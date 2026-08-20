Tesla Model Y vs Xpeng G6: Μπορεί το premium κινέζικο να τα βάλει με το ελληνικό best-seller;

Το Xpeng G6 AWD Performance προκαλεί το Tesla Model Y Long Range AWD, ποντάροντας σε ισχύ, πολυτέλεια και ασύγκριτα ταχύτερη φόρτιση.

Το Tesla Model Y vs Xpeng G6 είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα σύγκριση που μπορεί να γίνει σήμερα στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Από τη μία βρίσκεται το μοντέλο που έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την ηλεκτροκίνηση και τον Ιούνιο βρέθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων BEV στην Ελλάδα, με 154 ταξινομήσεις. Από την άλλη, ένα premium κινεζικό SUV που δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του οικονομικότερου αντιπάλου, αλλά έρχεται με περισσότερη ισχύ, πλουσιότερο εξοπλισμό και τεχνολογία φόρτισης που μοιάζει να ανήκει στην επόμενη γενιά. Για να είναι δίκαιη η αντιπαράθεση, επιλέγουμε τις τετρακίνητες εκδόσεις: το Tesla Model Y Premium Long Range AWD και το Xpeng G6 Long Range Pro Performance AWD, το αυτοκίνητο που πέρασε πρόσφατα μερικές ημέρες στα χέρια μας.

Ίδια τιμή, διαφορετική φιλοσοφία

Η πρώτη έκπληξη βρίσκεται στον τιμοκατάλογο. Και τα δύο αυτοκίνητα ξεκινούν από 53.990 ευρώ, πριν από την κρατική επιδότηση. Στην περίπτωση του G6, όμως, το προωθητικό πρόγραμμα X-Bonus των 3.000 ευρώ μειώνει την τιμή στα 50.990 ευρώ και, μαζί με την επιδότηση των 3.000 ευρώ από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», στα 47.990 ευρώ.

Tesla Model Y Premium LR AWD Xpeng G6 Performance AWD Τιμή καταλόγου 53.990 € 53.990 € Κίνηση AWD, δύο ηλεκτροκινητήρες AWD, δύο ηλεκτροκινητήρες Ισχύς 514 ίπποι 487 ίπποι Ροπή 493 Nm 660 Nm 0-100 χλμ./ώρα 4,8 δλ. 4,1 δλ. Αυτονομία WLTP 600 χλμ. 510 χλμ. Μέγιστη φόρτιση DC 250 kW 451 kW Φόρτιση 10-80% 28 λεπτά 12 λεπτά Πορτμπαγκάζ 822 λίτρα + frunk 116 λίτρων 571 λίτρα Μήκος 4.790 mm 4.758 mm Μεταξόνιο 2.890 mm 2.890 mm

Το G6 κερδίζει την πρώτη κόντρα

Πατώντας τέρμα το δεξί πεντάλ, το Xpeng G6 δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια αμφισβήτησης. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνδυαστικά 487 ίππους και 660 Nm, επιτρέποντας στο SUV των 2,2 τόνων να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα. Το Model Y Long Range AWD μόνο αργό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Χρειάζεται 4,8 δευτερόλεπτα για την ίδια διαδικασία και φτάνει τα 201 χλμ./ώρα, όμως στην ευθεία το G6 είναι αναμφίβολα το ταχύτερο από τα δύο. Για να βρεθεί ένα Model Y που θα προηγηθεί καθαρά, πρέπει να ανεβούμε στην έκδοση Performance, η οποία κοστίζει 62.990 ευρώ και επομένως δεν αποτελεί άμεσο τιμολογιακό αντίπαλο του συγκεκριμένου Xpeng. Η μεγάλη ισχύς, πάντως, δεν μετατρέπει το G6 σε νευρικό ή κουραστικό αυτοκίνητο. Στις ημέρες που το είχαμε στη διάθεσή μας, εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο δεν ήταν το εκρηκτικό 0-100, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνδύαζε τις επιδόσεις με την ήσυχη κύλιση και την άνεση της ανάρτησης. Το Tesla δείχνει λίγο πιο άμεσο και ελαφρύ στις αντιδράσεις του, ενώ το Xpeng υιοθετεί έναν περισσότερο χαλαρό και premium χαρακτήρα.

Αυτονομία Tesla, φόρτιση Xpeng

Το Model Y παίρνει ξεκάθαρα το προβάδισμα στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Η τετρακίνητη έκδοση προσφέρει αυτονομία έως 600 χιλιόμετρα WLTP, απέναντι στα 510 χιλιόμετρα του G6. Η χαμηλότερη κατανάλωση του Tesla σημαίνει ότι θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση με μία φόρτιση, στοιχείο που παραμένει εξαιρετικά σημαντικό για όποιον ταξιδεύει συχνά. Στον φορτιστή, όμως, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Η νέα μπαταρία LFP 80,8 kWh του G6 συνδυάζεται με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt και μπορεί να δεχθεί έως 451 kW. Η Xpeng ανακοινώνει φόρτιση από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά, εφόσον φυσικά βρεθεί αντίστοιχα ισχυρός φορτιστής. Το Model Y φτάνει έως τα 250 kW, όμως αντιπαραθέτει ένα πλεονέκτημα που δεν αποτυπώνεται απλώς σε έναν αριθμό: το δίκτυο Supercharger και την άψογη συνεργασία του με το σύστημα πλοήγησης. Το αυτοκίνητο επιλέγει τους σταθμούς, υπολογίζει τη διάρκεια κάθε στάσης και προετοιμάζει αυτόματα την μπαταρία πριν από την άφιξη. Το G6 διαθέτει ανώτερη τεχνολογία φόρτισης, αλλά το Tesla εξακολουθεί να προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Premium αίσθηση ή τεχνολογικός μινιμαλισμός;

