Το Alpine A110 πέθανε και τώρα έρχεται ο ηλεκτρικός αντικαταστάτης

Η Alpine ετοιμάζεται να αποκαλύψει ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της επόμενης γενιάς της στο φετινό Goodwood Festival of Speed

Ο λόγος για τη νέα A110 “FUTURE”, ένα πρωτότυπο ανάπτυξης της τρίτης γενιάς της εμβληματικής Alpine A110, το οποίο θα βρίσκεται εν δράσει καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου.

Η ονομασία A110 FUTURE δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς αποτυπώνει τον ρόλο του συγκεκριμένου πρωτοτύπου στην εξέλιξη της επόμενης γενιάς του θρυλικού σπορ μοντέλου της Alpine. Παράλληλα, θα αποτελέσει το κεντρικό έκθεμα της ισχυρότερης παρουσίας που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η γαλλική μάρκα στο Goodwood.

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Alpine

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο χρησιμοποιείται για τη δοκιμή όλων των τεχνολογιών που θα ενσωματώσει η τρίτη γενιά της A110. Η νέα A110 θα αποτελέσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο της Alpine και θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Alpine Performance Platform (APP), η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί τον οδηγικό χαρακτήρα της μάρκας, προσφέροντας επιδόσεις αντάξιες ή και ανώτερες από τις σημερινές μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η νέα πλατφόρμα έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα, με στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική εμπειρία. Η αλουμινένια αρχιτεκτονική συμβάλλει στη χαμηλή μάζα και την άμεση απόκριση, ενώ οι δύο συστοιχίες μπαταριών έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να διατηρείται η κατανομή βάρους 40:60 μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα.

Παράλληλα, χρησιμοποιείται τεχνολογία 800V cell-to-pack με κυψέλες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, μειώνοντας τόσο το βάρος όσο και τους χρόνους φόρτισης. Το σύστημα κίνησης αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες στον πίσω άξονα, ενσωματωμένους σε μία νέα μονάδα 3-in-1 e-axle, σε συνδυασμό με inverter τεχνολογίας SiC, εξασφαλίζοντας υψηλή ροπή, άμεση απόκριση και κορυφαίες επιδόσεις. Το πακέτο συμπληρώνουν η πλήρως αλουμινένια ανάρτηση, καθώς και νέα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης.

Γιορτή Alpine στο φετινό FOS

Η φετινή διοργάνωση του Goodwood θα αποτελέσει επίσης μια γιορτή για την ιστορία της Alpine. Στο περίπτερο της μάρκας θα εκτεθούν σημαντικά μοντέλα που αποτυπώνουν την εξέλιξη της A110, από το αγωνιστικό της παρελθόν στα Ράλλυ μέχρι τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μαζί με την A110 FUTURE θα παρουσιαστούν και δύο από τα νεότερα μοντέλα της Alpine, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της μάρκας.

Πρόκειται για την A290, το οποίο αποτελεί το πιο εμπορικό ηλεκτρικό hot hatch της εταιρείας, καθώς και τη νέα A390, το πενταθέσιο sport fastback των 470 ίππων.

Ξεχωριστή στιγμή του φεστιβάλ θα είναι το Alpine Moment, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου, όταν η παρέλαση της μάρκας («Brand Parade») θα φέρει μαζί στην ίδια διαδρομή την A110 FUTURE και τις σημαντικότερες εκδόσεις της ιστορικής A110. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με επίδειξη του μονοθεσίου E20 Formula 1.

Παρόντες και οι οδηγοί της BWT Alpine F1

Η παρουσία της Alpine στο Goodwood δεν θα περιοριστεί μόνο στα αυτοκίνητα. Το «παρών» θα δώσουν και οι οδηγοί της BWT Alpine Formula One Team, με τους Pierre Gasly και Franco Colapinto να ηγούνται μιας πενταμελούς αποστολής, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι οδηγοί της Alpine Academy και οι εφεδρικοί οδηγοί, Nina Gademan, Paul Aron και Alex Dunne.

Οι επισκέπτες θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα να δοκιμάσουν διαδραστικούς προσομοιωτές, να παρακολουθήσουν καθημερινές συζητήσεις με τους οδηγούς, να πάρουν αυτόγραφα, αλλά και να απολαύσουν μουσικά DJ sets στο περίπτερο της Alpine.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Goodwood Festival of Speed, το οποίο διοργανώνεται από το 1993, αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης παγκοσμίως, φιλοξενώντας κάθε χρόνο περισσότερα από 600 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, καθώς και μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.