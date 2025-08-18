quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Το αυτοκίνητο πόλης που πούλησε 50.129 κομμάτια μέσα στον Ιούλιο – Στην Ελλάδα ξεκινά από 15.900 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 18.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-aftokinito-polis-pou-poulise-50-129-kommatia-mesa-ston-ioulio-stin-ellada-xekina-apo-15-900-evro-739014

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πόλης συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ζήτηση για προσιτή ηλεκτροκίνηση είναι πιο δυνατή από ποτέ.

  • Ρεκόρ πωλήσεων: 50.129 αυτοκίνητα σε έναν μόνο μήνα
  • Αύξηση 126% σε σχέση με πέρυσι
  • Συνεργασία με Stellantis για ανάπτυξη στην Ευρώπη
  • Στην Ελλάδα, το Leapmotor T03 ξεκινά από 15.900 ευρώ

Ένα νέο όνομα με μεγάλες φιλοδοξίες

Η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κινείται με καταιγιστικούς ρυθμούς και νέες εταιρείες εμφανίζονται συνεχώς στο προσκήνιο. Ανάμεσά τους, η κινεζική Leapmotor ξεχωρίζει για την ικανότητά της να συνδυάζει προσιτές τιμές με τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα. Τον Ιούλιο σημείωσε μια επίδοση που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

LEAPMOTOR

Το Leapmotor T03 στην πρώτη γραμμή

Το μικρό ηλεκτρικό T03 είναι το όχημα που οδηγεί τις πωλήσεις της μάρκας. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο πόλης με μήκος λίγο πάνω από τα 3,6 μέτρα, που όμως καταφέρνει να χωρέσει τέσσερις ενήλικες με αξιοπρεπή άνεση. Το μυστικό της επιτυχίας του είναι απλό: πρακτικότητα, αυτονομία έως 395 km στον αστικό κύκλο, 95 ίπποι ισχύος και τιμή εκκίνησης 15.900 ευρώ στην Ελλάδα. Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα ηλεκτρικά πόλης παραμένουν ακριβά, το T03 έχει τη δυναμική να προσελκύσει οδηγούς που θέλουν να μπουν στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης χωρίς υπερβολικό κόστος.

Νέο ρεκόρ πωλήσεων

Τον Ιούλιο 2025, η Leapmotor κατέγραψε 50.129 πωλήσεις παγκοσμίως. Πρόκειται για τον πρώτο μήνα στην ιστορία της που ξεπέρασε τις 50.000 μονάδες, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 48.006 οχημάτων του Ιουνίου. Η αύξηση σε ετήσια βάση φτάνει το 126%, δείχνοντας ότι η άνοδος δεν είναι συγκυριακή αλλά σταθερή.

Συνεργασία με τον όμιλο Stellantis

Καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της Leapmotor εκτός Κίνας παίζει η στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Stellantis. Μέσα από αυτήν, η κινεζική φίρμα αποκτά πρόσβαση σε δίκτυα διανομής, τεχνογνωσία και αγορές που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν δύσκολα προσβάσιμες. Στην Ευρώπη, η Stellantis έχει αναλάβει την εισαγωγή και διάθεση των μοντέλων της, δίνοντας βάρος στο T03 που προβάλλεται ως «ηλεκτρικό για όλους».

Η ελληνική διάσταση

Στη χώρα μας, το T03 έφτασε με τιμή εκκίνησης 15.900 ευρώ, προσφέροντας μια από τις πιο οικονομικές εισόδους στην κατηγορία. Παρά το μικρό μέγεθος, διαθέτει στοιχεία που συναντά κανείς σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα: οθόνη αφής, κάμερα οπισθοπορείας, προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ακόμη και δυνατότητες συνδεσιμότητας που συνηθίζονται σε ανώτερες κατηγορίες. Για χρήση μέσα στην πόλη, με ελάχιστο κόστος κίνησης και μηδενικούς ρύπους, το T03 τοποθετείται ως μια λύση value for money.

Leapmotor T03

Γιατί έχει σημασία το ρεκόρ

Η επίδοση των 50.129 πωλήσεων μέσα σε έναν μήνα δεν είναι απλά αριθμός. Υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές σε πολλές αγορές —και όχι μόνο στην Κίνα— αρχίζουν να εμπιστεύονται τις νέες μάρκες. Η Leapmotor δείχνει πως η στρατηγική του προσιτού ηλεκτρικού αυτοκινήτου με επαρκή τεχνολογία έχει απήχηση. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία της όταν αρχίσει να αντιμετωπίζει πιο καθιερωμένους ανταγωνιστές στην Ευρώπη.

Διαβάστε τη δοκιμή μας για το Leapmotor t03 πατώντας εδώ!

Τι κρατάμε;

  • Η Leapmotor σημείωσε ιστορικό ρεκόρ με 50.129 πωλήσεις σε έναν μήνα.
  • Το T03 είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της επιτυχίας.
  • Στην Ελλάδα, το μοντέλο προσφέρεται από 15.900 ευρώ, όντας μια από τις πιο οικονομικές ηλεκτρικές επιλογές.
  • Η συνεργασία με Stellantis δίνει στην εταιρεία πρόσβαση και δυναμική για να εδραιωθεί στην Ευρώπη.

Η Lamborghini αποκάλυψε το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της – Έχει ελληνικό όνομα

Καλοκαίρι: Το κόλπο με την πόρτα που «δροσίζει» το αυτοκίνητο σε 10 δευτερόλεπτα!

Το φθηνότερο Toyota στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει;

