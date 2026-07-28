Το αυτοκίνητο που κοστίζει 16.190 ευρώ και έκαψε σε δοκιμές 2,14 ευρώ ανά 100 km

Συνεχίζει να αποδεικνύει στην πράξη τις δυνατότητές του, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή επίδοση στον τομέα της κατανάλωσης

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή επίδοση για το Leapmotor T03 στο Eco Rallye Beskydy. Το T03 ολοκλήρωσε μια απαιτητική ορεινή διαδρομή σχεδόν 500 χιλιομέτρων, σημειώνοντας μέση κατανάλωση ενέργειας μόλις 10,7 kWh/100 km. Η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς επιτεύχθηκε εκτός αστικού περιβάλλοντος, σε συνθήκες που συνήθως αυξάνουν την κατανάλωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Με την τιμή της κιλοβατώρας στα 0,20 ευρώ, η μέση κατανάλωση των 10,7 kWh/100 km μεταφράζεται σε 2,14 ευρώ/100 km

Εκτός από την οικονομία ενέργειας, το Leapmotor T03 ξεχώρισε και στον τομέα της φόρτισης. Η μπαταρία του διατήρησε το 89% της μέγιστης ισχύος φόρτισης μέχρι να φτάσει στο 94% της χωρητικότητάς της, ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σπάνια και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην καθημερινή χρήση.

Αυτονομία 395 km στην πόλη

Το μικρό ηλεκτρικό πόλης της Leapmotor χρησιμοποιεί μπαταρία τεχνολογίας LFP, η οποία συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων. Η χωρητικότητά της είναι 37,3 kWh, προσφέροντας αυτονομία 265 km σύμφωνα με τον μικτό κύκλο WLTP. Εντός πόλης η αυτονομία φτάνει τα 395 km, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, στην πράξη μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να ξεπεραστεί.

Η επίδοση στο Eco Rallye Beskydy έρχεται να ενισχύσει την εικόνα του Leapmotor T03 ως ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης. Σύμφωνα με τη μάρκα, το μοντέλο δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή αγοράς του, αλλά συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση, σύγχρονη τεχνολογία και υψηλή αποδοτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Από 16.190 ευρώ στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, το Leapmotor T03 διατίθεται με τιμή 16.190 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ενώ η επιλογή χρώματος δεν επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος. Παράλληλα, το μοντέλο είναι ετοιμοπαράδοτο και διαθέσιμο για test drive μέσω του δικτύου πωλήσεων της μάρκας σε όλη την Ελλάδα.

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