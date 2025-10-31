Το φθηνότερο ηλεκτρικό της Citroën τώρα σε έκδοση Dark Side – Τιμή κάτω από 9.000 ευρώ

Νέα «σκοτεινή» έκδοση με μαύρη ματ απόχρωση και λανσάρισμα τη νύχτα του Halloween

Η Citroën παρουσιάζει μια απρόσμενη πλευρά του πιο ανατρεπτικού της μοντέλου. Το Ami Dark Side είναι η πρώτη έκδοση του μικρού ηλεκτρικού οχήματος που ντύνεται ολόκληρο στα μαύρα, με αποκλειστική ματ απόχρωση Black Night και λευκές γραφικές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι ένα Ami που ανιχνεύει νέες πτυχές της προσωπικότητα του, παραμένοντας όμως πιστό στο χαρούμενο και φιλικό του πνεύμα.

Η νέα έκδοση διατίθεται από τη νύχτα του Halloween (31 Οκτωβρίου 2025) σε τιμή 8.890 ευρώ (με ΦΠΑ), με τις παραδόσεις να ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2026.

Από «παιδί των καρτούν» σε σκοτεινό αστικό σύμβολο

Εδώ και πέντε χρόνια, το Citroën Ami επαναπροσδιορίζει τα όρια της μικροκινητικότητας. Με σχεδίαση που θυμίζει περισσότερο animation παρά αυτοκίνητο, έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Το Ami Dark Side φέρνει τώρα μια εντελώς νέα διάσταση: μαύρο ματ χρώμα, λευκές λεπτομέρειες και μια ξεωριστή αύρα που μπορεί να αποπνέει είτε επαναστατικότητα είτε κομψότητα, όπως ένα «μικρό μαύρο φόρεμα» σε τέσσερις τροχούς.

Παραμένει 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση, προσιτό και ασφαλές. Με τελική ταχύτητα 45 km/h και αυτονομία 75 km, συνεχίζει να είναι το πιο προσιτό μέσο ατομικής ηλεκτρικής μετακίνησης. Ήδη έχουν πωληθεί περισσότερες από 85.000 μονάδες από το 2020.

Εξωτερική σχεδίαση: η σκοτεινή πλευρά του Watt

Η έκδοση Dark Side διατηρεί τις πρόσφατες σχεδιαστικές αλλαγές του Ami, αλλά με μοναδικά στοιχεία που αλλάζουν εντελώς την αύρα του:

Black Night ματ απόχρωση, αποκλειστική για το μοντέλο, που προσδίδει ένταση και μυστήριο .

Λευκές λεπτομέρειες (αυτοκόλλητα, λογότυπα, τάσια) που δημιουργούν δυναμική αντίθεση .

Νέα πρόσοψη με «βλέμμα» πιο ώριμο και εκφραστικό, χάρη στα φώτα που ενώνονται με μια ανάγλυφη κάψουλα σε σχήμα χαμόγελου, με λευκό περίγραμμα και ματ μαύρο φινίρισμα.

Τάσια τύπου Icy Pack με μοτίβο λευκών κύβων, και αυτοκόλλητα σε μαύρο-λευκό στα πίσω φτερά και στις πόρτες.

Πίσω αεροτομή που τονίζει τη σπορ διάθεση της έκδοσης.

Εσωτερικό: διακριτική κομψότητα

Στο εσωτερικό, το Color Pack Dark Side περιλαμβάνει:

Τρία γκρι αποθηκευτικά κουτιά στο ταμπλό,

Γάντζο για τσάντα μπροστά από τον συνοδηγό,

Ραφές στα πατάκια, που δίνουν φωτεινές πινελιές στο κατά τα άλλα σκοτεινό περιβάλλον.

Η συνδεσιμότητα αποτελεί φυσικά προτεραιότητα για το Ami :Το My Ami Play μετατρέπει το smartphone σε οθόνη infotainment, ελεγχόμενη από το τιμόνι μέσω του κουμπιού Citroën Switch για ραδιόφωνο, πλοήγηση και μουσική. Το My Citroën app επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο φόρτισης, αυτονομίας και χιλιομέτρων.

Προσιτή τιμή, ευρωπαϊκή διαθεσιμότητα

Η Citroën παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της «mobility for all». Το Ami Dark Side προσφέρεται στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη με τιμή 8.890 ευρώ.

Επιπλέον, η ειδική έκδοση είναι διαθέσιμη και για τις εκδόσεις My Ami Cargo (επαγγελματική) και My Ami for All, για όσους θέλουν χρηστικότητα μαζί με στυλ.

Τι κρατάμε

Νέα ειδική έκδοση Dark Side : πρώτη φορά μαύρο ματ χρώμα στο Ami.

Αντίθεση μαύρου-λευκού που αλλάζει πλήρως την προσωπικότητα του μοντέλου.

Εσωτερικό με γκρι πινελιές και συνδεσιμότητα μέσω My Ami Play.

Προσιτή τιμή: 8.890 ευρώ με παραδόσεις από Ιανουάριο 2026.

Διαθέσιμη και στις επαγγελματικές εκδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της Citroën για προσιτή ηλεκτρική κινητικότητα για όλους.

