Capri περιλαμβάνει τώρα έναν ενισχυμένο ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 190 PS και ροπή 350 Nm για ακόμα πιο δυναμική και άμεση απόκριση στην οδήγηση.

Tι κρατάμε: