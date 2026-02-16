Το φορτηγό της Tesla φορτίζει 10 φορές πιο γρήγορα από το μέσο όρο των συμβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η μπαταρία του απορροφά ηλεκτρική ενέργεια με ταχύτητα αρκετή για να φορτίσει πλήρως έξι Tesla Model 3 σε μόλις 30 λεπτά

Το είδαμε για πρώτη φορά πριν περίπου μια δεκαετία και σήμερα η παραγωγή του είναι ακόμα περιορισμένη, με λίγα κομμάτια να έχουν φτάσει σε επιλεγμένους πελάτες: ο λόγος για το Semi, το φορτηγό με το οποίο η Tesla θέλει να φέρει τα πάνω κάτω στον κλάδο.

Το Tesla Semi βρίσκεται λίγα στάδια πριν τη μαζική παραγωγή και η εταιρεία αποκάλυψε τις πρώτες τελικές προδιαγραφές του, με ένα στοιχείο να ξεχωρίζει.

Νέα έννοια στον όρο «Γρήγορη Φόρτιση»

Το νέο Tesla Semi θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: Standard και Long Range, με το πρώτο να είναι καλό για 500 χλμ. αυτονομίας και το δεύτερο για 800 χλμ. – και τα δύο όντας πλήρως φορτωμένα με φορτίο βάρους 37 τόνων. Ενώ η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμα το ακριβές μέγεθος των μπαταριών, αυτές σίγουρα είναι τεραστίων διαστάσεων, με αναφορές για απόδοση περίπου 1,7 κιλοβατώρες ανά μίλι.

Με απλά μαθηματικά, αυτό σημαίνει πως το Semi Standard Range θα διαθέτει μπαταρία περίπου 550 kWh, ενώ η έκδοση Long Range θα διαθέτει μπαταρία 875 kWh! Και οι δύο εκδόσεις θα υποστηρίζουν φόρτιση σε σύστημα Megawatt της Tesla, με το Long Range να μπορεί να δεχτεί μέχρι και 1,2 Megawatts. Και τα δύο φορτηγά θα μπορούν να φορτίσουν έως και το 60% της χωρητικότητάς τους σε μόλις 30 λεπτά.

Tesla Semi Standard Range Long Range Αυτονομία 500 χλμ. 800 χλμ. Βάρος >9 τόνους 10,4 τόνους Ηλεκτροκινητήρες 3 3 Απόδοση 800 kW 800 kW Φόρτιση Megawall (MCS 3.2) Megawall (MCS 3.2); μέχρι 1.2 MW Χρόνος φόρτισης 60% 30 λεπτά 30 λεπτά Ηλεκτρικός Δυναμολήπτης Μέχρι 25 kW Μέχρι 25 kW

Τα επίσημα νούμερα έχουν διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με τους αρχικούς ισχυρισμούς της Tesla, ξεπερνώντας τους στην πραγματικότητα όσον αφορά την έκδοση Standard Range. Αυτό που δεν είναι ακόμα σαφές είναι το αν η εταιρεία θα κρατήσει την υπόσχεση για τιμές 150.000 και 180.000 δολαρίων (περίπου 126.500 και 152.000 ευρώ).

Ωστόσο, η Tesla φαίνεται πως κράτησε την υπόσχεσή της να παραδώσει ένα φορτηγό που δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από τα παραδοσιακά θερμικά Semis που κυκλοφορούν στους δρόμους, ενώ παράλληλα θα έχει ένα σαφώς χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

