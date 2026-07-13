Το φθηνότερο ηλεκτρικό C-SUV με πάνω από 500 km αυτονομία στην Ελλάδα, τώρα με ακόμα χαμηλότερη τιμή

Ισχύς 204 ίππων και ηλεκτρική αυτονομία έως 510 χλμ. για το ηλεκτρικό C-SUV που πλέον ξεκινά από 26.900 ευρώ στην ελληνική αγορά

Νέα καλοκαιρινή προσφορά για το αμιγώς ηλεκτρικό AION V ανακοίνωσε η GAC, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης της έκδοσης Premium με τελική τιμή από 26.900 ευρώ. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV με μεγάλη αυτονομία, πλούσιο εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Το AION V συνδυάζει ηλεκτρική αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ισχύ 204 ίππων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις απαιτήσεις μεγαλύτερων ταξιδιών.

Έως 510 χιλιόμετρα αυτονομίας

Το ηλεκτρικό SUV της GAC AION εξοπλίζεται με μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 75,26 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP και έως 708 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο WLTP.

Στον τομέα της φόρτισης, υποστηρίζει ισχύ έως 180 kW DC, επιτρέποντας την αναπλήρωση της ενέργειας από 30% έως 80% σε περίπου 18 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναμονής, διευκολύνοντας τόσο την καθημερινή χρήση όσο και τα ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και τεχνολογίας

Η καμπίνα του AION V έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση οδηγού και επιβατών, ενώ η έκδοση Premium διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

Πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα

Κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών

Ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto

Κάμερα 360° με λειτουργία Transparent Ground View

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών

Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 427 λίτρων, τα ανακλινόμενα πίσω καθίσματα και οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης ενισχύουν την πρακτικότητα του μοντέλου, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και μιας οικογένειας.

Πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια, καθώς το AION V απέσπασε την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP 2025. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επτά αερόσακους, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), στο οποίο περιλαμβάνονται:

Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης

Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας

Ανίχνευση Τυφλού Σημείου

Επιπλέον, το μοντέλο συνοδεύεται από 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. εγγύηση για το αυτοκίνητο και 8 χρόνια ή 200.000 χλμ. για την μπαταρία.

Με τη νέα καλοκαιρινή προσφορά, η GAC AION δίνει τη δυνατότητα σε όσους εξετάζουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση να αποκτήσουν ένα ευρύχωρο, ασφαλές και τεχνολογικά προηγμένο ηλεκτρικό SUV με άμεση διαθεσιμότητα και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Η συγκεκριμένη καλοκαιρινή προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι η ταξινόμηση θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης παράδοσης στους ενδιαφερόμενους.