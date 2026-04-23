quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Το BYD Sealion 05 DM-i υπόσχεται 2.105 km αυτονομίας – Το κορυφαίο plug-in hybrid;

ΠΕΜΠΤΗ | 23.04.2026
Autotypos Team
to-byd-sealion-05-dm-i-yposchetai-2-105-km-aftonomias-to-koryfaio-plug-in-hybrid-800711

Το νέο BYD Sealion 05 έκανε το ντεμπούτο του στην κινεζική αγορά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η plug-in υβριδική έκδοση DM-i

Το υβριδικό BYD Sealion 05 DM-i προσφέρει έως και 305 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας, με τη συνδυαστική αυτονομία να φτάνει τα 2.105 χιλιόμετρα στον κύκλο CLTC, χάρη και στο ρεζερβουάρ των 65 λίτρων.

Παράλληλα, το Sealion 05 DM-i ξεκινά από τα 97.900 γουάν (περίπου 13.200 ευρώ), τοποθετώντας το σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση.

Plug-in και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις

Το μοντέλο διατίθεται τόσο ως plug-in υβριδικό όσο και ως αμιγώς ηλεκτρικό, με κοινή σχεδιαστική φιλοσοφία. Ξεχωρίζουν το κλειστό εμπρός μέρος, τα λεπτά φωτιστικά σώματα, οι ημίκρυφες χειρολαβές και οι μαύρες κολόνες. Οι διαστάσεις του φτάνουν τα 4.620 χλστ. μήκος, 1.860 χλστ. πλάτος και 1.630 χλστ. ύψος, καθιστώντας το κατά 165 χιλιοστά μακρύτερο από το BYD Atto 3.

Στον τομέα της τεχνολογίας, και οι δύο εκδόσεις εξοπλίζονται στάνταρ με το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης DiPilot 100 («God’s Eye C»). Προαιρετικά, διατίθεται και το πιο προηγμένο DiPilot 300 («God’s Eye B») με LiDAR, το οποίο υποστηρίζει λειτουργία Navigate On Autopilot (NOA) τόσο σε αστικές διαδρομές όσο και σε αυτοκινητοδρόμους. Παράλληλα, το μοντέλο χρησιμοποιεί την ανάρτηση DiSus-C με συνεχώς μεταβαλλόμενη απόσβεση.

 

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πλήρως ψηφιακή. Βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει οθόνη αφής 12,8 ιντσών, ενώ στις πιο πλούσιες εκδόσεις υπάρχει και μεγαλύτερη, 15,6 ιντσών. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων είναι τοποθετημένος πίσω από το τιμόνι. Αυτό αφήνει χώρο στην κεντρική κονσόλα για φυσικά κουμπιά, ποτηροθήκες, αλλά και ένα ενσωματωμένο ψυγείο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σε επίπεδο πρακτικότητας, η plug-in υβριδική έκδοση προσφέρει χώρο αποσκευών 650 λίτρων, ενώ η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει 600 λίτρα πίσω και επιπλέον 110 λίτρα αποθηκευτικού χώρου μπροστά (frunk).

Συνδυαστική αυτονομία 2.105 χλμ.

Η έκδοση BYD Sealion 05 DM-i χρησιμοποιεί την πέμπτη γενιά της υβριδικής τεχνολογίας DM της BYD. Συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων απόδοσης 99 ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 161 ίππων και διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 26,6 kWh και 34,3 kWh, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία από 220 έως 305 χιλιόμετρα στον κύκλο CLTC.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ηλεκτρική αυτονομία επαρκεί για διαδρομές όπως από τη Σαγκάη στo Suzhou, ενώ η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 3,1 λίτρα/100 χλμ. Η συνδυαστική αυτονομία φτάνει τα 2.105 χιλιόμετρα (CLTC), χάρη και στο ρεζερβουάρ των 65 λίτρων.

Το μοντέλο διατίθεται σε πέντε εκδόσεις εξοπλισμού, με τιμές που ξεκινούν από 97.900 και φτάνουν έως 127.900 γουάν (13.200 έως 17.300 ευρώ), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τους αγοραστές στην κινεζική αγορά.

Αναλυτικά οι εκδόσεις:

  • BYD Sealion 05 DM-i 220 Starter – 97,900 γουάν (περίπου 13.200 €)
  • BYD Sealion 05 DM-i 220 Navigator – 107,900 γουάν (περίπου 14.600 €)
  • BYD Sealion 05 DM-i 220 Smart Navigator – 117,900 γουάν (περίπου 16.000 €)
  • BYD Sealion 05 DM-i 305 Navigator – 117,900 γουάν (περίπου 16.000 €)
  • BYD Sealion 05 DM-i 305 Smart Navigator – 127,900 γουάν (περίπου 17.300 €)

Tι κρατάμε:

  • Το νέο BYD Sealion 05 έκανε το ντεμπούτο του στην κινεζική αγορά, σε ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η plug-in υβριδική έκδοση DM-i, με συνδυαστική αυτονομία 2.105 χλμ.
  • Και οι δύο εκδόσεις εξοπλίζονται στάνταρ με το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης DiPilot 100
  • Το Sealion 05 DM-i συνδυάζει ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων και 99 ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 161 ίππων

Πηγή: CarNewsChina.com

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BYD#BYD ATTO 3#BYD SEALION 5 DM-i#Κίνα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις