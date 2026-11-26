Πέντε ηλεκτρικά της ελληνικής αγοράς συνδυάζουν τιμή κάτω από 30.000 €, ακόμη και πριν από την κρατική επιδότηση, με στάση για φόρτιση που διαρκεί λιγότερο από μισή ώρα. Πόσα χρήματα χρειάζεσαι και ποια έκδοση πρέπει να διαλέξεις;

Φτάνεις στον σταθμό εξυπηρέτησης με 10% στην μπαταρία, συνδέεις το αυτοκίνητο και μπαίνεις να πάρεις έναν καφέ. Πότε θα είσαι έτοιμος να φύγεις με 80%; Αν συγκρίνεις δύο ηλεκτρικά για να αποφασίσεις ποιο θα αγοράσεις, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση σου λέει περισσότερα για το ταξίδι από έναν αριθμό δίπλα στην ένδειξη «μέγιστη ισχύς φόρτισης». Τα kW δείχνουν πόση ισχύ μπορεί να δεχτεί στιγμιαία το αυτοκίνητο. Τα λεπτά από το 10% έως το 80% δείχνουν πόσο διαρκεί ολόκληρη η στάση. Επιλέξαμε πέντε εκδόσεις που κοστίζουν έως 30.000 € πριν από την κρατική επιδότηση, υπολογίζοντας την εμπορική έκπτωση όπου προσφέρεται. Οι χρόνοι που ακολουθούν αφορούν το ίδιο διάστημα φόρτισης, με την μπαταρία στην κατάλληλη θερμοκρασία και σε ταχυφορτιστή DC που μπορεί να δώσει την απαιτούμενη ισχύ..

Kia EV2 Air Standard Range: 29 λεπτά

Στο μικρό SUV της Kia, η έκδοση που σε ενδιαφέρει είναι η Air Standard Range με την μπαταρία των 42,2 kWh. Το πενταθέσιο EV2 προσφέρει ονομαστική αυτονομία έως 317 χλμ. και χρειάζεται 29 λεπτά για να ανέβει από το 10% στο 80%. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο μπαταρίες του μοντέλου είναι μικρή αλλά καθοριστική για τη συγκεκριμένη σύγκριση. Το Long Range των 61 kWh ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε 30 λεπτά ακριβώς. Η τιμή καταλόγου του EV2 Air είναι 33.490 €, όμως η εμπορική έκπτωση των 4.000 € τη φέρνει στις 29.490 €. Μπαίνει έτσι κάτω από το όριο ακόμη και για τον αγοραστή που δεν θα λάβει κρατική επιδότηση. Κι αν αναρωτιέσαι τι σημαίνει το 10%-80% σε απόσταση, το 70% της ονομαστικής αυτονομίας του αντιστοιχεί σε περίπου 222 χλμ. Στην εθνική, η απόσταση που θα καλύψεις με αυτή την ενέργεια εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητά σου.

Skoda Epiq 40 Selection: 23 λεπτά

Το Epiq 40 Selection κοστίζει 28.700 € και έχει ένα πρακτικό πλεονέκτημα για όποιον ψάχνει το μοναδικό αυτοκίνητο της οικογένειας. Συνδυάζει τις διαστάσεις ενός μικρού SUV με πορτμπαγκάζ 475 λίτρων. Αν το ζητούμενο είναι να χωρέσουν το παιδικό καρότσι και οι αποσκευές του Σαββατοκύριακου, αυτό το νούμερο έχει τουλάχιστον την ίδια σημασία με τον χρόνο στην πρίζα. Η έκδοση 40 αποδίδει 135 ίππους και χρησιμοποιεί μπαταρία LFP με ωφέλιμη χωρητικότητα 37 kWh. Στα ελληνικά στοιχεία λανσαρίσματος, η Skoda ανακοινώνει αυτονομία 310 χλμ. WLTP και φόρτιση 10%-80% σε 23 λεπτά. Σε μία τέτοια στάση αναπληρώνεις περίπου 26 kWh. Με άλλα λόγια, το Epiq συνδυάζει τον χώρο που θέλεις για μια εκδρομή με σχετικά σύντομη στάση, όταν η διαδρομή ξεπερνά την εμβέλεια της μπαταρίας του.

