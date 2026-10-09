Tesla: Νέα λειτουργία επιτρέπει τη διαφυγή από φορτιστή σε περίπτωση κινδύνου

Η Tesla επιτρέπει την αναχώρηση από Supercharger χωρίς αποσύνδεση του καλωδίου, σε περίπτωση κινδύνου, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει ζημιές.

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου προϋποθέτει ότι το όχημα θα παραμείνει ακινητοποιημένο όσο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Πρόκειται για έναν εύλογο περιορισμό ασφαλείας, που αποτρέπει την αναχώρηση με το καλώδιο ξεχασμένο στη θύρα φόρτισης. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο οδηγός πρέπει να απομακρυνθεί επειγόντως και η έξοδος από την καμπίνα μπορεί να τον εκθέσει σε κίνδυνο; Η Tesla επιχειρεί να απαντήσει με το Emergency Drive Away, μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στα συμβατά αυτοκίνητά της να κινηθούν ενώ παραμένουν συνδεδεμένα σε Supercharger. Το σκεπτικό είναι σαφές: σε μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η δυνατότητα διαφυγής έχει μεγαλύτερη σημασία από την προστασία του εξοπλισμού φόρτισης.

Emergency Drive Away lets you shift into Drive while still plugged into a Supercharger https://t.co/40GSzyP4lG — Tesla Charging (@TeslaCharging) October 1, 2026

Πώς λειτουργεί η αναχώρηση έκτακτης ανάγκης

Υπό κανονικές συνθήκες, το αυτοκίνητο δεν επιτρέπει στον οδηγό να ξεκινήσει όσο το καλώδιο παραμένει συνδεδεμένο. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσύνδεσης και να αφαιρεθεί το βύσμα από τη θύρα. Με τη νέα δυνατότητα, όταν ο οδηγός επιχειρήσει να επιλέξει Drive, εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη σχετική ειδοποίηση για το Emergency Drive Away. Αφού επιβεβαιώσει την ενεργοποίησή του, μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς να χρειαστεί προηγουμένως να βγει από το αυτοκίνητο και να αφαιρέσει το καλώδιο. Στην επίδειξη που δημοσίευσε η εταιρεία, το αυτοκίνητο ξεκινά και η σύνδεση με τον φορτιστή αποσπάται καθώς εκείνο απομακρύνεται. Δεν πρόκειται για σύστημα που αποσυνδέει ομαλά το βύσμα, όπως θα έκανε ο οδηγός με το χέρι του. Η αποχώρηση γίνεται με υλικές συνέπειες, τις οποίες η Tesla επισημαίνει ξεκάθαρα.

Η διαφυγή έχει κόστος

Η σημαντικότερη διευκρίνιση αφορά ακριβώς αυτές τις συνέπειες. Σύμφωνα με την Tesla, η χρήση της λειτουργίας θα προκαλέσει ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στον Supercharger, ενώ ο χρήστης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με το κόστος επισκευής. Παράλληλα, στις σημειώσεις της ενημέρωσης αναφέρεται ότι, κατά την ενεργοποίησή της, σύντομα αποσπάσματα από τις κάμερες του οχήματος κοινοποιούνται στην Tesla. Η εταιρεία προειδοποιεί επίσης ότι η σκόπιμη κατάχρηση θα επιφέρει πρόσθετες κυρώσεις, χωρίς να προσδιορίζει στην ανακοίνωσή της ποιες θα είναι αυτές. Επομένως, το Emergency Drive Away προορίζεται αποκλειστικά για καταστάσεις στις οποίες η παραμονή στον χώρο ή η έξοδος από το όχημα δημιουργεί άμεσο κίνδυνο. Η ύπαρξή του δεν αλλάζει τη συνηθισμένη διαδικασία φόρτισης και αποσύνδεσης, ούτε αποτελεί ευκολία για όποιον βιάζεται να συνεχίσει το ταξίδι του.

Το περιστατικό που επανέφερε τη συζήτηση

Η παρουσίαση της λειτουργίας ακολουθεί την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τον Αύγουστο στο Twin Falls του Αϊντάχο, με ανθρώπους που βρίσκονταν σε Tesla στον χώρο των Superchargers να συγκαταλέγονται στα θύματα. Το περιστατικό ανέδειξε ένα ανησυχητικό ενδεχόμενο: οι επιβάτες μπορεί να βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητό τους, αλλά να μην μπορούν να φύγουν χωρίς κάποιος να βγει πρώτα για να αφαιρέσει το καλώδιο. Η Tesla δεν συνέδεσε ρητά την ανακοίνωση της νέας λειτουργίας με τη συγκεκριμένη επίθεση, παρότι το χρονικό πλαίσιο επανέφερε το θέμα στο προσκήνιο. Για έναν οδηγό που αντιμετωπίζει μια άμεση απειλή, αυτή η απαίτηση εξόδου από την καμπίνα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη. Η νέα λειτουργία προσθέτει μια επιλογή διαφυγής εκεί όπου μέχρι σήμερα υπήρχε ένας περιορισμός του αυτοκινήτου.

Ισχύει και στην Ελλάδα;

Προς το παρόν, η λειτουργία αφορά αποκλειστικά Superchargers στις ΗΠΑ. Η Tesla αναφέρει ότι απαιτείται η ενημέρωση λογισμικού 2026.38.3, ενώ εξαιρούνται τα Model S και Model X πριν από το 2021. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι η δυνατότητα είναι διαθέσιμη και στα δικά τους αυτοκίνητα ή στους ευρωπαϊκούς σταθμούς φόρτισης. Το Emergency Drive Away φωτίζει μια λιγότερο συζητημένη πλευρά της ηλεκτροκίνησης: την ασφάλεια των επιβατών όσο το όχημα βρίσκεται συνδεδεμένο στον φορτιστή. Η λύση της Tesla παραμένει δραστική, αφού η απομάκρυνση συνοδεύεται από ζημιές. Σε μια στιγμή πραγματικού κινδύνου, όμως, η δυνατότητα να φύγεις χωρίς να ανοίξεις την πόρτα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε επισκευή.