To γλωσσάρι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: Μάθε τους όρους της νέας εποχής!

Τι σημαίνει kWh; Γιατί μιλάμε για AC και DC φόρτιση; Πως δουλεύουν οι ηλεκτροκινητήρες; Ποιες είναι οι «ηλεκτρικές» αντιστοιχίες σε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήρθαν για να μείνουν. Ανεξαρτήτως αν συντάσσεστε με αυτή την άποψη ή αν μετέχετε σε αυτή τη… τάση (pun intended), η πραγματικότητα είναι ότι τα ηλεκτρικά αποτελούν πλέον μέρος της αγοράς, αναπόφευκτα λοιπόν γίνονται συγκρίσεις με τα θερμικά και επίσης αρκετός κόσμος τα «ψάχνει», είτε από απλό ενδιαφέρον για την εξέλιξη τους, είτε προγραμματίζοντας μια μελλοντική αγορά. Μαζί τους όμως έφεραν καινούριους όρους που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ακούγονταν καν στον κόσμο της αυτοκίνησης.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να μην έχετε «κενά» και απορίες, φτιάξαμε ένα πλήρες γλωσσάρι ηλεκτροκίνησης, γραμμένο απλά και κατανοητά, με παραδείγματα από την καθημερινότητα.

Οι Κατηγορίες των Ηλεκτρικών Οχημάτων

EV (Electric Vehicle) → γενικός όρος για όλα τα ηλεκτρικά οχήματα

BEV (Battery Electric Vehicle) → αμιγώς ηλεκτρικό όχημα το οποίο κινείται μόνο με ενέργεια από μπαταρία

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) → υβριδικό που φορτίζει από πρίζα και φέρει επίσης θερμικό κινητήρα.

HEV (Hybrid Electric Vehicle) → υβριδικό που δεν φορτίζει από πρίζα, με την μπαταρία του να πληρώνεται αυτόματα

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) → ηλεκτρικό που δεν χρειάζεται φόρτιση και χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας, μέσω ηλεκτροχημικής αντίδρασης που πραγματοποιείται στις λεγόμενες «κυψέλες καυσίμου»

Ρεύμα και Μονάδες: Η Γλώσσα της Ενέργειας

Σκεφτείτε το ηλεκτρικό ρεύμα σαν νερό που ρέει σε ένα σωλήνα:

Ρεύμα (Ηλεκτρικό Ρεύμα) → Η «ροή» ηλεκτρονίων μέσα σε ένα κύκλωμα

Volt (V) → Η πίεση της «ροής» του νερού, η τάση, όταν πρόκειται για ρεύμα

Ampere (A) → Η ποσότητα του «νερού» που ρέει

Watt (W) → Η ισχύ της ροής, δηλαδή πίεση (V) × ποσότητα (A).

kWh (κιλοβατώρα) → Είναι μονάδα ποσότητας, ο συσχετισμός με το νερό είναι πόσα λίτρα χωράει μια δεξαμενή (μπαταρία) ή πόσο λίτρα καταναλώθηκαν σε ένα πότισμα, δηλαδή πόση ενέργεια χρειάστηκε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για μια διαδρομή.

Παράδειγμα: Ένα σεσουάρ μαλλιών «καίει» 2.000 W (2 kW). Αν δουλέψει 1 ώρα, θα καταναλώσει 2 kWh. Ένα EV με γεμάτη μπαταρία 60 kWh έχει «ρεζερβουάρ», δηλαδή αποθηκευμένη ενέργεια, αρκετή για να τροφοδοτήσει 30 σεσουάρ που δουλεύουν μαζί για μία ώρα.

Τρόποι Φόρτισης AC / DC

Όχι αυτοί που νομίζετε….

AC (Εναλλασσόμενο Ρεύμα) → Το… κλασικό ρεύμα στο οικιακό δίκτυο, αυτό που χρησιμοποιούμε όλοι για να τροφοδοτήσουμε οποιαδήποτε συσκευή στο σπίτι μας. Είναι αρκετά αργό στη φόρτιση, ακριβώς γιατί δεν έχει αρκετή ισχύ, δηλαδή «πίεση» και «ροή» ηλεκτρονίων. Με ένα wallbox, δηλαδή «οικιακό φορτιστή» μπορεί να φτάσει από τα 7 έως τα 22 kW.

DC (Συνεχές Ρεύμα) → Με ισχύ 50–350 kW σε ταχυφορτιστές, έχει αρκετή «πίεση» και «ροή» ηλεκτρονίων ώστε να γεμίσει το 80% μιας μπαταρίας σε ~30 λεπτά.

Παράδειγμα: Θέλετε να γεμίσετε μια δεξαμενή νερού 1 κυβικού μέτρου, που χωρά 1000 λίτρα. Από το βρύση του σπιτιού, με τη συνήθη ροή και πίεση θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. Αν τοποθετηθεί ένα πιεστικό, η πίεση αυξάνεται αλλά θα πρέπει και το δίκτυο ύδρευσης από το οποίο τραβάτε νερό να είναι ικανό να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Στους ταχυφορτιστές DC, φανταστείτε ότι γεμίζετε την δεξαμενή αυτή από μάνικα πυροσβεστικού οχήματος.

Type 2 → Ο στάνταρ συνδυασμός πρίζας / βύσματος στην Ευρώπη για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων από δίκτυο AC.

CCS Type 2 → To βύσμα που χρησιμοποιείται στους ταχυφορτιστές (DC). Tα ηλεκτρικά οχήματα έχουν τις κατάλληλες υποδοχές ώστε να δέχονται και τους δύο τύπους.

Οι Ηλεκτροκινητήρες

Οι ηλεκτροκινητήρες είναι πιο απλοί και αποδοτικοί από τους κινητήρες καύσης. Έχουν σαφώς λιγότερα κινούμενα μέρη, δεν χρειάζονται κιβώτιο ταχυτήτων και αποδίδουν τη μέγιστη ροπή τους «από το μηδέν».

Για να μην υπεισέρθουμε σε τεχνικά θέματα και να τα εξηγήσουμε απλά, κάθε ηλεκτροκινητήρας χρειάζεται έναν στάτορα (ένα ακίνητο μέρος) και έναν ρότορα (ένα κινούμενο – περιστρεφόμενο μέρος). Χρειάζεται επίσης η δημιουργία ενός μαγνητικού πεδίου, μαγνήτες και η αλληλεπίδραση αυτών με το ρεύμα, για να αρχίσει να περιστρέφεται ο ρότορας, να παραχθεί δηλαδή κίνηση.

Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτροκινητήρων οι επαγωγικού τύπου και οι μόνιμου μαγνήτη. Στους επαγωγικού τύπου, «δημιουργείται» ένας μαγνήτης που ουσιαστικά δεν υπάρχει μέσα στο μοτέρ. Εντελώς απλοϊκά, σκεφτείτε το σαν να μαγνητίζεις (προσωρινά) ένα μεταλλικό αντικείμενο που δεν είναι μαγνήτης, με το ρεύμα. Στους ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη από την άλλη, υπάρχουν στοιχεία με μαγνητικές ιδιότητες μέσα στο μοτέρ.

Στα σύγχρονα EV χρησιμοποιούνται κυρίως μοτέρ μόνιμου μαγνήτη. Είναι πιο αποδοτικά και έχουν μικρότερη κατανάλωση, από την άλλη είναι πιο ακριβά στην κατασκευή και έχουν μικρότερη ανοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Τα επαγωγικού τύπου μοτέρ, είναι πιο απλά και φθηνότερα στην κατασκευή, είναι σε γενικές γραμμές πιο αξιόπιστα αλλά καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια λόγω του ότι πρέπει να μαγνητίζονται συνεχώς μέταλλα με ρεύμα και επίσης, δεν μπορούν να φτάσουν τους μόνιμου μαγνήτη ηλεκτροκινητήρες σε απόλυτη απόδοση.

Ροπή (Torque)

Η ροπή είναι μια πολύ σημαντική τιμή αλλά και μια από τις πιο παρεξηγημένες σε ότι αφορά στην κατανόηση της. Ουσιαστικά και όσο πιο απλά δοσμένο γίνεται, αν η ισχύς ενός αυτοκινήτου είναι το έργο που παράγει ο κινητήρας, η ροπή είναι η τιμή που εκφράζει την ευκολία που αυτή η ισχύς εφαρμόζεται στους τροχούς. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλετε να ξεβιδώσετε ένα παξιμάδι και έχετε ένα κλειδί με «κοντή» λαβή. Εφαρμόζετε δύναμη αλλά δεν έχει αποτέλεσμα. Αν χρησιμοποιήσετε όμως ένα κλειδί με πιο μακριά λαβή και την ίδια δύναμη που βάλατε πριν, το παξιμάδι θα ξεβιδώσει. Ουσιαστικά η ισχύς που εφαρμόστε ήταν η ίδια αλλά στην δεύτερη περίπτωση, η ροπή ήταν μεγαλύτερη και αυτό έκανε πιο «αποτελεσματική» την ισχύ του χεριού σας.

