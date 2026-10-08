Τα 3 φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Κάτω από 17.000 ευρώ

Τα φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα ξεκινούν από 16.190 ευρώ με επιδότηση, προσφέροντας τρεις διαφορετικές προτάσεις για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Η αγορά ενός καινούργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν απαιτεί πλέον απαραίτητα έναν προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 25.000 ή τις 30.000 ευρώ. Στο πιο προσιτό άκρο της ελληνικής αγοράς υπάρχουν επιλογές που, συνδυάζοντας τις εμπορικές προσφορές με την κρατική επιδότηση, κατεβάζουν το κόστος απόκτησης κάτω από τις 17.000 ευρώ. Τα Leapmotor T03, Renault Twingo E-Tech και Geely E2 σχηματίζουν την τριάδα των οικονομικότερων προτάσεων, με διαφορά μόλις 800 ευρώ ανάμεσα στο πρώτο και στο τρίτο. Η μικρή απόσταση στην τιμή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι απευθύνονται ακριβώς στον ίδιο αγοραστή. Το καθένα επιχειρεί να κερδίσει το κοινό με διαφορετικό συνδυασμό σχεδίασης, πρακτικότητας και εξοπλισμού.

Απαραίτητη διευκρίνιση είναι ότι οι τιμές που ακολουθούν περιλαμβάνουν την επιδότηση των 3.000 ευρώ του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Δεν έχει συνυπολογιστεί πρόσθετο όφελος απόσυρσης ή άλλη ενίσχυση ειδικής κατηγορίας.

Leapmotor T03: Από 16.190 ευρώ

Το Leapmotor T03 βρίσκεται στην πρώτη θέση, με τιμή 16.190 ευρώ μετά την κρατική επιδότηση. Η προσέγγισή του είναι ξεκάθαρη: ένα μικρό ηλεκτρικό για την καθημερινότητα, το οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξοπλισμό που παίρνει ο αγοραστής για τα χρήματά του. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 95 ίππους και 158 Nm ροπής, ενώ η μπαταρία έχει χωρητικότητα 37,3 kWh. Η επίσημη αυτονομία φτάνει τα 265 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP και τα 395 χιλιόμετρα στον αστικό κύκλο. Οι δύο μετρήσεις αφορούν διαφορετικές συνθήκες χρήσης και δεν πρέπει να συγχέονται. Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στον βασικό εξοπλισμό.

Το T03 διαθέτει γυάλινη ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και οθόνη αφής 10,1 ιντσών με online πλοήγηση. Παράλληλα, περιλαμβάνει συστήματα υποβοήθησης όπως ανίχνευση τυφλού σημείου και προειδοποίηση ασφαλούς ανοίγματος των θυρών. Η επιλογή χρώματος προσφέρεται χωρίς πρόσθετη χρέωση, ενώ η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση οκτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων. Έτσι, το μικρό Leapmotor στηρίζει την ανταγωνιστικότητά του τόσο στη χαμηλότερη τιμή όσο και σε παροχές που συχνά απαιτούν επιπλέον χρήματα.

Renault Twingo E-Tech Electric: Από 16.490 ευρώ

Με μόλις 300 ευρώ περισσότερα, το νέο Renault Twingo E-Tech Electric προσφέρει μια διαφορετική πρόταση, δίνοντας έμφαση στη σχεδιαστική προσωπικότητα και στην ευελιξία του εσωτερικού. Η βασική έκδοση evolution με μπαταρία 27 kWh και 80 ίππους διαμορφώνεται στις 16.490 ευρώ με την επιδότηση, χωρίς απόσυρση. Η εμφάνισή του αξιοποιεί αναφορές στο πρώτο Twingo, με στρογγυλεμένες φόρμες και χαρακτηριστικό εμπρός μέρος. Παρά το μήκος των 3,79 μέτρων, διαθέτει πέντε πόρτες, ενώ ο κύκλος στροφής των 9,87 μέτρων εξυπηρετεί τους ελιγμούς σε στενούς δρόμους.

Ιδιαίτερη αξία έχουν τα ανεξάρτητα συρόμενα και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα, τα οποία επιτρέπουν την προσαρμογή των χώρων ανάλογα με τις ανάγκες. Ο οδηγός μπορεί να δώσει προτεραιότητα στα πόδια των πίσω επιβατών ή στη μεταφορά αποσκευών, αξιοποιώντας καλύτερα τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις. Η επίσημη αυτονομία της evolution φτάνει τα 263 χιλιόμετρα WLTP. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει τον αστικό προσανατολισμό με πρακτικές λύσεις, διατηρώντας παράλληλα μια εμφάνιση που ξεχωρίζει. Σημειώνεται ότι η διαφημιζόμενη τιμή των 14.990 ευρώ στην ιστοσελίδα της Renault περιλαμβάνει και 1.500 ευρώ απόσυρσης. Χωρίς αυτήν, η συγκρίσιμη τιμή για την παρούσα τριάδα είναι 16.490 ευρώ.

Geely E2: Από 16.990 ευρώ

Την τριάδα συμπληρώνει το Geely E2, με τιμή 16.990 ευρώ μετά την κρατική επιδότηση. Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοινώνει τιμή εκκίνησης 19.990 ευρώ με το εμπορικό όφελος FREEDOM Bonus, πριν αφαιρεθούν τα 3.000 ευρώ της επιδότησης. Το νέο ηλεκτρικό hatchback δίνει ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση των χώρων και στην ψηφιακή εμπειρία. Στην καμπίνα ξεχωρίζει η κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, ενώ η σχεδίαση ακολουθεί μια σύγχρονη, καθαρή προσέγγιση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μηχανολογική του διάταξη, καθώς το E2 διαθέτει κίνηση στους πίσω τροχούς και ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική GEA και χρησιμοποιεί υγρόψυκτη μπαταρία τεχνολογίας LFP. Στην πρακτικότητα συμβάλλει ο εμπρός χώρος αποσκευών των 70 λίτρων, που προστίθεται στο πίσω πορτμπαγκάζ. Είναι μια χρήσιμη λύση για αντικείμενα που ο οδηγός θέλει να αποθηκεύει χωριστά, όπως τα καλώδια φόρτισης. Με διαφορά 800 ευρώ από το T03 και 500 ευρώ από το Twingo, το E2 προσθέτει ακόμη μία ανταγωνιστική επιλογή για όσους εξετάζουν την αγορά ηλεκτρικού με περιορισμένο προϋπολογισμό.

Οι τιμές συγκεντρωτικά

Μοντέλο Τιμή εκκίνησης με κρατική επιδότηση Leapmotor T03 16.190 € Renault Twingo E-Tech Electric evolution 16.490 € Geely E2 16.990 €

Οι τιμές περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες εμπορικές ενέργειες και την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, χωρίς πρόσθετο όφελος απόσυρσης.

Πέρα από το ποσό αγοράς, καθοριστικό ρόλο στην επιλογή παίζει το πού και πώς θα φορτίζει το αυτοκίνητο. Η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στην εργασία αλλάζει ουσιαστικά την καθημερινή ευκολία χρήσης. Αξίζει επίσης να συγκριθούν οι δυνατότητες φόρτισης της συγκεκριμένης έκδοσης, οι χώροι και ο εξοπλισμός της, καθώς η μικρή διαφορά τιμής ανάμεσα στα τρία μοντέλα αφήνει περιθώριο να δοθεί προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες του οδηγού.