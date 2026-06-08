Τα φθηνότερα ηλεκτρικά CUPRA και Volkswagen μπήκαν στην παραγωγή – Πού φτιάχνονται;

Το εργοστάσιο της SEAT & CUPRA ξεκινά την παραγωγή του Cupra Raval και του Volkswagen ID. Polo – Νέα εποχή για την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη

Το ιστορικό εργοστάσιο της SEAT & CUPRA στο Martorell της Ισπανίας μπήκε σε μια νέα φάση. Ξεκίνησε η παραγωγή του Cupra Raval και του Volkswagen ID. Polo, δύο ηλεκτρικών μοντέλων που ανοίγουν τον δρόμο για προσιτή ηλεκτροκίνηση σε όλη την Ευρώπη.

Πρόκειται για το Electric Urban Car Family, ένα φιλόδοξο project του Volkswagen Group που ηγείται η SEAT & CUPRA.

Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παραχθούν συνολικά τέσσερα διαφορετικά ηλεκτρικά μοντέλα από τρεις μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία. Με αυτόν τον τρόπο, η Martorell μεταμορφώνεται σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Στην τελετή έναρξης της παραγωγής παρευρέθηκαν υψηλά πρόσωπα, όπως ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sánchez, ο CEO του Volkswagen Group, Oliver Blume, ο Thomas Schäfer (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του VW Group και CEO της Volkswagen) και ο Markus Haupt, CEO της SEAT & CUPRA.

Ο Markus Haupt δήλωσε: «Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο την έναρξη παραγωγής δύο αυτοκινήτων. Είναι ένα ορόσημο για τη SEAT & CUPRA και απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε με ομαδική δουλειά. Με το Cupra Raval και το Volkswagen ID. Polo δείχνουμε την ικανότητά μας να οδηγούμε το μέλλον της κινητικότητας. Έχουμε ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό μας, επενδύοντας πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο Martorell». Ο Oliver Blume τόνισε: «Με την Electric Urban Car Family, το Volkswagen Group επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη. Επενδύουμε δισεκατομμύρια για να κάνουμε την Ισπανία κεντρικό κόμβο ηλεκτροκίνησης. Πιστεύουμε στην Ευρώπη – τα αυτοκίνητά μας θα είναι από την Ευρώπη, για την Ευρώπη».

Το Polo της νέας εποχής και το νέο Raval

Το Volkswagen ID. Polo είναι η ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της ιστορίας (πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις). Προσφέρει κομψό design, πρακτικούς χώρους, αυτονομία έως 454 χλμ (WLTP) και προηγμένες τεχνολογίες όπως Connected Travel Assist με αναγνώριση φαναριών, one-pedal driving και Vehicle-to-Load λειτουργία.

Το Cupra Raval είναι το πιο «άγριο» μέλος της οικογένειας. Σε μήκος μόλις 4 μέτρων, διαθέτει σπορτίφ σιλουέτα, οδηγοκεντρικό εσωτερικό με 3D-πλεκτά CUP Bucket καθίσματα και dynamic φωτιστικά εφέ. Βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ και προσφέρει αυτονομία κοντά στα 450 χλμ., ενώ θα λανσαριστεί το καλοκαίρι του 2026 σε τρεις ειδικές εκδόσεις.

Η SEAT & CUPRA, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου μετασχηματισμού της 75χρονης ιστορίας της, έχει επενδύσει συνολικά 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην ηλεκτροκίνηση της Ισπανίας μέσω του project Future: Fast Forward. Το εργοστάσιο του Martorell θα παράγει πλέον ευέλικτα ηλεκτρικά, υβριδικά και συμβατικά μοντέλα, ενισχύοντας τη θέση της Ισπανίας ως βασικού παίκτη στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.