Στο εσωτερικό το G6 επιχειρεί να δικαιολογήσει πλήρως τον χαρακτηρισμό premium. Διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, κεντρική οθόνη 15,6 ιντσών, πανοραμική γυάλινη οροφή και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ. Τα πίσω καθίσματα προσφέρουν ρυθμιζόμενη κλίση και θέρμανση, ενώ τα υλικά και η συναρμογή δημιουργούν μια περισσότερο πολυτελή ατμόσφαιρα από εκείνη που περιμένει κανείς βλέποντας την τιμή. Το ανανεωμένο Model Y έχει βελτιωθεί αισθητά σε ποιότητα, ηχομόνωση και άνεση, διατηρεί όμως τη χαρακτηριστικά λιτή προσέγγιση της Tesla. Σχεδόν όλες οι λειτουργίες συγκεντρώνονται στην κεντρική οθόνη, χωρίς συμβατικό πίνακα οργάνων εμπρός από τον οδηγό. Υπάρχει δεύτερη οθόνη για τους πίσω επιβάτες, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα και σημαντικά καλύτερα υλικά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, αλλά το G6 προσφέρει περισσότερα στοιχεία πολυτέλειας στον βασικό εξοπλισμό. Το λογισμικό παραμένει ισχυρό χαρτί του Tesla. Η εφαρμογή, οι ασύρματες αναβαθμίσεις, ο σχεδιασμός διαδρομών και η συνολική ταχύτητα λειτουργίας του συστήματος είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Το XOS της Xpeng είναι γρήγορο και εντυπωσιακό, όμως ορισμένες ρυθμίσεις βρίσκονται βαθύτερα στα μενού, ενώ οι ειδοποιήσεις των συστημάτων υποβοήθησης μπορεί να γίνουν περισσότερο παρεμβατικές απ’ όσο θα ήθελε ο οδηγός.

Παρά το γεγονός ότι τα δύο αυτοκίνητα έχουν σχεδόν ίδιο αποτύπωμα και ακριβώς το ίδιο μεταξόνιο των 2.890 mm, το Model Y αξιοποιεί καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο. Προσφέρει 822 λίτρα πίσω από τη δεύτερη σειρά και επιπλέον εμπρός χώρο 116 λίτρων. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, η συνολική χωρητικότητα μαζί με το frunk φτάνει τα 2.138 λίτρα. Το G6 διαθέτει πορτμπαγκάζ 571 λίτρων, το οποίο φτάνει τα 1.374 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα. Δεν είναι μικρό, όμως το Tesla παραμένει σαφώς πρακτικότερο για μια οικογένεια, ειδικά όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για μεγάλα ταξίδια.

Μπορεί τελικά να κερδίσει το Model Y;

Το Xpeng G6 AWD Performance μπορεί απολύτως να τα βάλει με το Tesla Model Y. Είναι ισχυρότερο, ταχύτερο, φορτίζει εντυπωσιακά γρηγορότερα και διαθέτει έναν εξοπλισμό άνεσης που στο συγκεκριμένο επίπεδο τιμής δύσκολα συναντάται. Με το X-Bonus γίνεται επιπλέον φθηνότερο και αποτελεί την επιλογή που προσφέρει περισσότερο αυτοκίνητο και περισσότερη πολυτέλεια για κάθε ευρώ. Το Model Y απαντά με μεγαλύτερη αυτονομία, χαμηλότερη κατανάλωση, σαφώς περισσότερους χώρους και ένα οικοσύστημα λογισμικού και φόρτισης που εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς. Διαθέτει επίσης ένα καθιερωμένο όνομα, μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά και εγγύηση μπαταρίας και μονάδας κίνησης 8 ετών ή 192.000 χιλιομέτρων, ενώ η βασική εγγύηση του αυτοκινήτου είναι 4 χρόνια ή 80.000 χιλιόμετρα. Η Xpeng προσφέρει πληρέστερη βασική κάλυψη, 5 χρόνια ή 120.000 χιλιόμετρα, και 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα για την μπαταρία και το σύστημα μετάδοσης. Η τελική επιλογή εξαρτάται από τις προτεραιότητες. Για επιδόσεις, άνεση και ταχύτητα φόρτισης, το G6 είναι το πιο δελεαστικό πακέτο. Για αυτονομία, χώρους, εξοπλισμό, αποδοτικότητα και ευκολία στα ταξίδια, το Model Y διατηρεί το προβάδισμα. Το σημαντικότερο συμπέρασμα, όμως, είναι άλλο: το Xpeng δεν προσπαθεί απλώς να πλησιάσει το ελληνικό best-seller. Σε αρκετούς κρίσιμους τομείς, έχει ήδη καταφέρει να το ξεπεράσει.