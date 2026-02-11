Το αξιόπιστο ηλεκτρικό που έκανε 6,5 φορές τον γύρο του πλανήτη και η υγεία μπαταρίας διατηρήθηκε στo 94,5%

Έκανε με το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο πάνω από 260.000 χλμ. σε 476 μέρες χωρίς να αλλάξει ούτε τακάκια

Πολλά ακούγονται και γράφονται για τα «κύματα» νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ξεπροβάλλουν από την Κίνα και μοιάζουν έτοιμα να καταλάβουν τον κόσμο. Εταιρείες-κολοσσοί που μέχρι πριν μερικά χρόνια ένιωθαν μοναξιά στην κορυφή βρίσκονται να ψάχνουν τρόπους να παραμείνουν ανταγωνιστικές μπροστά στην κινέζικη απειλή, με την ασιατική χώρα να είναι πια ένας από τους δυνατότερους «παίχτες» στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που ακόμα αμφισβητούν την αξιοπιστία των κινέζικων αυτοκινήτων, αλλά και το πόσο γρήγορα θα αναγκαστούν να τα… πετάξουν.

Μια σκληρή δοκιμασία

Ένας κινέζος ιδιοκτήτης ηλεκτρικού αυτοκινήτου αποφάσισε να δοκιμάσει το όχημά του, οδηγώντας το περισσότερο απ’ όσο οδηγούνε μερικοί… οδηγοί ταξί, για να δει πόσο θα αντέξει η μπαταρία του. Το αυτοκίνητο είναι ένα Xiaomi SU7 Pro, μια έκδοση που κοστίζει 245.900 γουάν (περίπου 30.000 ευρώ) στην Κίνα.

Το SU7 είναι ένα κινέζικο ηλεκτρικό σεντάν που στην έκδοση Pro τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 299 ίππων και 400 Nm ροπής. Σύμφωνα με τη Xiaomi, η μπαταρία των 94,3 kWh προσφέρει αυτονομία 830 χλμ. στον κύκλο CLTC. Πρόκειται για ένα μοντέλο που κατάφερε να «εκθρονίσει» το Tesla Model Y με 258.164 πωλήσεις στην Κίνα πέρσι, ένα κατόρθωμα που δεν χωρά ιδιαίτερες αναλύσεις.

Ο ιδιοκτήτης του, Mr. Feng, το οδήγησε για συνολικά 265.757 χλμ. σε ένα διάστημα 16 μηνών (476 ημερών), δηλαδή περίπου 600 χλμ. την ημέρα, καταναλώνοντας συνολικά 47.800 kWh και φορτίζοντάς το πλήρως περίπου 500 φορές.

Τα αποτελέσματα σοκάρουν

Κι ενώ κάποιος θα περίμενε πως το κινέζικο ηλεκτρικό σεντάν της Xiaomi θα έφτανε στον τερματισμό αυτής της δοκιμασίας με το ζόρι, στην πραγματικότητα η μπαταρία βρισκόταν στο 94,5% της αρχικής της χωρητικότητας, δηλαδή έχασε μόλις 5,5%. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανότατα σόκαρε και τον ίδιο τον Feng, ο οποίος λέει πως το αυτοκίνητο δεν έχει αλλάξει ούτε τακάκια φρένων – μια απόδειξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος αναγεννητικής πέδησης.

Όσον αφορά στο πόσα έξοδα γλίτωσε, ο Feng λέει πως τα 265.757 χλμ. θα του είχαν κοστίσει περίπου 100.000 γουάν (περίπου 12.000 ευρώ) παραπάνω αν αντί για το Xiaomi SU7 οδηγούσε ένα θερμικό αυτοκίνητο.

O Feng ανέβασε βίντεο με τα αποτελέσματα και έγινε γρήγορα viral στην Κίνα, αναγκάζοντας και τον ίδιο τον CEO της Xiaomi, Lei Jun, να το αναδημοσιεύσει. Ο ιδιοκτήτης του SU7 λέει πως θα συνεχίσει να οδηγεί το ηλεκτρικό σεντάν με στόχο να φτάσει πρώτος τα 600.000 χλμ.

Τι κρατάμε:

Xiaomi SU7 κάνει 265.757 χλμ. σε 16 μήνες και το βίντεο γίνεται viral στην Κίνα

Μέσος όρος 600 χλμ. την ημέρα και περίπου 500 φορτίσεις

Η μπαταρία παραμένει στο 94,5% της αρχικής μέγιστης χωρητικότητας

Ο ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να το οδηγεί και θέλει να γίνει ο πρώτος που κάνει με αυτό 600.000 χλμ.

Πηγή: CarNewsChina.com