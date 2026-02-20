quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Tesla Cybertruck: Από την υπόσχεση των 40.000 δολαρίων στη «διορθωτική» έκδοση των 59.990…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
tesla-cybertruck-apo-tin-yposchesi-ton-40-000-dolarion-sti-diorthotiki-ekdosi-ton-59-990-793799

Η Tesla μειώνει τιμές και επανατοποθετεί το Cybertruck στην αγορά, προσπαθώντας να αναθερμάνει τη ζήτηση για το πιο αμφιλεγόμενο αλλά και πιο εμβληματικό της μοντέλο

Όταν το Tesla Cybertruck παρουσιάστηκε το 2019, η Tesla είχε δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες ανακοινώνοντας τιμή εκκίνησης από 40.000 δολάρια. Ωστόσο, η πορεία προς την παραγωγή αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη. Το μοντέλο έφτασε τελικά στους πελάτες στα τέλη του 2023, αλλά με τιμές σημαντικά υψηλότερες: οι πρώτες εκδόσεις τοποθετήθηκαν από περίπου 70.000 έως και πάνω από 100.000 δολάρια.

Η απόσταση ανάμεσα στην αρχική υπόσχεση και στην τελική τιμή επηρέασε τη δυναμική του μοντέλου. Παρά τον έντονο χαρακτήρα και την πρωτοποριακή σχεδίαση, οι πωλήσεις δεν κινήθηκαν στα επίπεδα που αναμενόταν. Έτσι, η Tesla προχωρά τώρα σε αναθεώρηση της στρατηγικής της.

Νέα βασική έκδοση στα 59.990 δολάρια

Στις ΗΠΑ παρουσιάστηκε νέα «βασική» έκδοση με τετρακίνηση (Dual Motor AWD), με τιμή εκκίνησης 59.990 δολάρια. Πρόκειται για σημαντική μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες AWD εκδόσεις, επιχειρώντας να φέρει το Cybertruck πιο κοντά σε ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για την αρχικά εξαγγελθείσα δικίνητη έκδοση χαμηλού κόστους. Η τρέχουσα γκάμα επικεντρώνεται πλέον στις τετρακίνητες παραλλαγές, με τη νέα AWD να αποτελεί το σημείο εισόδου.

Μείωση και για το Cyberbeast

Παράλληλα, η κορυφαία έκδοση Cyberbeast είδε την τιμή της να μειώνεται κατά 15.000 δολάρια, επιστρέφοντας περίπου στα επίπεδα της περασμένης άνοιξης. Η κίνηση αυτή δείχνει σαφή πρόθεση της Tesla να επαναφέρει το μοντέλο σε πιο ανταγωνιστική θέση, ειδικά σε μια περίοδο όπου η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης.


Στρατηγική επανατοποθέτηση

Το Cybertruck είχε χαρακτηριστεί από τον Elon Musk ως «η καλύτερη Tesla που κατασκευάστηκε ποτέ». Παρ’ όλα αυτά, η εμπορική του πορεία δεν δικαίωσε πλήρως τις αρχικές φιλοδοξίες. Με τις νέες τιμές, η εταιρεία επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο αρχικό όραμα και στην πραγματικότητα της αγοράς.

Η μείωση της τιμής εισόδου στα 59.990 δολάρια δεν επαναφέρει το Cybertruck στα επίπεδα των 40.000 δολαρίων που είχαν ανακοινωθεί το 2019, αλλά αποτελεί σαφή ένδειξη προσαρμογής. Το ερώτημα πλέον είναι αν αυτή η διορθωτική κίνηση θα αρκεί για να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον γύρω από το πιο φουτουριστικό pick-up της αγοράς.

Τι κρατάμε

  • Το Cybertruck είχε ανακοινωθεί το 2019 με τιμή από 40.000 δολάρια, αλλά λανσαρίστηκε το 2023 από περίπου 70.000 δολάρια και άνω.
  • Νέα τετρακίνητη βασική έκδοση στις ΗΠΑ με τιμή 59.990 δολάρια.
  • Μείωση 15.000 δολαρίων στην κορυφαία έκδοση Cyberbeast.
  • Η Tesla επιχειρεί να ενισχύσει τη ζήτηση μετά από χαμηλότερες του αναμενομένου πωλήσεις.
  • Η εμπορική επιτυχία της νέας τιμολογιακής στρατηγικής θα κρίνει την επόμενη φάση του μοντέλου.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις