Το έξυπνο και πρακτικό ηλεκτρικό Ford σχεδιασμένο για τις ανάγκες μικρών επιχειρήσεων

Η Ford φέρνει στην Ελλάδα μια νέα έξυπνη και πρακτική ηλεκτρική πρόταση ιδανική για σύγχρονους επαγγελματίες

Η νέα ηλεκτρική πρόταση της Ford είναι «κομμένη και ραμμένη» για επαγγελματίες που χρειάζονται ένα ευέλικτο όχημα πόλης με χαμηλό κόστος χρήσης και μηδενικές εκπομπές. Πρόκειται για ένα συμπαγές ηλεκτρικό επαγγελματικό μοντέλο που απευθύνεται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο λόγος για το νέο Puma Gen-E Van, ένα αμιγώς ηλεκτρικό «εργαλείο» δουλειάς που συνδυάζει την ευελιξία και την άνεση ενός επιβατικού ηλεκτρικού με την εξυπηρέτηση των σύγχρονων μεταφορικών αναγκών μιας μικρής επιχείρησης.

Έξυπνο και πρακτικό

Το μοντέλο βασίζεται στο επιβατικό ηλεκτρικό crossover Ford Puma Gen‑E και προκύπτει από μετασκευή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Στην αγορά ταξινομείται ως ελαφρύ φορτηγό κατηγορίας N1, διατηρώντας τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό, ενώ η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος φόρτωσης.

Ο χώρος αυτός έχει μήκος 1.300 mm, πλάτος 950 mm και ύψος 820 mm, με συνολικό όγκο 1 m³. Διαθέτει μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας, ενώ οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από το πίσω μέρος. Το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 kg ή 415 kg με τον οδηγό, καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς ενός επαγγελματία.

Παράλληλα, διατηρούνται και οι πρακτικές λύσεις αποθήκευσης του επιβατικού μοντέλου. Ανάμεσά τους βρίσκεται το GigaBox χωρητικότητας 145 λίτρων κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, όπου μπορούν να τοποθετηθούν αντικείμενα βάρους έως 100 kg. Υπάρχει επίσης και ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος frunk χωρητικότητας 43 λίτρων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλώδια φόρτισης ή άλλα αντικείμενα.

Ηλεκτρική κίνηση με μεγάλη αυτονομία

Το Ford Puma Gen‑E Van κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός ηλεκτροκινητήρα ισχύος 168 ίππων και 290 Nm ροπής και τροφοδοτείται από μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 43 kWh. Επειδή το μικτό βάρος και το εξωτερικό του οχήματος παραμένουν ίδια με αυτά του επιβατικού Puma Gen-E, η κατανάλωση και η αυτονομία παραμένουν επίσης στο ίδιο επίπεδο.

Με μία πλήρη φόρτιση, η αυτονομία φτάνει έως 523 km στην πόλη και 376 km σε μικτό κύκλο, με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 km. Σε ταχυφορτιστή, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 80% σε περίπου 23 λεπτά, ενώ ο ρυθμός φόρτισης αντιστοιχεί σε 121-135 km αυτονομίας μέσα σε 10 λεπτά.

Εξοπλισμός και τεχνολογία

Στην ελληνική αγορά το μοντέλο διατίθεται στην έκδοση Style με πλούσιο βασικό εξοπλισμό και αρχική τιμή 26.906 ευρώ. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών και το σύστημα πολυμέσων Ford SYNC 4 με 5G modem. Υποστηρίζει επίσης ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη αυτόματος κλιματισμός, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και μια σειρά από συστήματα υποβοήθησης οδηγού όπως Pre-Collision Assist με αυτόματο φρενάρισμα, Lane Keeping Aid, Cruise Control, Traffic Sign Recognition και κάμερα οπισθοπορείας. Ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Normal, Eco, Sport και Slippery), ενώ υπάρχει και δυνατότητα οδήγησης one-pedal, ιδιαίτερα χρήσιμη στις μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Τέλος, η μπαταρία ιόντων λιθίου και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km (όποιο συμβεί πρώτο), ενώ για τα υπόλοιπα μέρη του οχήματος παρέχεται εγγύηση 2 ετών.