CUPRA Raval Plus: 23 λεπτά

Στο Raval αξίζει να προσέξεις τη λέξη Plus. Η CUPRA συνδέει τον χρόνο των 23 λεπτών με την έκδοση που έχει τον ηλεκτροκινητήρα των 135 ίππων και την μπαταρία των 37 kWh. Δέχεται έως 88 kW σε ταχυφορτιστή DC. Στην ελληνική αγορά το Raval Plus κοστίζει 27.400 € μετά την εμπορική έκπτωση. Αν το δίλημμά σου είναι Raval ή Epiq, η διάρκεια της στάσης δύσκολα θα κρίνει την αγορά. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις έχουν ίδια ωφέλιμη χωρητικότητα, ίδια ισχύ κινητήρα και ίδιο ανακοινώσιμο χρόνο φόρτισης. Το CUPRA κοστίζει 1.300 € λιγότερο και σου δίνει την επιλογή ενός χαμηλότερου hatchback, ενώ το Skoda διαθέτει το ψηλότερο αμάξωμα και τον μεγάλο χώρο αποσκευών του SUV.

Volkswagen ID. Polo Trend: 23 λεπτά

Στο ID. Polo αρκεί η βασική έκδοση Trend των 24.990 €. Έχει 116 ίππους, μπαταρία 37 kWh και δέχεται έως 88 kW σε ταχυφορτιστή. Η Volkswagen ανακοινώνει περίπου 23 λεπτά από το 10% στο 80% και αυτονομία 323 χλμ. WLTP. Με την ίδια μπαταρία και το ίδιο χρονόμετρο με το Raval Plus, το Polo δίνει ένα καλό μέτρο σύγκρισης: κοστίζει 2.410 € λιγότερο, με τη διαφορά στην ισχύ των δύο εκδόσεων να είναι 19 ίπποι. Υπάρχει κι ένας αριθμός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα στο ταξίδι. Υπό ιδανικές συνθήκες, η Volkswagen αναφέρει ότι σε δέκα λεπτά το ID. Polo μπορεί να ανακτήσει ενέργεια που αντιστοιχεί σε έως 109 χλμ. ονομαστικής αυτονομίας. Αν ο προορισμός σου απέχει λίγο και έχεις πού να φορτίσεις όταν φτάσεις, μπορεί να σε εξυπηρετεί μια συντομότερη στάση από το πλήρες 10%-80%.

smart #2 Pure: 20 λεπτά

Το ταχύτερο της πεντάδας έχει και τη χαμηλότερη τιμή. Το smart #2 Pure κοστίζει 21.490 € πριν από την επιδότηση, αποδίδει 82 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 290 χλμ. WLTP. Παρότι η μέγιστη ισχύς φόρτισης είναι 65 kW, για το 10%-80% χρειάζεται περίπου 20 λεπτά. Η μπαταρία των 35,8 kWh βοηθά να καταλάβεις γιατί ένα αυτοκίνητο με χαμηλότερη μέγιστη ισχύ μπορεί τελικά να ολοκληρώσει τη στάση του νωρίτερα. Για τον αγοραστή, μεγαλύτερη σημασία έχουν εδώ οι δύο θέσεις και ο χρόνος παράδοσης. Το smart έχει μήκος μόλις 2,75 μ., οι παραγγελίες έχουν ανοίξει στην Ελλάδα και οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το καλοκαίρι του 2027. Αν ψάχνεις διθέσιο πόλης, τα 20 λεπτά φόρτισης είναι ένα επιπλέον όφελος για τις εξορμήσεις σου. Αν χρειάζεσαι πέντε θέσεις, το ID. Polo Trend κοστίζει 3.500 € παραπάνω και σου ζητά μόλις τρία επιπλέον λεπτά στον ταχυφορτιστή.