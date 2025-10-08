Tesla Model 3 και Model Y: Αυτές είναι οι νέες φθηνότερες εκδόσεις τους

Εδώ και χρόνια ακούμε τις υποσχέσεις του Elon Musk για επαναστατικά, προσιτά μοντέλα από τη Tesla. Σήμερα, η μάρκα αποκαλύπτει το πιο προσιτό τρόπο να γίνεις ιδιοκτήτης Tesla.

Όπως περιμέναμε, τα νέα μοντέλα είναι ουσιαστικά πιο «φτωχές» εκδόσεις των Model 3 και Model Y, που φέρουν την ονομασία “Standard”. Ακολούθως, οι υπόλοιπες εκδόσεις πλέον ονομάζονται “Premium”, ώστε η διαφοροποίηση να είναι ξεκάθαρη. Οι εκδόσεις Performance διατηρούν το όνομα τους και τη κορυφαία θέση στη γκάμα του κάθε μοντέλου.

Χαμηλότερες τιμές, πιο προσιτό πακέτο

Σε σχέση με τις Premium εκδόσεις, οι Standard επιλογές είναι 5.000 με 5.500 δολάρια πιο φθηνές, τόσο για το Model 3 όσο και για το Model Y. Και στα δύο μοντέλα, χρησιμοποιείται ένας ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα και μια μικρότερη μπαταρία χωρητικότητας 69 kWh, με μια λιγότερη μονάδα ελέγχου.

Ξεκινώντας με την αυτονομία της βασικής έκδοσης, το νέο Tesla Model Y Standard θα μπορεί να καλύψει μέχρι και 516 χιλιόμετρα με μια φόρτιση, μια αισθητή μείωση από τα 574 χιλιόμετρα που προσφέρει η πισωκίνητη Long Range έκδοση. Το 0-100 είναι επίσης λίγο πιο αργό, στα 6.8 δευτερόλεπτα αντί για τα 5.4 δευτερόλεπτα της Premium έκδοσης, αλλά η τελική ταχύτητα έχει παραμείνει στα 200 χλμ./ώρα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όμως, αφηγούνται τη μισή ιστορία: το βασικό κομμάτι του cost-cutting, αφορά τον εξοπλισμό του crossover της Tesla.

Εξωτερικά, έχουν αφαιρεθεί οι LED μπάρες που ενώνουν τα φωτιστικά σώματα, τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος – κάτι που σε πολλούς άρεσε σαν αισθητική. Ο εμπρός προφυλακτήρας είναι επίσης πιο απλοποιημένος, με ανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα. Οι ζάντες στο βασικό εξοπλισμό είναι 18 ιντσών: ο σχεδιασμός τους δεν εντυπωσιάζει, αλλά το μεγαλύτερο προφίλ ελαστικών σίγουρα βελτιώνουν την οδηγική άνεση. Οι επιλογές χρώματος είναι μονάχα τρεις: η δωρεάν επιλογή είναι το Stealth Grey, ενώ το Pearl White και το Diamond Black διατίθενται με επιπλέον χρέωση.

Χωρίς ραδιόφωνο – Διαφορετική ανάρτηση

Οι μεγαλύτερες αλλαγές όμως, βρίσκονται στο εσωτερικό. Εκεί, οι επενδύσεις από vegan δέρμα έχουν αντικατασταθεί από ύφασμα, ενώ η κεντρική κονσόλα είναι λίγο πιο… μίνιμαλ. Αφαιρέθηκε επίσης κλιματισμός στα εμπρός καθίσματα, η θέρμανση στα πίσω καθίσματα και η οθόνη για τους πίσω επιβάτες, που αντικαταστάθηκε από αεραγωγούς. Η ρύθμιση για τη κολώνα του τιμονιού έγινε χειροκίνητη, ενώ πλέον στη καμπίνα τοποθετούνται μόλις 7 ηχεία – μια σημαντική μείωση από τα 15 ηχεία και το subwoofer των Premium εκδόσεων. Τέλος, έχει καταργηθεί ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, το AM/FM ραδιόφωνο και το φίλτρο HEPA, μαζί με την αντίστοιχη λειτουργία Bioweapon Defense Mode.

Ακόμη και οι πλαϊνοί καθρέφτες πλέον ανοίγουν και κλείνουν χειροκίνητα και δεν προσφέρουν αυτόματο dimming στα έντονα φώτα. Κάτι αρκετά περίεργο, είναι η διαφορετική ανάρτηση που τοποθετήθηκε στα Standard Tesla. Η έκδοση Standard χρησιμοποιεί πλέον παραδοσιακά αμορτισέρ αντί για τις προηγμένες αναρτήσεις συχνότητας που βρίσκουμε σε όλα τα άλλα μοντέλα. Για άλλη μια φορά, εγείρεται το ερώτημα ποια άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν εξαφανιστεί …αθόρυβα.

H πιο εμφανής αλλαγή, είναι η απουσία της πανοραμικής ηλιοροφής. Το αστείο είναι πως η γυάλινη οροφή δεν έχει αφαιρεθεί, απλώς κρύβεται πίσω από τη νέα επένδυση από ηχομονωτικό υλικό.

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στα εισαγωγικά Tesla έχουν παραμείνει ίδια, όπως η οθόνη των 15,4 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό και οι χαρακτηριστικοί χειρισμοί στο τιμόνι και πίσω από αυτό.

Αντίστοιχα, για το Tesla Model 3 Standard, η εκτιμώμενη αυτονομία είναι επίσης 516 χιλιόμετρα, αλλά εδώ το 0-100 χρειάζεται 5.8 δευτερόλεπτα. Εξωτερικά, οι αλλαγές είναι πιο διακριτικές σε σχέση με αυτές του Model Y. Βασικά, έχουμε μικρότερες ζάντες 18 ιντσών και τις ίδιες, τρεις επιλογές χρωμάτων.

Στο εσωτερικό, έχουμε τις ίδιες «εκπτώσεις» με αυτά που είδαμε στο μεγαλύτερο αδερφάκι, αλλά εδώ η γυάλινη οροφή δεν έχει καλυφθεί. Και εδώ, το σύστημα αναρτήσεων έχει αντικατασταθεί. Ωστόσο, για το 2026, η Tesla επανάφερε το μοχλό για τα φλας, αντί για τους χειρισμούς στο τιμόνι.

Τι κρατάμε;

Οι πρώτες “Standard” εκδόσεις των Model 3 και Model Y σηματοδοτούν τη νέα, πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο της Tesla, με τιμές μειωμένες κατά 5.000–5.500 δολάρια σε σχέση με τις Premium εκδόσεις.

Απλούστερη τεχνολογία και εξοπλισμός: λιγότερα ηχεία, χωρίς θερμαινόμενα καθίσματα, χωρίς ραδιόφωνο και HEPA φίλτρο, με χειροκίνητες ρυθμίσεις και απλή ανάρτηση – ένα ξεκάθαρο "cost-cutting" πακέτο.

Η αυτονομία παραμένει αξιοπρεπής, στα 516 χιλιόμετρα για αμφότερα τα μοντέλα, με μικρές μόνο απώλειες στις επιδόσεις σε σχέση με τις ακριβότερες εκδόσεις.

Η Tesla αλλάζει στρατηγική ονοματοδοσίας, με τα "Premium" και "Standard" να καθιστούν πλέον τη γκάμα πιο ξεκάθαρη – και την πρόσβαση σε ένα Tesla πιο ρεαλιστική για περισσότερους αγοραστές.

