Το best-seller στην Κορέα αυτή τη στιγμή είναι αμερικάνικο μοντέλο – Στην Ελλάδα είναι το No1 στα ηλεκτρικά

Το Model Y έγινε τον Ιούλιο το Νο1 σε πωλήσεις αυτοκίνητο στη Νότια Κορέα, ξεπερνώντας τη Hyundai Grandeur, ενώ η Tesla συνολικά, κατέκτησε το ένα τρίτο της αγοράς εισαγόμενων αυτοκινήτων

Η Νότια Κορέα θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες αγορές για έναν ξένο κατασκευαστή αυτοκινήτων. Η Hyundai και η Kia κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες, ενώ οι εισαγόμενες μάρκες αποτελούν παραδοσιακά μια μικρότερη, περισσότερο premium κατηγορία της αγοράς.

Το Tesla Model Y, όμως, φαίνεται πως έχει βρει τον τρόπο να ανατρέψει αυτή την ισορροπία. Τον Ιούλιο του 2026, το Model Y έγινε το αυτοκίνητο με τις περισσότερες ταξινομήσεις σε ολόκληρη τη Νότια Κορέα, ανεξάρτητα από μάρκα ή τύπο κινητήρα. Συγκεκριμένα, ταξινομήθηκαν 8.705 Model Y, έναντι 8.532 Hyundai Grandeur. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Kia Seltos με 7.247 μονάδες.

Η διαφορά με τη Grandeur ήταν μικρή, μόλις 173 αυτοκίνητα, όμως η σημασία της είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτόν τον αριθμό. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα εισαγόμενο μοντέλο καταφέρνει να βρεθεί στην κορυφή της συνολικής αγοράς της Νότιας Κορέας.

Η Tesla δεν κερδίζει μόνο με το Model Y

Η επιτυχία του Model Y δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, καθότι ολόκληρη η Tesla καταγράφει μια εντυπωσιακή πορεία στην κορεατική αγορά μέσα στο 2026.

Τον Ιούλιο, η αμερικανική εταιρεία ταξινόμησε 10.237 αυτοκίνητα, παραμένοντας για έκτο συνεχόμενο μήνα η δημοφιλέστερη εισαγόμενη μάρκα στη χώρα. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο 33,1% όλων των εισαγόμενων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα.

Για σύγκριση, η BMW βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 6.533 αυτοκίνητα και η Mercedes-Benz στην τρίτη με 3.959, με την BYD να ακολουθεί, με 2.846 μονάδες. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Tesla ξεπέρασε τις 10.000 ταξινομήσεις τον μήνα για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο έχει φτάσει τις 66.376 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 149,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το Model Y αποτελεί φυσικά τον βασικό πρωταγωνιστή. Από τις συνολικές πωλήσεις Tesla στο επτάμηνο, 52.064 αφορούν το Model Y, ενώ το Model 3 έχει φτάσει τις 10.392 μονάδες.

Γιατί οι Κορεάτες αγοράζουν τόσο πολύ Model Y;

Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιτυχία της Tesla στη Νότια Κορέα δεν βασίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι πρόκειται για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η αγορά της χώρας έχει εξελιχθεί σημαντικά και τα ηλεκτρικά μοντέλα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο.

Ήδη από τον Ιούνιο, σχεδόν 6 στα 10 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνταν στη χώρα ανήκαν στην ευρύτερη κατηγορία των «eco-friendly» οχημάτων, δηλαδή ηλεκτρικά, υβριδικά και plug-in hybrid. Οι αμιγώς ηλεκτρικές ταξινομήσεις μάλιστα αυξήθηκαν κατά 92,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 39.031 μονάδες.

Το Model Y φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου συναντώνται η ηλεκτροκίνηση και η πρακτικότητα. Πρόκειται για ένα SUV με σχετικά μεγάλο εσωτερικό, τεχνολογία που έχει ήδη γίνει αναγνωρίσιμη στο κοινό και πρόσβαση στο δίκτυο Supercharger.

Ταυτόχρονα, η Tesla δεν αντιμετωπίζει στη Νότια Κορέα την ίδια πίεση από τους κινεζικούς κατασκευαστές που συναντά στην Ευρώπη. Η BYD, για παράδειγμα, σημείωσε 2.846 ταξινομήσεις τον Ιούλιο, αριθμός σημαντικός αλλά ακόμη πολύ μακριά από τις 10.237 της Tesla.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη: η Tesla έχει πάψει να θεωρείται απλώς μια premium εισαγόμενη μάρκα. Η επιτυχία του Model Y δείχνει ότι ένα ηλεκτρικό SUV μπορεί να ανταγωνιστεί πλέον απευθείας τα δημοφιλή Hyundai και Kia της εγχώριας αγοράς.

Το Model Y είχε ήδη δείξει τις προθέσεις του

Η πρωτιά του Ιουλίου δεν ήρθε από το πουθενά. Τον Μάιο το Model Y είχε ήδη γράψει ιστορία, καθώς με 8.762 ταξινομήσεις έγινε το πρώτο εισαγόμενο μοντέλο που ξεπέρασε όλα τα εγχώρια αυτοκίνητα σε μηνιαίες πωλήσεις στη Νότια Κορέα. Τότε είχε αφήσει πίσω του το Kia Sorento και τo Hyundai Grandeur.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν εξετάσουμε τις πωλήσεις του ίδιου του Model Y. Από τις 8.705 μονάδες του Ιουλίου, οι 6.612 ήταν Model Y Premium, ενώ άλλες 2.092 αφορούσαν την έκδοση Premium Long Range.

Η Tesla, λοιπόν, δεν φαίνεται να κερδίζει απλώς μέσω μιας επιθετικής τιμής ή μιας περιορισμένης προσφοράς. Το Model Y έχει καταφέρει να γίνει μαζική επιλογή σε μία από τις πιο προστατευμένες και απαιτητικές αγορές αυτοκινήτου στον κόσμο.

Και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας. Η Νότια Κορέα είναι η χώρα της Hyundai και της Kia. Παρ’ όλα αυτά, ένα Tesla κατασκευασμένο για την τοπική αγορά κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή.

Για την Tesla, η επίδοση αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία. Για τους Hyundai και Kia, όμως, αποτελεί και μια προειδοποίηση: η ηλεκτροκίνηση αλλάζει πλέον όχι μόνο το είδος των αυτοκινήτων που αγοράζουν οι καταναλωτές, αλλά και το ποιος μπορεί να κερδίσει την ίδια τους την εγχώρια αγορά.

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