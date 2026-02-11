To best-seller SUV της BYD αναβαθμίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία και περισσότερη ισχύ

Η επιθετική επέκταση της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά δεν βασίστηκε μόνο στην τιμή ή στην παραγωγική της δυναμική. Βασίστηκε κυρίως σε προϊόντα που κατάφεραν να «κουμπώσουν» άμεσα με τις ανάγκες του κοινού.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το BYD Atto 3, το ηλεκτρικό οικογενειακό SUV που ουσιαστικά αποτέλεσε τον βασικό πρεσβευτή της μάρκας εκτός Κίνας. Σε πολλές αγορές, το BYD Atto 3 εξελίχθηκε γρήγορα σε best-seller, όχι γιατί εντυπωσίασε με υπερβολές, αλλά γιατί παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πακέτο: σωστή αυτονομία, γεμάτο εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία και ανταγωνιστική τοποθέτηση. Τώρα, το μοντέλο περνά στη φάση της ουσιαστικής αναβάθμισης, υιοθετώντας τεχνικές βελτιώσεις που επηρεάζουν την ενεργειακή του απόδοση, τις επιδόσεις αλλά και τη συνολική του αρχιτεκτονική.

Η σημαντικότερη αλλαγή στο αναβαθμισμένο BYD Atto 3 -που προσθέτει στο όνομά του τη λέξη- Evo αφορά τη νέα μπαταρία αυξημένης χωρητικότητας. Η ενεργειακή δεξαμενή μεγαλώνει αισθητά, βελτιώνοντας άμεσα την αυτονομία που πλεον φτάνει τα 510 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και –κυρίως– την καθημερινή πρακτικότητα. Σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, η διαφορά μεταφράζεται σε λιγότερες στάσεις φόρτισης μέσα στην εβδομάδα και μεγαλύτερη ευκολία σε μικτές διαδρομές πόλης και περιφέρειας. Το BYD Atto 3 Evo γίνεται έτσι πιο φιλικό στη συμβίωση, ειδικά για οικογενειακή χρήση όπου το πρόγραμμα μετακινήσεων είναι πιο απαιτητικό. Η νέα μπαταρία δεν διαφοροποιείται μόνο σε χωρητικότητα αλλά και σε τεχνολογία διαχείρισης. Η θερμική σταθερότητα είναι βελτιωμένη, επιτρέποντας στο σύστημα να διατηρεί υψηλή απόδοση ακόμη και σε έντονη καταπόνηση ή ακραίες θερμοκρασίες.

Το αναβαθμισμένο BYD Atto 3 Evo δεν περιορίζεται στην αυτονομία. Αποκτά και ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα που πλέον αποδίδει 313 ίππους στην εισαγωγική έκδοση, προσφέροντας πιο άμεση επιτάχυνση και αισθητά καλύτερες ρεπρίζ. Η αύξηση της ισχύος γίνεται αντιληπτή από τα πρώτα μέτρα. Το μοντέλο δείχνει πιο πρόθυμο στο γκάζι, με πιο γεμάτη παροχή δύναμης και μεγαλύτερη ελαστικότητα σε προσπεράσεις. Χωρίς να χάνει τον πολιτισμένο χαρακτήρα λειτουργίας που το χαρακτηρίζει, το BYD Atto 3 Evo αποκτά πιο ζωντανή οδηγική αίσθηση. Στην κορυφή της γκάμας, προστίθεται και νέα τετρακίνητη έκδοση διπλού ηλεκτροκινητήρα με 443 ίππους, η οποία ανεβάζει θεαματικά το επίπεδο απόδοσης, τοποθετώντας το μοντέλο σε άλλη διάσταση επιδόσεων σε σχέση με το παρελθόν του.

Μία από τις πιο κομβικές μηχανολογικές αλλαγές αφορά τη μετάβαση από εμπροσθοκίνητη σε πισωκίνητη διάταξη για τις βασικές εκδόσεις του BYD Atto 3 Evo. Η μεταφορά του ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα βελτιώνει την κατανομή βάρους και την πρόσφυση κατά την επιτάχυνση. Το αποτέλεσμα είναι πιο ισορροπημένη συμπεριφορά, καλύτερη σταθερότητα σε γρήγορο ρυθμό και συνολικά πιο ώριμη οδηγική αίσθηση. Δεν αλλάζει τον χαρακτήρα του μοντέλου, αλλά τον εξελίσσει, προσθέτοντας refinement εκεί που έχει πραγματική αξία.

Το τεχνολογικό άλμα συνεχίζεται με τη μετάβαση του BYD Atto 3 Evo σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V. Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες φόρτισης, μειώνοντας τον χρόνο παραμονής σε ταχυφορτιστή. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει πιο σύντομες στάσεις σε ταξίδια και καλύτερη εκμετάλλευση υποδομών υψηλής ισχύος. Παράλληλα, η υψηλότερη τάση συμβάλλει σε μικρότερες ενεργειακές απώλειες και καλύτερη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος.

Η νέα διάταξη κίνησης συνοδεύεται και από μηχανολογικές βελτιώσεις στο σασί. Το Atto 3 Evo αποκτά αναβαθμισμένη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, η οποία βελτιώνει την ποιότητα κύλισης και τον έλεγχο του αμαξώματος. Σε δρόμο με αλλεπάλληλες ανωμαλίες, το μοντέλο εμφανίζεται πιο σταθερό, με καλύτερη απορρόφηση και πιο «δεμένο» πάτημα. Η αναβάθμιση λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νέα κατανομή βάρους, ενισχύοντας τη συνολική οδηγική ισορροπία.

Οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική έφεραν και πρακτικά οφέλη. Ο χώρος αποσκευών αυξήθηκε, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία για οικογενειακή χρήση. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και εμπρός αποθηκευτικός χώρος κάτω από το καπό, ιδανικός για καλώδια φόρτισης ή μικροαντικείμενα. Λεπτομέρειες που στην καθημερινότητα κάνουν τη διαφορά. Στο εσωτερικό, οι αλλαγές εστιάζουν κυρίως στη λειτουργικότητα. Ο επιλογέας μετάδοσης μεταφέρθηκε στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα. Το infotainment και το ψηφιακό περιβάλλον διατηρούν τη γνώριμη λογική, αλλά με αναβαθμισμένο λογισμικό και ταχύτερη απόκριση, βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Τι κρατάμε