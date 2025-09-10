quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Τα SUV της Volvo που έχουν συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.09.2025
Κώστας Γαμβρούλης
ta-suv-tis-volvo-pou-echoun-synoliko-ofelos-eos-10-000-evro-des-ta-montela-774379

Νέα εταιρική επιδότηση έως €7.000 σε συνδυασμό με το Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ καθιστούν τα ηλεκτρικά της Volvo πιο προσιτά από ποτέ

  • Νέα εταιρική επιδότηση Volvo έως €7.000 για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα

  • Συνδυαστικά με το Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, το συνολικό όφελος φτάνει τα €10.000

  • Το EX30 ξεκινά από μόλις €29.900, αποτελώντας την πιο ελκυστική premium πρόταση

Η Volvo συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην αγορά της ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας όχι μόνο κορυφαία μοντέλα αλλά και ισχυρά κίνητρα για την απόκτησή τους. Με τη νέα Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo, που φτάνει έως τα €7.000, σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ (έως €3.000), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απολαύσουν συνολικό όφελος έως €10.000.

Εταιρική επιδότηση που κάνει τη διαφορά

Η Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo αποτελεί μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία της μάρκας, που ισχύει για όλα τα ετοιμοπαράδοτα ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας. Εφαρμόζεται άμεσα, δεν εξαρτάται από τις διαδικασίες του κράτους και εξασφαλίζει στον πελάτη σαφές πλεονέκτημα.

Το σημαντικότερο είναι ότι η Volvo καλύπτει την απώλεια από τη μείωση της κρατικής επιδότησης – η οποία στο πλαίσιο του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ έπεσε από τα €9.000 στα €3.000. Με αυτό τον τρόπο, οι πελάτες της παραμένουν πάντα κερδισμένοι, απολαμβάνοντας συνολικά μεγαλύτερη ενίσχυση σε σχέση με τις περισσότερες ανταγωνιστικές μάρκες.

Ηλεκτροκίνηση με premium χαρακτηριστικά

Η στρατηγική της Volvo δεν περιορίζεται στις προσφορές. Όλα τα ηλεκτρικά της μοντέλα έχουν στον πυρήνα τους τις αξίες της μάρκας:

  • κορυφαία τεχνολογία σε μπαταρίες και διαχείριση ενέργειας,

  • σύντομοι χρόνοι φόρτισης, που διευκολύνουν την καθημερινότητα,

  • μεγάλη αυτονομία για απρόσκοπτες μετακινήσεις,

  • και φυσικά, η παραδοσιακή ασφάλεια της Volvo, που αποτελεί σημείο αναφοράς στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Παράλληλα, η σουηδική υπογραφή φαίνεται στο σκανδιναβικό design, με καθαρές γραμμές, λιτό αλλά λειτουργικό εσωτερικό και έμφαση στην άνεση. Η συνδεσιμότητα και ο διαισθητικός χειρισμός συμπληρώνουν την premium εμπειρία, ενώ το χαμηλό κόστος χρήσης κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

Το EX30 στα €29.900 – μια πρόταση χωρίς αντίπαλο

Στην πρώτη γραμμή της καμπάνιας βρίσκεται το Volvo EX30, το μικρό SUV που κατάφερε να κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά σε χρόνο-ρεκόρ. Με την επιδότηση της Volvo και την κρατική ενίσχυση, η τιμή του ξεκινά από μόλις €29.900.

Το EX30 έχει αναδειχθεί σε best-seller, γιατί συνδυάζει premium χαρακτήρα, κορυφαίες τεχνολογίες και ιδιαίτερα προσιτή τιμή – στοιχεία που σπάνια συναντώνται όλα μαζί σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για την πλέον ολοκληρωμένη πρόταση για όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης χωρίς συμβιβασμούς.

Διαβάστε περισσότερα για το EX30

Οι υπόλοιπες επιλογές – EX40 και EC40

Η γκάμα της Volvo περιλαμβάνει επίσης δύο ακόμα ελκυστικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα:

  • Volvo EX40: από €39.712 – το compact SUV που προσφέρει ισορροπία χώρων, τεχνολογίας και premium ανέσεων.

  • Volvo EC40: από €46.848 – crossover με coupe σχεδίαση και έντονα lifestyle χαρακτήρα, που απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι διαφορετικό.

Με αυτές τις επιλογές, η Volvo καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, από τον οδηγό που θέλει ένα πρακτικό μικρό SUV, έως εκείνον που αναζητά πιο ξεχωριστή σχεδίαση και δυναμική παρουσία.

Τι κρατάμε

  • Η Volvo εισάγει εταιρική επιδότηση έως €7.000 για όλα τα ηλεκτρικά της μοντέλα

  • Συνδυαστικά με το Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, το συνολικό όφελος αγγίζει τα €10.000

  • Το EX30 ξεκινά από €29.900 και αποτελεί την πιο ελκυστική premium πρόταση στην κατηγορία του

  • Τα ηλεκτρικά Volvo ξεχωρίζουν για τεχνολογία, αυτονομία, ασφάλεια και σκανδιναβικό design

  • Η γκάμα περιλαμβάνει EX30, EX40 και EC40, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις

