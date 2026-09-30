Το ανανεωμένο BYD SEAL ήρθε στην Ελλάδα – Τιμές & εξοπλισμός

To ανανεωμένο BYD SEAL ενισχύεται σε πρακτικότητα, τεχνολογία και εμπειρία χρήσης, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν

Η BYD παρουσιάζει στην Ελλάδα το ανανεωμένο SEAL. Το αμιγώς ηλεκτρικό sport sedan ενσωματώνει στοχευμένες αναβαθμίσεις που ενισχύουν την πρακτικότητα, την τεχνολογία και την καθημερινή εμπειρία χρήσης, διατηρώντας παράλληλα τα βασικά χαρακτηριστικά που το έχουν καθιερώσει.

Το ανανεωμένο SEAL διατίθεται στην έκδοση Excellence AWD, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στις 43.990 ευρώ.

Μεγαλύτεροι χώροι και νέες τεχνολογίες

Ο χώρος αποσκευών αυξάνεται στα 485 λίτρα, ενώ ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) μεγαλώνει από 53 σε 72 λίτρα. Προστίθεται επίσης πρακτικός γάντζος συγκράτησης αποσκευών στο πορτμπαγκάζ.

Στο επίπεδο τεχνολογίας, το SEAL εξοπλίζεται πλέον με Bluetooth Key, που επιτρέπει κλείδωμα, ξεκλείδωμα και χρήση του οχήματος μέσω συμβατών έξυπνων συσκευών. Προστίθεται επίσης το Driver Fatigue Monitor (DMS), σύστημα παρακολούθησης του οδηγού που ανιχνεύει ενδείξεις κόπωσης ή απόσπασης προσοχής και ενισχύει το πακέτο ADAS.

Ανανεωμένη αισθητική, τεχνολογία & επιδόσεις

Η σχεδιαστική φιλοσοφία, Ocean Aesthetics, παραμένει, με νέες επιλογές χρωμάτων και νέο σχεδιασμό ζαντών αλουμινίου 19 ιντσών. Στη χρωματική παλέτα προστίθενται οι αποχρώσεις Ruby Red και Lavender Grey, ενώ το Space Black αντικαθίσταται από το νέο Obsidian Black. Στάνταρ είναι το μεταλλικό Indigo Grey, ενώ προαιρετικά διατίθενται Obsidian Black, Polar White, Atlantis Grey, Ruby Red και Lavender Grey. Στο εσωτερικό υπάρχει επιλογή Μαύρο ή Tahiti Blue.

Το SEAL βασίζεται στην πλατφόρμα e-Platform 3.0 με αρχιτεκτονική Cell-to-Body (CTB), όπου η Blade Battery αποτελεί δομικό στοιχείο του αμαξώματος. Η μπαταρία LFP των 82,5 kWh είναι απαλλαγμένη από κοβάλτιο. Η φόρτιση από 30% έως 80% διαρκεί 26 λεπτά σε φορτιστή DC 150 kW, ενώ πλήρης φόρτιση (0-100%) σε AC 11 kW χρειάζεται 8,6 ώρες.

Η έκδοση Excellence AWD αποδίδει 532 ίππους και επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία φτάνει τα 520 χλμ. (WLTP). Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και πέντε συνδέσμους πίσω, με αμορτισέρ μεταβλητής απόσβεσης, ενώ διαθέτει αεριζόμενους δίσκους σε όλους τους τροχούς.

Τιμή και εξοπλισμός

Το ανανεωμένο SEAL διατίθεται στην έκδοση Excellence AWD, με προτεινόμενη λιανική τιμή 51.990 ευρώ, ενώ με Electric Bonus 5.000 ευρώ και ΚΗ3 η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 43.990 ευρώ.

Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται LED φώτα εμπρός και πίσω, ζάντες 19’’ (235/45), ηλεκτρικό άνοιγμα θύρας χώρου αποσκευών, δερμάτινες επενδύσεις Nappa, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, πανοραμική ηλιοροφή, ambient φωτισμός, αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών, πίνακας οργάνων 10,25’’ και οθόνη infotainment 15,6’’ με πλοήγηση, δύο βάσεις ασύρματης φόρτισης, πανοραμική κάμερα 360°, αντλία θερμότητας, προφίλ οδήγησης Eco/Normal/Sport/Snow και head-up display.

Το SEAL συνοδεύεται από 6 χρόνια βασική εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας (ή 250.000 χλμ.).