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με αυτά που φέρουν θερμικούς κινητήρες. Μπορεί οι συγκρίσεις να μην είναι ακριβώς άμεσες αλλά για δεδομένη ισχύ, ας πούμε ένα θερμικό και ένα ηλεκτρικό με 150 ίππους, το δεύτερο θα αποδίδει κατά κανόνα περισσότερη ροπή και δεν είναι μόνο αυτό. Η ροπή στο ηλεκτρικό είναι άμεσα διαθέσιμη στη μέγιστη τιμή της από τις πρώτες περιστροφές του μοτέρ, ενώ στο θερμικό, ο κινητήρας χρειάζεται να μπει στην «καλή περιοχή» λειτουργίας του για να αποδώσει τη μέγιστη ροπή του.

Σε εκκινήσεις από στάση λοιπόν αλλά και σε ρεπρίζ, ένα ηλεκτρικό είναι πιο γρήγορο από ένα θερμικό, ακόμα και αν έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ, ακριβώς γιατί το ηλεκτρικό εφαρμόζει λόγω της μεγάλης ροπής του, πιο αποτελσματικά τη δύναμη του στους τροχούς.

Έξυπνες Λειτουργίες

Αναγεννητική πέδηση (Regenerative Braking) → Το φρενάρισμα παράγει ρεύμα και φορτίζει τη μπαταρία

One-pedal driving → Πατάς γκάζι για να επιταχύνεις, αφήνεις και το αυτοκίνητο φρενάρει μόνο του, παράγοντας ενέργεια για την μπαταρία και σταματώντας το αυτοκίνητο

OTA (Over-the-Air Updates) → Αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω ίντερνετ, όπως στα smartphones

Μετρήσεις & Πραγματικότητα

SOC (State of Charge) → Tο «καύσιμο», δηλαδή η αποθηκευμένη ενέργεια που έχει η μπαταρία σε μια δεδομένη στιγμή. Μετριέται σε ποσόστωση π.χ. 75% και είναι το αντίστοιχο του δείκτη στάθμης καυσίμου σε ένα θερμικό αυτοκίνητο

WLTP → Επίσημη μέθοδος μέτρησης αυτονομίας. Συνήθως η πραγματικότητα είναι 10–20% χαμηλότερη από τις ανακοινώσιμες τιμές.

Battery Degradation →Η φυσιολογική «φθορά» μιας μπαταρίας που εκδηλώνεται με απώλεια της χωρητικότητα της. Κατά μέσο όρο, μετά από 8 χρόνια, μια μπαταρία κρατά συνήθως πάνω από 80% της αρχικής χωρητικότητας.

Συμπέρασμα

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο φαίνεται. Αν κρατήσετε τρεις βασικούς όρους, καταλαβαίνετε τα πάντα:

kWh → Είναι το αντίστοιχο της ποσότητας, το πόσο γεμάτο είναι το «ρεζερβουάρ», δηλαδή η μπαταρία ή πόση ενέργεια καταναλώθηκε σε μια διαδρομή

kW → Είναι η ροή και η δύναμη του ρεύματος και αφορά την ταχύτητα (και κατά συνέπεια, το χρόνο) φόρτισης

Volt & Ampere → Αυτά τα δύο, είναι οι τιμές που καθορίζουν τα kW

Με αυτά στο μυαλό, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παύει να είναι μυστήριο και γίνεται ένα απολύτως κατανοητό μέσο μετακίνησης του σήμερα

Tip:

Αν θέλετε να συγκρίνετε δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τουλάχιστον στο αμιγώς ηλεκτρικό κομμάτι τους, θα χρειαστεί να ξέρετε τρεις τιμές:

Τη χωρητικότητα της μπαταρίας (kWh)

Την κατανάλωση (kWh/100 km)

Την ταχύτητα φόρτισης (kW)

Έτσι θα γνωρίζετε πόσο μακριά θα πάτε, ποια είναι η κατανάλωση και πόσο γρήγορα θα ξαναγεμίσει η μπαταρία.

